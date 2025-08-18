 Šilainiuose susidūrė du automobiliai – vienas liko gulėti ant stogo

Šilainiuose susidūrė du automobiliai – vienas liko gulėti ant stogo

2025-08-18 17:22 kauno.diena.lt inf.

Pirmadienį prasidėjus vakariniam pikui Šilainiuose įvyko eismo nelaimė. Po susidūrimo vienas lengvasis automobilis apvirto ant stogo.

Kaip portalą kauno.diena.lt informavo Kauno policijos budėtojas, pranešimas apie avariją Prūsų g. gautas rugpjūčio 18 d. šiek tiek prieš 17 val.

Anot policijos, čia susidūrė du lengvieji automobiliai – „Audi“ ir „Škoda“. Panašu, kad smūgio būta stipraus – kaip matoma liudininkų užfiksuotose nuotraukose, „Audi“ apvirto ant stogo.

Į įvykio vietą atvyko kone visos specialiosios tarnybos. Laimei, anot policijos, per avariją žmonės nenukentėjo, abu vairuotojai – blaivūs.

Pareigūnai toliau aiškinasi techninės avarijos aplinkybes.

