Skandalingojo šturmo byla: nakties vaiduoklis Asilo neišgelbėjo – įkalinamas 4 metams

Kauno apylinkės teismas pripažino skandalingąjį Mindaugą Mažeiką, pravarde Asilas kaltu smurtavus prieš sugyventinę, kuri buvo išlaisvinta per specialiųjų tarnybų šturmą. Ir skyrė jam keturių metų įkalinimą. Be to, kreiptasi į Kauno apylinkės vyriausiąjį prokurorą – ar nereikėtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir pačią nukentėjusiąją bei dar du asmenis, padėjusius jai kurti istoriją apie mįslingą vaiduoklį, atsiradusį, kai bylos ėmėsi teismas.