Šokiruoja: vienas Kauno darželio vadovų nuteistas dėl vaikų pornografijos

Bylos duomenimis, direktoriaus pavaduotojo pareigas ėjęs kaunietis pornografiją su seksualiai išnaudojamais vaikais į savo kompiuterį siuntėsi nuo praėjusių metų sausio iki liepos mėnesio. Jo namuose krata atlikta rugsėjį. Anot pareigūnų, vyras į savo planšetinį kompiuterį atsisiuntė ir jame laikė 267 pornografinio turinio elektronines duomenų bylas – nuotraukas. Jos vaizduojami 3–16 metų seksualiai išnaudojami vaikai.

Pasak pareigūnų, vyras nuo sausio 1-osios iki gegužės 10-osios 4493 kartus naršė įvairiuose tinklalapiuose, kuriuose gali būti patalpinti pornografinio turinio dalykai su vaikais.

Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas vyras iš karto pripažino jam pateiktus kaltinimus – neslėpė, kad buvo priklausomas nuo pornografijos žiūrėjimo.

Teismas jam skyrė 3400 eurų baudą, leido ją sumokėti per pusantrų metų. Be to, iš nuteistojo konfiskuotas planšetinis kompiuteris – nusikaltimo įrankis.

Vyras atleistas iš darbo darželyje.