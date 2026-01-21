Su Daktarų pavarde siejamoje kavinėje – žiaurus įvykis: strypais talžytą auką išsivežė bagažinėje?

Apie incidentą Kaune, Naujalio gatvėje, portalo kauno.diena.lt redakcijai pranešė kauniečiai. „Naujalio gatvėje, prie užeigos „Pas Jadvygą“ – judesys. Trys policijos ekipažai. Lyg muštynės“, – spėjo gyventojai.
Žurnalistams susisiekus su Kauno apskrities policijos pareigūnais, paaiškėjo, kad iškvietimo minėtu adresu jie sulaukė sausio 21 d. 15.14 val.
„Buvo šiokios tokios muštynės. Dabar aiškinamės aplinkybes“, – kauno.diena.lt žurnalistams patvirtino teisėsauga.
Policijos pareigūnai tebedirba įvykio vietoje.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, į kavinę atvažiavo keli prabangūs BMW markės automobiliai. Iš jų išlipo kaukėti asmenys, apsiginklavę metaliniais strypais. Jie įsiveržę į kavinės vidų žiauriai talžė žmogų. Nors kavinės personalas prašė liautis, prašymams jie nepakluso ir netrukus įgrūdę auką į vieno iš automobilių bagažinę išvažiavo.
