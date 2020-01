Slaugytojų žūties byla: įtampa pasiekė aukščiausią tašką

Bergždžios pastangos

Kaip jau rašyta, šios tragiškos kaktomušos sukėlimu kaltinama Indra Mačiulienė prieš porą mėnesių atsisakė anksčiau ją ginusio advokato, kurio byla taip pat nagrinėjama tame pačiame Kauno apylinkės teisme. Ir sudarė sutartį su nauja advokate – Laima Razvickiene.

Ši šiandien paprašė to paties, ko jau prašė jos pirmtakas, – skirti pakartotinę ekspertizę. Esą teisėsaugininkų skirtoje ekspertizėje, kuria grindžiamas jos ginamajai pareikštas kaltinimas, nebuvo atsakyta į visus klausimus.

Bylą nagrinėjanti teisėja Rasa Paulauskaitė šį prašymą atmetė ir pasiūlė I.Mačiulienei pagaliau duoti parodymus. Po ko teisiamosios advokatė paprašė dviejų minučių pertraukos – esą reikia pasitarti su ginamąja. Ši grįžo į salę jau su bloknotėliu, iš kurio skaitydama kreipėsi į teisėją: „Jeigu jums nekelia abejonių byloje esantis ekspertizės aktas, reiškiu jums nušalinimą, kaip suinteresuotai bylos baigtimi, nes yra pažeista mano nekaltumo prezumpcija!“

Teisėja netenkino ir šio prašymo. Ir dar kartą pasiūlė duoti I.Mačiulienei parodymus. Tačiau, ši ir vėl kontratakavo, vis žvilgčiodama į prirašytą bloknotą: „Gerbiamas teisme, aš atsisakau duoti šališkam teismui parodymus! Ir tai reiškia, kad aš nevilkinu jūsų nagrinėjamos bylos!“ Tuo I.Mačiulienę ir naująją šios advokatę, prašiusias skirti pakartotinę ekspertizę, kaltino dauguma šio proceso dalyvių.

Paslaptis tapo vieša

Po tokių diktantus primenančių teisiamosios kontratakų buvo pagarsinti jos ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai.

Už savaitės po eismo įvykio, dėl kurio sukėlimo ji šiandien kaltinama, I.Mačiulienė teigė, kad važiavo tada į kliniką Vaišvydavoje – automobiliu, prie kurio vairo pirmą kartą sėdo išvakarėse.

Jos vairavimo stažas – 22-eji metai. Ir važiavo ji tada leistinu šiuo keliu 70-80 km/val. greičiu.

Tačiau už vieno kelio vingio pamatė jos eismo juosta priešpriešiais atvažiuojantį ir net nestabdantį kitą automobilį. Iki susidūrimo su šiuo, kuris įvyko per penkias-šešias sekundes, ji spėjo tik pasitraukti į kelkraštį, kurį kabino priekiniu ir galiniu ratu.

Susidūrimas įvyko jos eismo juostoje. Į ją trenkęsis automobilis važiavo 70-90 km/val. greičiu. Po susidūrimo su šiuo jos automobilis net du-tris kartus apsisuko 180 laipsnių kampu.

Portalui kauno.diena.lt I.Mačiulienė po vieno šio teismo proceso, vykstančio jau beveik pusę metų, posėdžio teigė, kad ir ji po šio eismo įvykio tris savaites gulėjo ligoninėje, kurioje jai buvo atliktos dvi operacijos, nes ir jai tada buvo lūžę šeši kaulai.

Tragedija pakeliui į mokslus

Tačiau, 41-erių I.Mačiulienė šiandien kaltinama, vairuodama 2018-ųjų lapkričio 14-osios vidurdienį automobilį „Opel Meriva“ kelyje Vaišvydava-Piliuona-Pakuonis-Pabališkiai pati pažeidusi Kelių eismo taisykles, dėl ko nesuvaldė automobilio, išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su šia važiavusia „Škoda Octavia“.

Šia į Alytaus kolegiją vyko trys Kauno K.Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės Petrašiūnų padalinio slaugytojos bei šių grupiokė iš kitos gydymo įstaigos. Visos mokėsi minėtoje kolegijoje laisvu nuo budėjimų metu.

Per šią tragišką kaktomušą, įvykusią kelio vingyje ties Margininkais, žuvo pusė slaugytojų ekipažo – automobilį „Škoda“ vairavusi 50-metė Daiva Jadvyga Aravičienė bei už jos sėdėjusi 44-erių Alė Eringytė. Jų pusei teko susidūrimo smūgis.

