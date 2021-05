Skandalingasis medikas išgirdo dar vieną nuosprendį: kas išgydys jį patį?

Iškalbingos metamorfozės

Tai paaiškėjo tada, kai nusikalstamos mediko pagalbos sulaukęs asmuo įkliuvo dėl smurto artimoje aplinkoje.

Pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl V.J. smurtavimo prieš sutuoktinę, teisėsaugininkams užkliuvo, kodėl šis jau ne kartą psichiatrijos ligoninėje dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant alkoholį gydytas asmuo turi jam legaliai išduotą ginklą. Ir ne per seniausiai prasitęsė leidimą jį laikyti bei nešiotis.

Peržiūrėjus V.J. privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę, kuria remiantis Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Licencijavimo skyrius jam pratęsė minėtą leidimą, paaiškėjo, kad šioje – Jonučių šeimos sveikatos centro gydytojo P.Laimučio, jau teisto už papirkinėjimą klastojant neįgalumo pažymas, parašai. Tiesa, tada jis dar buvo šios Garliavoje įsikūrusios viešosios įstaigos direktorius, o dabar jai vadovauja jo dukra. Tačiau P.Laimutis yra ir jos pavaduotojas, ir šio centro Gydytojų konsultacinės komisijos pirmininkas, ir šeimos gydytojas.

Užteko pakeisti gydytoją

Pagal P.Laimučiui tada pareikštus du naujus kaltinimus – dėl dokumento suklastojimo ir suteiktų įgaliojimų viršijimo, kuriuos ne per seniausiai vainikavo dar vienas teismo nuosprendis jo biografijoje, šis medikas grubiai pažeidė įstatymus ir padarė didelę žalą valstybei, ne tik diskreditavęs savo profesiją, bet ir sukėlęs pavojų visuomenei, būdamas minėtos Jonučių šeimos sveikatos centro Gydytojų konsultacinės komisijos pirmininku. Ir tai įvyko 2017-ųjų balandį, kai į minėtą centrą iš ambulatorijos, kurioje anksčiau gydėsi, esą dėl šios darbo laiko pasikeitimo persirašė V.J.

Iki to laiko šis jau du kartus buvo gydytas psichiatrijos ligoninėje. Tačiau kreipdamasis į naują savo gydymo įstaigą dėl leidimo laikyti ginklą pratęsimo V.J. tai nutylėjo. Bent to nėra jam šio centro išduotuose dokumentuose, patvirtinančiuose, kad jis gali turėti ginklą.

V.J. P.Laimučio teisme buvo linkęs teisintis, esą, nors ir buvo gydytas minėtoje ligoninėje, jam niekada nebuvo pasakyta, kad jis turi psichikos sutrikimų. Be to, pristatė tada į Jonučių šeimos sveikatos centrą visas pažymas, kurias liepė atnešti gydytojas P.Laimutis. Tik nerado vienoje uždarojoje akcinėje bendrovėje ten dirbančios gydytojos psichiatrės, pas kurią P.Laimutis buvo jį siuntęs. Tačiau, nepaisant to, kaip rodo faktai, medicinos dokumentus, kuriais remiantis jam leidimas laikyti ginklą pratęstas, jis iš Jonučių šeimos sveikatos centro gavo.

Atsiminė tik, ką reikėjo

Šio centro Gydytojų konsultacinės komisijos, išdavusios V.J. minėtus dokumentus, pirmininkas P.Laimutis jam teisėsaugininkų pareikštų kaltinimų dėl dokumento suklastojimo ir savo įgaliojimų viršijimo nepripažino. Nors neneigė, kad jis padarė teisėsaugininkams šiuose dokumentuose užkliuvusius įrašus. Esą po to, kai gavo seną V.J. ambulatorinę kortelę iš ankstesnės įstaigos, kurioje jis gydėsi, o šioje nebuvo jokių duomenų apie jam diagnozuotus psichikos sutrikimus. Be to, ir pats V.J. tikino, kad jų neturi. O P.Laimučiui, jo teigimu, kaip šeimos gydytojui, tokių įtarimų ir nekilo. Be to, esą V.J. atnešė ir gydytojos psichiatrės, pas kurią buvo jį siuntęs, pažymą, kad jis – visiškai sveikas.

