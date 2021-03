Skandalingasis bėglys viešai atsiprašė pareigūnų, kuriems kerštaudamas sukėlė tiek problemų

Rasta tik pižama

Paaiškėjo, kad tai – jau ketvirta ne per seniausiai 39-erių sulaukusio J.Sotikovo akistata su Temide. Per pirmąją – už Ispanijos piliečio nužudymą, slepiant kitą nusikaltimą – jo apiplėšimą, šios šalies teismas 2008-aisiais skyrė J.Sotikovui septyniolikos su puse metų įkalinimą. 2011-aisiais deportuotas į Lietuvą, jis sugebėjo užsidirbti dar du teistumus, jau atlikdamas Ispanijos teismo skirtą bausmę mūsų įkalinimo įstaigose, – dėl turto prievartavimo ir neteisėto disponavimo narkotikais.

Pagarsinus naujos J.Sotikovo bylos kaltinamąjį aktą, paaiškėjo dar skandalingesnės jo pabėgimo iš Laisvės atėmimo vietų ligoninės, esančios Pravieniškėse, aplinkybės, apie kurias lig šiol nebuvo žinoma, – kad atlenkęs pernykštės rugpjūčio 30-osios popietę pasivaikščiojimo kiemelio skardą, jis numetė kampe dėvėtą pižamą ir likęs po šia vilkėtais tamsios spalvos drabužiais bei užsidėjęs kepurę, patraukė link kito korpuso apsaugos posto bokštelio, pakeliui perlipdamas per apsauginę spygliuotos vielos tvorą, po ko betonine tvora užlipo į minėtą apsaugos posto bokštelį bei nusileidęs nuo jo į apačią, pabėgo iš bausmės atlikimo vietos.

Lemtingas pusvalandis

Kaip jau rašyta, J.Sotikovo pabėgimas konstatuotas tik maždaug po pusvalandžio. Minėtas kliūtis jis buvo įveikęs jau apie 15.30 val. Tačiau prižiūrėtojai konstatavo J.Sotikovo pabėgimą tik apie 16 val. – kai parvedė iš pasivaikščiojimų kiemelių visus nuteistuosius. Iki tol neradus J.Sotikovo kiemelyje, į kurį jis buvo išvestas, manyta, kad į ligoninę šį nuteistąjį parvedė kitas kolega. Tačiau suvedus visus kalinius, paaiškėjo, kad vieno – būtent J.Sotikovo trūksta.

Paskelbus apie šį skandalingą įvykį teigta, kad nedelsiant bėglio ėmė ieškoti ne tik Kalėjimų departamento, bet ir visos šalies policijos pareigūnai. Tuo tarpu J.Sotikovas ikiteisminį tyrimą dėl jo pabėgimo pradėjusiems pareigūnams pasakojo, kad atsidūręs laisvėje, Kauną pasiekė pėstute – miškais, kuriuose pernakvojo, bei žingsniuodamas šalia geležinkelio bėgių.

Sunkios bendrininkų paieškos

J.Sotikovas buvo sulaikytas tik rugpjūčio 31-osios vakare Klaipėdoje, iš kurios apskrities yra kilęs. Čia jis iš Kauno atvyko taksi, kurį, J.Sotikovo prašymu, jam iškvietė Neveronyse esančios degalinės darbuotojai. Vėliau šie teisinosi, kad nieko nebuvo girdėję apie jau daugiau kaip parą visoje šalyje vykstančias iš Pravieniškių pabėgusio žmogžudžio paieškas.

Anot J.Sotikovo, prieš tai jis prašęs iškviesti jam taksi ir Neveronių parduotuvėje. Tačiau ten pagalbos nesulaukęs. Kaip nesulaukė šios parduotuvės darbuotojų pranešimo apie pas juos pasirodžiusį skandalingąjį bėglį, kurio nuotraukos buvo išplatintos netrukus po to, kai jo pasigesta, ir policija.

J.Sotikovas pasakojo maitinęsis pabėgimo metu rastomis gamtos gėrybėmis – obuoliais, kriaušėmis, uogomis. Sulaikius skandalingąjį bėglį Klaipėdoje, jis neturėjo nė cento. Tačiau sugebėjo pakaunėje susitarti su taksistu, kad šis nuveš jį į pajūrį.

