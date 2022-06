Šokiruojantis pabėgimas: bėgliams – teisinė globa, pareigūnams – nuobaudos

Kaskadinis triukas

Kaip jau rašyta, šiųmetės sausio 4-osios vakarą iš Kauno tardymo izoliatoriaus patalpų, esančių Technikos gatvėje, kur teismų skirtas bausmes atlieka nepilnamečiai, bandė pabėgti trys septyniolikmečiai.

Tačiau tai pavyko tik vienam. Remiantis tarnybinio patikrinimo, atlikto po šio skandalingo įvykio, išvadomis, dėl to, kad pirmiausiai aplaidžiai savo pareigas atliko šios įkalinimo įstaigos Saugumo valdymo skyriaus pareigūnas, tuo metu turėjęs stebėti jos teritorijoje įrengtų vaizdo kamerų fiksuojamą vaizdą. Sureaguota tik suveikus judesio davikliams, kai pirmasis iš bėglių apie 19 val. sugebėjo perlipti daugiau kaip šešių metrų aukščio šios įkalinimo įstaigos tvorą ir, sėkmingai nušokęs žemyn, dingo tamsoje.

Pasinaudota nebenaudojamu apsaugos bokšteliu. T.y. pakartotas tokių pačių skandalingų pastarojo meto pabėgimų iš Pravieniškių pataisos namų scenarijus.

Prieš tai šiam nepilnamečiui kaliniui dar reikėjo įveikti ir vidinius barjerus, tarp kurių buvo ir koncertinos įrenginys bei dygliuota viela.

Nubausti trys pareigūnai

Kiti du tą vakarą į laisvę veržęsi septyniolikmečiai, susidūrę su minėtomis kliūtimis, susižalojo.

Jie buvo sulaikyti jau ties paskutiniu barjeru – minėta daugiau kaip šešių metrų aukščio tvora, kai buvo pareigūnų įspęsti į kampą, apsupus šią tvorą iš abiejų pusių – vidinės ir išorinės.

Nors dėl viso pikto sulaikytiesiems ir kviesti greitosios medikai, didelių fizinių sužalojimų jie nepatyrė.

Remiantis jau minėtu tarnybiniu patikrinimu, be jau minėto pareigūno, turėjusio stebėti vaizdo kameras, aplaidžiai tą vakarą savo pareigas atliko dar du jo kolegos. Panašu, kad tie, kurie turėjo prižiūrėti pagal dienotvarkę į vidinį šios įkalinimo įstaigos kiemelį pasivaikščioti išvestus nuteistuosius.

Dviem pastariesiems už nustatytą tarnybinį nusižengimą, kuris taip pat įvardytas, kaip aplaidumas, skirtos pastabos. Prie vaizdo kamerų budėjusiam jų kolegai – papeikimas.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Sulaikytas Kaišiadorių rajone

Bėglio paieškoms tą vakarą buvo mestos nemažos ne tik Kalėjimų departamento, bet ir policijos pajėgos.

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas po šio pabėgimo skubiai perdislokavo tą vakarą budėjusias savo pajėgas ir pakėlė į orą droną su termovizoriumi, galinčiu identifikuoti žmogų tamsoje.

Tačiau bėglys buvo sulaikytas tik kitos dienos vidurdienį – apie 11 val. Ir už 20 kilometrų nuo minėtų Kauno tardymo izoliatoriaus patalpų Technikos gatvėje – Rumšiškių (Kaišiadorių r.) prieigose.

Nors jo ieškant prašyta ir visuomenės pagalbos, Kalėjimų departamento kriminalinės žvalgybos pareigūnai teigia susekę bėglį operatyvinėmis priemonėmis. Tiesa, šis nebuvo linkęs pasiduoti be kovos. Tačiau šį kartą jam jau pabėgti nepavyko. Ši nelygi dvikova, po kurios sulaikytasis buvo purvinas nuo galvos iki kojų, įvyko ne per toliausiai Rumšiškių „Maximos“.

Po sulaikymo septyniolikmetis teigė ėjęs tada namų link, t.y. link Lentvario. Esą pabėgimo vakarą ėmęs ieškoti kaip orientyro geležinkelio bėgių, kuriais vėliau priėjęs kažkokį negyvenamą namą. Ir jame pernakvojęs, tęsė kelionę toliau, tačiau jau ne geležinkelio bėgiais.

Yra pagrindo įtarti, kad ties Rumšiškėmis jis bandė susistabdyti pakeleivingą automobilį.

Kalčiausios Kalėdos?

Apklausus šešiolika valandų laisvėje praleidusį bėglį bei nesėkmingai bandžiusius tai padaryti jo bendraamžius, visi jie nurodė tą pačią priežastį, kodėl tada veržėsi į laisvę.

Nepilnamečiai, kuriems dar buvo likę kalėti nuo pusantrų metų iki trejų, teigė neįveikę per Kalėdas kilusio artimųjų ilgesio ir labai norėję pas mamas. Nepaisant šventinių renginių gausos šioje įkalinimo įstaigoje, kaip skelbta jos interneto svetainėje, ir gautų simbolinių dovanų iš administracijos.

Į laisvę veržęsi septyniolikmečiai tikino, kad mintis pabėgti jiems tą vakarą kilo spontaniškai. Iš anksto jie to neplanavo.

Parodžius įtariamuosius tam tikros srities specialistams, šie konstatavo, kad jie už savo veiksmus gali atsakyti.

D.V. iš Lentvario, kuriam pavyko pabėgti, prieš metus buvo nuteistas už įvairias vagystes šešerių metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimu. Į Kauno tardymo izoliatorių atlikti šios Vilniaus miesto apylinkės teismo jam skirtos bausmės už įvairias vagystes jis buvo atvežtas iš Vilniaus pataisos namų. Tai buvo jau trečias nuosprendis jo biografijoje, nors tuo metu jam dar tebuvo šešiolika metų. D.V. turėjo išeiti į laisvę 2025-ųjų gegužę.

Vienas iš sulaikytųjų per žingsnį nuo laisvės T.M. iš Klaipėdos kalėjo už plėšimus. Ir teismo už tai jam skirta bausmė turėjo baigtis 2023-iųjų vasarą.

Kartu su T.M. sulaikytas Ž.M. iš Vilniaus atliko bausmę už vagystes bei seksualinį nusikaltimą. Jam vartai į laisvę turėjo būti atverti 2024-ųjų vasarą.

Teisinės grimasos

Dabar šiai trijulei gresia papildomi metai už grotų. Net ir tiems, kuriems nepavyko pabėgti.

Baudžiamasis kodeksas už pabėgimą iš įkalinimo įstaigos, jeigu nebuvo panaudotas smurtas prieš jos pareigūnus ar padaryta didelė turtinė žala, grasina laisvės atėmimu iki trejų metų. Minėtomis atsakomybę sunkiančiomis aplinkybėmis – iki penkerių.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Tačiau asmenims, kurie padarė šį nusikaltimą, būdami nepilnamečiais, maksimali bausmė už jį – automatiškai dvigubai mažesnė.

Be to, nepaisant to, kad visi trys bėgliai jau sulaukė pilnametystės, dėl ko greičiausiai bus perkelti į kitas šalies įkalinimo įstaigas, atsižvelgiant į jų amžių šio nusikaltimo metu, Kauno apylinkės teismui perduota jų byla – nevieša.