Smurtu paženklinta indų meilės drama: ašaros baigėsi su pasiūlyta bausme

Mįslių dar liko

Belaukdama teismo sprendimo nukentėjusioji kreipėsi į prokurorus, kad būtų užtikrintas ne tik jos, bet ir jos šeimos saugumas ir Indijoje.

Ji teigia, kad dėl smurto prieš ją teisiamas Indijos pilietis Harsha Hosahalli Jagannatha Gowda teistas ir tėvynėje – už ginklus ir narkotikus. Tačiau teismui perduotojoje byloje tokių duomenų nėra.

Be to, teisiamasis, atrodo, be problemų gavo ir leidimą, tiesa, tik laikinąjį, gyventi Lietuvoje.

Po baigiamųjų jo bylos kalbų, vykusių už uždarų teismo salės durų, šis Indijos pilietis išėjo iš jos jau ne toks įsitempęs, koks buvo atvestas į posėdį konvojaus.

Harsha Hosahalli Jagannatha Gowda/Laimio Steponavičiaus nuotr.

Nukentėjusiąja pripažinta jo tautietė išbėgo iš teismo salės pirmoji.

Nors prokurorė Renata Oželienė pasiūlė indui, atsižvelgdama į jo prisipažinimą, dėl kurio įrodymų tyrimas teisme buvo sutrumpintas, devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, teisiamąjį ginantis Lietuvos valstybės paskirtas advokatas Pranas Vytautas Gineika siūlė paleisti jį teismo salėje. Esą užteks ir pusės metų laisvės atėmimo bausmės, kuri, skelbiant nuosprendį, jau bus atlikta. Indas, žinoma, savo advokatui pritarė.

Prokurorė siūlė konfiskuoti ir BMW, kuriuo padarytas nusikaltimas, ir tokia pačia nusikaltimo priemone tapusią vazą, kurią pati nukentėjusioji buvo padovanojusi teisiamajam Valentino dienos proga. Nors BMW, prie kurio vairo jis įkliuvo girtas, ir registruotas teisiamojo draugo vardu, pastarasis, kaip ir pats girtas po Kauną važinėjęs indas, prisipažino, kad tai buvo pastarojo pirkinys, įsigytas prieš pat įvykius, dėl kurių jis sėdo į teisiamųjų suolą.

Tokie paskutiniai taškai buvo trečiadienį sudėlioti šioje Kaune prisivaidenusio Indijos piliečio byloje. Nors dėl žiniasklaidos bandymo patekti į jos posėdį labiau buvo linkusi piktintis nukentėjusioji, o ne kaltinamasis.

Šešių valandų serialas

Kaip jau rašyta, šis 46-erių metų Indijos pilietis, turintis tėvynėje žmoną ir dukrą, kaltinamas smurtavęs prieš 22-ejais metais jaunesnę savo tautietę, studijuojančią KTU socialinius mokslus ir žmogiškuosius išteklius. Šių kursų laisvuoju klausytoju buvo ir kartu su ja apsigyvenęs teisiamasis.

Pranešimą apie tai, kad negeri dalykai vyksta šios poros nuomojamame bute A.Baranausko gatvėje, policija gavo gegužės 6-osios vakare, kai pagaliau iš ten ištrūkusi 24-erių Indijos pilietė kreipėsi pagalbos į medikus.

Ji pasakojo kentusi neblaivaus sugyventinio smurtą apie šešias valandas – smūgius vaza per galvą ir kumščiu į veidą, tampymą už plaukų, spyrius į pilvą ir nugarą. Visa tai vyko aidint grasinimams nužudyti ir paviešinti jos pornografinio turinio nuotraukas. Anot nukentėjusiosios, ji buvo priversta tai kęsti, nes smurtautojas, kurio ji be galo bijo, ypač išgėrusio, kai šis tampa labai žiaurus, neleido jai išeiti.

Įtariamasis tą patį vakarą, apie 18.30 val., buvo sulaikytas Gričiupio gatvėje – neblaivus vairuojantis BMW. Jam nustatytas vidutinis girtumas (2,32 promilės).

Indas teisinosi ieškojęs esą per ilgai į namus negrįžtančios draugės.

O stojęs prieš teismą jau tikino esą nežinojęs, kad Lietuvoje už vairavimą išgėrus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Panoro diplomatinio skydo

Smurtautojas prisipažino išgėręs tądien butelį likerio, po ko pradėjęs aiškintis santykius su sugyventine. Ir netrukus su šia kilęs konfliktas esą dėl jos praeities.

Tačiau ikiteisminio tyrimo metu jis tikino sugyventinės nemušęs. Tik gynęsis nuo šios, esą ne tik jį pastūmusios, bet ir kojų nagais apdraskiusios jam kojos padą ir taip sukėlusios fizinį skausmą.

Verkė net pasikukčiodamas šis Indijos pilietis ir netrukus po sulaikymo konvojaus atvežtas į teismą – prašant jį suimti.

Matyt, supratęs, kuo ši istorija jam gali baigtis. Kaip paaiškėjo netrukus, nors incidento metu dar galiojo šio Indijos piliečio laikinasis leidimas gyventi Lietuvoje, norint šį pratęsti jau buvo būtina pateikti tokį prašymą. O to nebuvo padaryta, dėl to kaltinamasis smurtu artimoje aplinkoje laukia nuosprendžio už grotų. Ir apie pastarąjį prokurorė prašė teismo informuoti Valstybės sienos apsaugos tarnybą.

Sugyventinės veiksmai prieš suimtąjį yra pripažinti būtinąja gintimi.

Nepadėjo ir pastarojo skambučiai savo šalies diplomatams – esą jis ne tik laikomas už grotų net neapklaustas, bet ir neturi jokio advokato. Be to, niekas jam neatneša kitų drabužių, o dėl tų, su kuriais buvo sulaikytas – dėl jų rožinės spalvos, turi už grotų papildomų problemų.

Harsha Hosahalli Jagannatha Gowda/Laimio Steponavičiaus nuotr.

Iškalbinga metamorfozė

Kauno teisėsaugininkų, rengusių šio Indijos piliečio bylą teismui, po tokios jo kontratakos patirtas diplomatinis spaudimas nesutrikdė.

Su tokiais bandymais kištis į teisėsaugos veiklą susiduriama daugumoje bylų, iškeltų mūsų šalyje nusikaltusiems užsieniečiams.

Tačiau ir šioje byloje visą ikiteisminį tyrimą teko atlikti anglų kalba.

Be to, įtariamajam netiko Lietuvos valstybės jam skirtas advokatas – reikalavo, kad jam atstovautų anglakalbis teisininkas. Tačiau taip pat – nemokamai.

Ši problema išspręsta pasitelkus vertėją, kuris dalyvavo ir teismo procese.

Baigiant ikiteisminį tyrimą, nuo šių metų liepos 1-osios, teisiamasis buvo išbrauktas ir iš KTU laisvųjų klausytojų sąrašo. Pasibaigus sutarčiai.

Stojęs prieš teismą, jis jau buvo linkęs teigti, kad dėl girtumo ne viską prisimenantis. Tačiau, jeigu nukentėjusioji taip sako, tai taip ir buvo. Ir vėl liejo ašaras tikindamas, kad labai gailisi dėl savo poelgio.

Jokio ieškinio – nei dėl moralinio atlygio, nei dėl padarytos turtinės žalos nukentėjusioji teisiamajam, kuris nuolat jos ieškojo akimis, o ji net nepažvelgė jo pusėn, nepareiškė.