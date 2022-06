Šančių tragedijos byla: netikėtoms orų permainoms įtarimų nepateiksi

Kauno teisėsaugininkai, tyrę pernykštę tragediją Žemuosiuose Šančiuose, per kurią su mįslingo apsinuodijimo požymiais buvo aptikti trys mažamečiai bei rasta negyva jų motina, jau paskelbė savo sprendimą dėl to, kas įvyko. Nepaisant to, kad šis įvykis tradiciškai spėjo apaugti įvairiausiais gandais, ikiteisminis tyrimas dėl jo nutrauktas, neaptikus nusikalstamos veikos pėdsakų. Nors ši skaudi istorija, kaip paaiškėjo, – ir pamokanti.