Išgyvenusiųjų parodymai

Viena iš išgyvenusių slaugių ekipažo narių, kuriai teismo medicinos ekspertai konstatavo nesunkų sveikatos sutrikdymą, nors ji įvykio metu buvo praradusi sąmonę ir buvo nedarbinga pusę metų, teisme pasakojo, kad, sėdėdama automobilio priekyje – šalia vairuotojos, mačiusi, dėl ko pradėjo mėtyti kelio vingyje staiga priešpriešiais išnirusį opelį. Esą tai prasidėjo po to, kai šio ratai kabino kelkraštį.

Viskas truko vos kelias sekundes – automobilį „Škoda“ vairavusi D.J.Aravičienė per tą laiką tik sulėtino greitį, kurio niekada ir neviršydavo.

Antroji gyva likusi „Škoda Octavia“ keleivė, turinti tik liudytojos statusą, nes per tragediją fiziškai beveik nenukentėjo ir iš sumaitoto automobilio išlipo pati, teisme teigė: „Turiu jau dvejų metų vairuotojos stažą, todėl galiu pasakyti, kad priešpriešiais kelio vingyje išnirusio opelio greitis buvo pakankamai didelis, dėl ko šio vairuotojai ir nepavyko jo suvaldyti.“

Nukentėjusiųjų – devyni

Nukentėjusiaisiais šioje byloje yra pripažinti devyni asmenys: A.Eringytės mama, keturios seserys bei sutuoktinis, D.J.Aravičienės sugyventinis ir dukra bei jau minėta šalia vairuotojos sėdėjusi žuvusiųjų bendradarbė, įvykio metu patyrusi rankos lūžį bei daugybinius sumušimus.

Bendra visų nukentėjusiųjų prašomo moralinio atlygio suma siekia 155 tūkst. eurų. Jo prašoma solidariai iš I.Mačiulienės ir draudimo bendrovės „Ergo“, kurioje buvo apdraustas teisiamosios vairuotas opelis.

Kaip paaiškino net šešis nukentėjusiuosius atstovaujantis advokatas, prašoma priteisti ieškinius iš I.Mačiulienės ir iš „Ergo“ solidariai, nes likus dviem savaitėms iki tragedijos įsigaliojo įstatymų pataisos, padidinusios galimas draudimo išmokas tokiais atvejais. Prašant moralinio atlygio – iki 5 milijonų eurų. O dėl patirtos turtinės žalos atlyginimo – iki vieno milijono. Tačiau, jeigu teismas manytų, kad ši pataisa galioja tik sudarius draudimo polisą jau po šios pataisos įsigaliojimo, tada prašoma priteisti visus ieškinius tik iš I.Mačiulienės.

Skydu tapo vaikai?

Šiandien šio didelį atgarsį visuomenėje sukėlusio eismo įvykio byloje pradėtos sakyti ir baigiamosios kalbos.

Anot kaltinimą palaikančio prokuroro Mindaugo Šukio, I.Mačiulienės kaltę įrodo ne tik įvykio vietos apžiūra, liudytojų parodymai, bet ir byloje esanti ekspertizės, kurią atliko Lietuvos teismo ekspertizės centras, išvada. Teismų praktiką atitinka ir pareikštų ieškinių dydžiai. Bet, kadangi nukentėjusiųjų – daug, tai ir bendra ieškinių suma didelė.

Tačiau, anot M.Šukio, bausmės tikslus galima pasiekti ir jos vykdymą atidedant. Prokuroras pasiūlė skirti I.Mačiulienei, kuri yra trijų vaikų mama,

vieno iš kurių auginimo atostogose tebebuvo ir stodama prieš teismą, ketverių metų laisvės atėmimą, atidedant bausmės vykdymą dvejiems metams, tokiam pačiam laikotarpiui atimant ir teisę vairuoti automobilį bei įpareigojant naktimis būti namuose bei pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje.

Nukentėjusieji prašo griežtesnės bausmės

Net šešis iš devynių nukentėjusiųjų atstovaujantis advokatas Artūras Andriukaitis prašė teismo griežtesnės bausmės I.Mačiulienei – laisvės atėmimo šešeriems metams, atidedant bausmės vykdymą trejiems metams, tiek pat laiko uždraudžiant ir vairuoti automobilį. Be to, įpareigojant atlyginti visus priteistus ieškinius per vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo. Ir neišeiti iš namų bausmės atidėjimo laikotarpiu be pareigūnų, prižiūrėsiančių, kaip ji vykdo teismo įpareigojimus, leidimo.

A.Andriukaitis akcentavo, kad teismas turi atsižvelgti ne tik į I.Mačiulienės elgesį teisme, bet ir į tai, kad ji ne tik lig šiol neatsiprašė nukentėjusiųjų, nepareiškė jiems užuojautos ir neatlygino nė cento.

Kadangi šiandien iki teismo darbo pabaigos spėjo pasisakyti tik prokuroras, advokatai ir nukentėjusieji, I.Mačiulienės advokatei bei pačiai kaltinamajai žodis bus suteiktas jau kitą posėdį.