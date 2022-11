Savaitgalį Kaune bei pakaunėje siaubą kėlė BMW: nukentėjo keturi žmonės

Šeštadienį apie 10 val. ryto minėtame Kauno rajono kaime susidūrė priešpriešiais važiavę dviratis ir BMW markės automobilis. Po susidūrimo abiejų transporto priemonių vairuotojai iš įvykio vietos pasišalino. Tačiau vėliau dviratininkė nustatyta, nes paaiškėjo, kad ši 33 metų moteris susidūrimo metu susižalojo.

Dar dvi šeštadienį per eismo įvykius Kaune nukentėjusios moterys buvo pėsčiosios.

Vidurdienį Savanorių prospekte ir vėl BMW, vairuojamas 26 metų vyro, išvažiuodamas atbulomis iš automobilių stovėjimo aikštelės, partrenkė ir sužeidė 72 metų pėsčiąją.

To paties šeštadienio pavakarę, lyjant, Pramonės prospekte 54 metų moterį, ėjusią per per pėsčiųjų perėją, kliudė automobilis „Opel Zafira“, vairuojamas 51 metų vyro.

Nukentėjo pėsčiasis eismo dalyvis sekmadienį ir pakaunėje. Apie pusę šešių vakaro Akademijos miestelio Universiteto gatvėje automobilis „VW Sharan“, vairuojamas 54 metų vyro, partrenkė ir sužeidė į važiuojamąją kelio dalį netikėtai įbėgusį pėsčiąjį. Nukentėjusysis – 18 metų Ukrainos pilietis iš įvykio vietos nuvežtas į ligoninę. Lietuvos kelių policijos tarnybos suvestinėje akcentuojama, kad nelaimės vieta buvo apšviesta, tačiau kelio danga buvo šlapia.

Lietuvos kelių policija atkreipia dėmesį ir į tai, kad tamsiuoju paros metu bei esant šlapiai kelio dangai įvyko beveik pusė visų praėjusio savaitgalio nelaimių šalies gatvėse bei keliuose. Ir kas trečias užregistruotas atvejis buvo užvažiavimas ant pėsčiojo.