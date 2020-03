Skandalingos chirurgų muštynės: dvikova truko beveik septynerius metus

Kauno apygardos teismas šiandien padėjo tašką skandalingoje dviejų Kauno klinikinės ligoninės chirurgų muštynių byloje. Ankstesnį Kauno apylinkės teismo nuosprendį, kuriuo vienam iš jų buvo skirtas tik laisvės apribojimas vieneriems metams – neišvykti tiek laiko be leidimo iš gyvenamosios vietos, buvo apskundęs ir nukentėjusysis, ir kategoriškai savo kaltę neigęs nuteistasis.

Liudytojos – pacientės

Jau 28-erius metus Kauno klinikinėje ligoninėje gydytoju chirurgu dirbantis Edmundas Žurauskas kaltintas šešeriais metais jaunesnio kolegos – plastikos chirurgo V.Ž. sumušimu šios gydymo įstaigos Dienos chirurgijos centre.

Šis skandalingas incidentas įvyko beveik prieš septynerius metus – 2013-ųjų gegužės 16-osios rytą. Ir V.Ž. tuo metu buvo laikinai minėtam centrui vadovavusio E.Žurausko pavaldinys. O jų konflikto, kuriame neapsieita be kraujo praliejimo, liudininkėmis tapo dvi pacientės, vėliau kartu su šiais chirurgais turėjusios minti teismų slenkstį ir pasakoti, kokio neeilinio incidento liudytojomis tada tapo.

Pats V.Ž. teigė, kad konfliktas, pasibaigęs E.Žurausko smurtu, kilo dėl to, jog jis išvakarėse nespėjo išoperuoti vieno paciento ir atsisakė vykdyti mušeikos nurodymą registruoti šią operaciją atbuline data. Tai baigėsi E.Žurausko smūgiais: galva – į smakrą ir koja – tarp šlaunų. Po pirmojo jam buvo praskelta lūpa ir nulaužta danties šaknis.

Apie tai, kad V.Ž., kurio chalatas tą rytą buvo kruvinas, reikėjo pagalbos, liudijo ir kai kurie šio kolegos, teigę, jog paties incidento nematę – tik už veido susiėmusį ir sutrikusį sumuštąjį, sakiusį, kad nukentėjo nuo E.Žurausko.

Kaltino apgaule

E.Žurauskas kategoriškai neigė smurtavęs prieš pavaldinį. Esą – V.Ž., su kuriuo jis konfliktuodavo dėl to, kad šis pastoviai pažeidžia darbo drausmę, tapo kitų kolegų, norėjusių susidoroti su juo, įrankiu. O tą rytą V.Ž. esą buvo ypač nervingas, dėl ko netyčia galėjo susižaloti pats. Tačiau, ne taip, kaip teigiama jam pareikštame kaltinime, kuris remiasi V.Ž. parodymais.

Kaip šio E.Žurausko teiginio įrodymas jo bylą nagrinėjusiam pirmos instancijos Kauno apylinkės teismui buvo pateiktas kitas šio teismo nuosprendis, esą patvirtinantis V.Ž. apgaulę. Šiame nuosprendyje kalbama apie V.Ž. traumą, patirtą dar prieš du mėnesius iki konflikto su E.Žurausku. Ir dėl to kaltas asmuo šiuo nuosprendžiu jau yra nubaustas.

Iš tikrųjų V.Ž. buvo nukentėjusiuoju ir kitoje Kauno apylinkės teismo nagrinėtoje byloje – dėl vienos tų pačių 2013-ųjų metų kovo nakties incidento viename Kauno bare, kuomet jis sukonfliktavo su dviem nepažįstamaisiais ir vienas iš šių jam nuskėlė danties karūnėlę. Iš tada prieš V.Ž. smurtavusio 20-mečio jam buvo priteista pustrečio tūkstančio litų už gydymąsi ir dar vienas tūkstantis –kaip moralinis atlygis.

Prašydami prijungti prie bylos šį nuosprendį, E.Žurauskas su savo advokatu akcentavo, kad ir incidento bare, ir konflikto ligoninėje metu V.Ž. skudžiasi to paties danties sužalojimu.

Skirta pakartotinė ekspertizė

E.Žurausko bylą nagrinėjusi Kauno apylinkės teismo teisėja Liuba Kymantienė po tokios įvykių sekos skyrė pakartotinę ekspertizę. Ir tai buvo viena iš priežasčių, dėl ko šis teismo procesas įstrigo ne vienerius metus.

E. Žurauskas su savo advokatu/Justinos Butkutės nuotr.

Tačiau, galiausiai, sulaukus ekspertų atsakymo – kad 2013-ųjų gegužę V.Ž. patyrė naują danties traumą, 2018-ųjų spalį E.Žurauskas buvo pripažintas kaltu nesunkiai sutrikdžius kolegos sveikatą.

Tai konstatavus, jam buvo skirtas vienerių metų laisvės apribojimas, įpareigojant visą šį laiką neišvykti iš gyvenamosios vietos bei miesto arba rajono, kuriame ji yra, ribų be Probacijos tarnybos pareigūnų, prižiūrėsiančių kaip jis vykdo šį teismo įpareigojimą, leidimo. O V.Ž. buvo priteista ir dalis šio prašyto moralinio atlygio – 500 eurų. Be to, remiantis L.Kymantienės nuosprendžiu, E.Žurauskas turėjo atlyginti ir už V.Ž. ikiteisminio tyrimo metu atstovavusio advokato paslaugas, kurios siekė 869 eurus.

Šis nuosprendis tada neįsiteisėjo, nes jį apskundė ir išteisinimo prašęs E.Žurauskas, ir V.Ž. Tebedirba Kauno klinikinėje ligoninėje ir pastarasis.

Nuosprendis įsiteisėjo

Skundus nagrinėjusi Kauno apygardos teismo teisėjų Arūno Paštuolio, Jūratės Jakubonienės ir Kęstučio Dargužio kolegija šiandien paskelbė nutartį, kuria E.Žurausko skundą atmetė, o V.Ž. tenkino iš dalies.

Šia nutartimi V.Ž. priteista ir patirta daugiau kaip 1519 eurų turtinė žala.

Be to, konstatuota, kad pirmos instancijos teismas priteisė E.Žurauskui tik už jo auką ikiteisminio tyrimo metu atstovavusio advokato paslaugas. Priteisus iš E.Žurausko ir už V.Ž. advokato paslaugas atstovaujant šį Kauno apylinkės teisme, bendra už šias paslaugas priteista suma išaugo iki 2816 eurų.

Likusi Kauno apylinkės teismo nuosprendžio, kuriuo E.Žurauskas pripažintas kaltu, dalis liko nepakeista.

Jau minėta Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija šį savo sprendimą motyvavo tuo, kad Kauno apylinkės teismas priėmė pagrįstą nuosprendį. O nuteistojo versija, kad jis neturėjo fizinio kontakto su V.Ž., nepasitvirtino. Ją iš esmės paneigė nukentėjusiojo ir byloje apklaustų liudytojų parodymai. Be to, ši versija neatitiko ir rašytinių byloje surinktų įrodymų, ir ištirtų įrodymų visumos.

Paskelbus šią nutartį, Kauno apylinkės teismo nuosprendis E.Žurauskui su jau minėtais jo papildymais įsiteisėjo.