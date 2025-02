Šiurpi Vilijampolės mįslė: vienas iškvietimas į narkomanų irštvą nemelavo

Jau nustatyta ir moters, rastos antradienio vakare be gyvybės ženklų viename apleistame Vilijampolės medinuke kartu su taip pat nebegyvu vyru, tapatybė. Be to, šio įvykio aplinkybes narpliojantys teisėsaugininkai atskleidė, kad minėtą adresą yra pamėgę narkomanai. Tačiau kol kas akivaizdžių požymių, kad mirties priežastis galėjo būti narkotikai, nėra. Realesnė versija – kad galėjo būti apsinuodyta smalkėmis, nes patalpoje, kurioje rasti lavonai, yra krosnis.