Į klausimą, kodėl šios pažymos nėra V.J. išduotuose dokumentuose, o jų psichiatro ir narkologo grafas su teiginiais, kad V.J. neregistruotas jokiose įskaitose, pasirašęs pats P.Laimutis, šis atsakė, kad minėta pažyma greičiausiai kažkur pasimetė. Galiausiai ėmė teigti, kad tai buvo taip seniai, kad jis jau nepamena, ar negalėjo skambinti minėtai gydytojai psichiatrei ir klausti, ar gali už ją pasirašyti.

P.Laimutis kaltintas ir suklastojęs V.J. ambulatorinę kortelę, įrašydamas šioje, kad jis neįrašytas psichiatrijos kabineto įskaitoje.

Išgelbėjo amžius

Teisme P.Laimutį bandė gelbėti ir jo kolega iš Jonučių šeimos sveikatos centro J.M., kuris taip pat ten dirba šeimos gydytoju ir yra jo Gydytojų konsultacinės komisijos narys. J.M., praėjus ketveriems metams po bylon sugulusių įvykių, tikino matęs gydytojos psichiatrės I.A. išduotą pažymą V.J. Nors ikiteisminio tyrimo metu buvo davęs parodymus, kad ši kolegė tada minėtos komisijos posėdyje nedalyvavo.

Paviešinus teisme minėtus jo parodymus, J.M. galiausiai pareiškė, kad tada sakė tiesą. Tačiau vis tiek suko uodegą – esą ikiteisminį tyrimą atlikę pareigūnai jo neklausė, ar jis matė minėtą pažymą.

Pati I.A. teisme pareiškė V.J. akyse nemačiusi ir jokios pažymos šiam tada neišdavusi. T.y. patvirtino V.J. parodymus, kad šis tada jos nerado.

P.Laimučio bylą nagrinėjusiam Kauno apylinkės teismo teisėjui Dainiui Ročiui įrodymų, kad teisiamasis padarė abu jam inkriminuotus nusikaltimus, pakako. Tačiau, atsižvelgiant į garbingą P.Laimučio, kuriam netrukus sueis 73-eji, amžių ir tai, kad jau išnykęs ankstesnis jo teistumas, skyrė jam švelniausias už dokumento suklastojimą bei įgaliojimų viršijimą numatytas bausmes – baudas. O ir šios buvo artimos minimalioms: už dokumeto suklastojimą P.Laimučiui skirta 1 883 eurų bauda, o už įgaliojimų viršijimą – 5 649 eurai. Tačiau jas subendrinus, liko tik 5 649 eurų bauda, kurią P.Laimutis įpareigotas sumokėti per penkiolika mėnesių nuo nuosprendžio, kurį greičiausiai skųs, įsiteisėjimo. Be to, iš jo dvejiems metams atimta teisė būti išrinktam ar paskirtam į bet kurias vadovaujamąsias pareigas visose gydymo ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose.

Praeities šleifas

Tačiau P.Laimutis ir toliau galės būti tos pačios Jonučių šeimos sveikatos centro, kuriam vadovauja jo dukra, Gydytojų konsultacinės komisijos nariu. Ir, žinoma, dirbti šiame centre šeimos gydytoju. Nors dar ankstesnio teismo nuosprendžio, paskelbto jam 2013-ųjų gruodį, kontekste, teisėsaugininkai atvirai teigė, kad šis medikas jiems žinomas kaip daugiausia pažymų į nusikaltimus linkusiems asmenims išduodantis gydytojas. O šie asmenys, gavę tokias pažymas, ne tik vilkina jų atžvilgiu pradėtus ikiteisminius tyrimus, bet ir teismo procesus, tempdami juos link senaties.

Skelbiant minėtą 2013-ųjų gruodžio nuosprendį P.Laimučiui, buvo demaskuotas ir kitas šio mediko veidas – jis buvo pripažintas papirkinėjęs Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos darbuotojus, kurie, savo ruožtu, klastojo P.Laimučio pacientams jų išduodamus medicinos dokumentus. P.Laimutis, kurio darbo kabinete Specialiųjų tyrimų tarnyba tada rado nemažą pinigų kiekį, buvo pripažintas kaltu dėl keturių tokių papirkimo atvejų, konstatuojant, kad jo perduoti kyšiai buvo nuo 1 800 iki 3 tūkst. litų. Kauno apylinkės teismas tada už tai jam skyrė 13 tūkst. litų baudą, į kurią įskaičiavus jo sulaikymo ir suėmimo laiką iki nuosprendžio, minėta bauda smarkiai sumažėjo.