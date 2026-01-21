 Su Daktarų pavarde siejamoje kavinėje – žiaurus įvykis: strypais talžytą auką išsivežė bagažinėje?

2026-01-21 18:11 kauno.diena.lt inf.

Trečiadienio popietę į Vilijampolę policijos ekipažai lėkė malšinti muštynių. Adresu, kuriuo gautas iškvietimas, įsikūrusi kavinė „Pas Jadvygą“, siejama su Daktarų pavarde.

Apie incidentą Kaune, Naujalio gatvėje, portalo kauno.diena.lt redakcijai pranešė kauniečiai. „Naujalio gatvėje, prie užeigos „Pas Jadvygą“ – judesys. Trys policijos ekipažai. Lyg muštynės“, – spėjo gyventojai.

Žurnalistams susisiekus su Kauno apskrities policijos pareigūnais, paaiškėjo, kad iškvietimo minėtu adresu jie sulaukė sausio 21 d. 15.14 val.

„Buvo šiokios tokios muštynės. Dabar aiškinamės aplinkybes“, – kauno.diena.lt žurnalistams patvirtino teisėsauga.

Policijos pareigūnai tebedirba įvykio vietoje.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, į kavinę atvažiavo keli prabangūs BMW markės automobiliai. Iš jų išlipo kaukėti asmenys, apsiginklavę metaliniais strypais. Jie įsiveržę į kavinės vidų žiauriai talžė žmogų. Nors kavinės personalas prašė liautis, prašymams jie nepakluso ir netrukus įgrūdę auką į vieno iš automobilių bagažinę išvažiavo.

TEMIDE
banditai yra banditai, bementaliai dvasios ubagai per amžius
0
0
