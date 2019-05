Speciali pasieniečių operacija: pas kaunietį rasta rūkalų ir alkoholio kontrabanda

Kaip pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), pareigūnai surengė operaciją garažų masyve Kaune. Per ją sulaikytas 56-erių Kauno gyventojas, jis į automobilį „Toyota Avensis“ krovė 1 tūkst. pakelių cigarečių „NL New Line American Blend Full Flavour“ be akcizo ženklų.

Pasieniečiai patikrino ir garažą, prie kurio darbavosi kaunietis. Jame VSAT pareigūnai aptiko dar 23 tūkst. 500 pakelių tokios pat rūšies cigarečių bei 45 litrus skysčio, supilstyto į penkių litrų talpas ir turinčio stipraus alkoholio kvapą. Ten pat aptikti ir 108 litriniai buteliai alkoholio su etiketėmis „Delux Akvadiv“ be akcizo ženklų.

Apžiūrint įvykio vietą nustatyta, kad kaunietis naudojasi ir šalia esančiu garažu, todėl pasieniečiai atliko kratą ir ten. Garaže VSAT pareigūnai rado dar 191 litrą to paties alkoholio bei 16 tūkst. 119 pakelių įvairių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis.

Dar viena krata atlikta sulaikyto kauniečio gyvenamojoje vietoje. Ten rasti 1367 pakeliai įvairių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis ir 260 pakelių cigarečių be banderolių.

Iš viso šio Kaune per surengtą reidą Pagėgių pasieniečiai aptiko 42 tūkst. 246 pakelius nelegalių rūkalų, 45 litrus stiprų alkoholio kvapą turinčio skysčio ir 299 litrus alkoholio su etiketėmis „Delux Akvadiv“.

Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir neteisėto alkoholio laikymo, gabenimo ar realizavimo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Skyrus kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti kaunietį pasieniečiai po apklausos paleido.