Taksisto nepergudravo

Kaip pareigūnams pasakojo pats taksistas, pakeliui jis aptiko socialiniuose tinkluose informaciją, ką veža. Ir atvykęs į Klaipėdą, ėmė ieškoti policijos ekipažo. Pamatęs šį apie 22 val. Smiltelės gatvėje, lydintį stambių gabaritų krovinį, iš karto sustojo prie pareigūnų.

Panašu, kad J.Sotikovas iš karto suprato, ką tai reiškia. Ir nieko nelaukdamas pasileido bėgte gatve, o po to – ir per pievą. Tačiau šioje – bažnyčios prieigose buvo sulaikytas taip pat žaibiškai situacijoje susiorientavusių policijos pareigūnų.

Apie tolesnius savo planus, galiausiai pas ką nors – gimines ar pažįstamus Klaipėdoje gavus pinigų, o gal net ir laikiną pastogę, J.Sotikovas ikiteisminį tyrimą atlikusiems pareigūnams nepasakojo. Nors neatmetama, kad šiuose planuose galėjo būti ir pabėgimas į užsienį.

Tačiau skandalingasis bėglys atskleidė, kodėl nusprendė pasišalinti iš Laisvės atėmimo vietų ligoninės, į kurią buvo atvežtas beveik prieš savaitę – konsultacijai. Ir jau kitą dieną po pabėgimo turėjo būti sugrąžintas atgal į Marijampolės pataisos namus.

Kerštas pavyko

Anot J.Sotikovo, pabėgimo idėja tą sekmadienio popietę jo galvoje gimė spontaniškai. Ir tai visai nesusiję su nenoru grįžti atgal į Marijampolę, nors taip manyta.

J.Sotikovas teigė tiesiog norėjęs tokiu savo poelgiu pakenkti prižiūrėtojams, turėdamas šiems, už ką keršyti. Tai buvo susiję ir su senesnėmis nuoskaudomis, nes jis buvo atvežtas į šią gydymo įstaigą ir anksčiau.

Tuo tarpu Kalėjimų departamento pareigūnai linkę apibūdinti J.Sotikovą, kaip gana aikštingą ir net konfliktinę asmenybę, visada kuo nors nepatenkintą ir reikalaujančią sau išskirtinių sąlygų.

Po J.Sotikovo pabėgimo Kalėjimų departamentas atliko net du tarnybinius patikrinimus. Po pirmojo du tą parą budėjusius Laisvės atėmimo vietų ligoninės prižiūrėtojus pasiūlyta nubausti papeikimais, trečiąjį – griežtu papeikimu. Po antrojo – ligoninės direktoriui ir jo pavaduotojui, kurie po šio įvykio buvo nušalinti nuo pareigų, pasiūlyti griežti papeikimai, o Saugumo skyriaus viršininką perkelti į žemesnes pareigas.

Jevgenijus Sotikovas/Kalėjimų departamento nuotr.

Neužtruko nė valandos

Kadangi J.Sotikovas ir teisme pripažino savo kaltę, jo bylai pritaikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas, t.y. ji išnagrinėta nekviečiant liudytojų, tarp kurių turėjo būti ir tie, kuriems teisiamasis teigė keršijęs.

J.Sotikovo byla šiandien išnagrinėta per 50 minučių. Duodamas teismui parodymus jis pakartojo, kad norėjo atkeršyti Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigūnams. Ir šių viešai atsiprašė, nors teismo posėdyje dalyvavo tik kaltinimą palaikiusi prokurorė ir jam valstybės skirtas advokatas, atvykę į Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus. Be to, J.Sotikovas net kelis kartus pakartojo, kad labai gailisi dėl šio savo poelgio.

Nepaisant to prokurorė pasiūlė jam pridėti už šį pabėgimą prie likusios neatliktos bausmės dar vienerius metus įkalinimo. Tačiau, kadangi bylai pritaikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas, ši bausmė automatiškai sutrumpėja iki aštuonių mėnesių. Bet, prokurorės siūlymu, subendrinus ją su likusia neatliktos bausmės dalimi už ankstesnius J.Sotikovo padarytus nusikaltimus, jam dar reikėtų kalėti trejus metus, septynis mėnesius ir 24 dienas.

Pats J.Sotikovas, kaip ir jo advokatas, prašė teismo švelnesnės bausmės. Už pabėgimą iš sulaikymo, suėmimo ar bausmės atlikimo vietos Baudžiamasis kodeksas numato areštą nuo penkiolikos iki 90 parų arba laisvės atėmimą iki trejų metų.

Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmai savo sprendimą šioje didelį atgarsį sukėlusioje byloje planuoja skelbti dar šį mėnesį.