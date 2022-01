Ryto aliarmas užsieniečių viešbutyje pakaunėje: nukentėjo tik katilinė ir stogas

„Aš nieko nekomentuosiu! O to žmogaus, kuris galėtų komentuoti, nėra! Ir šiandien nebus!“ – portalui kauno.diena.lt teigė internete nurodytu viešbučio telefonu atsiliepusi moteris, jau skirstantis į įvykio vietą suvažiavusių specialiųjų tarnybų atstovams. Ir gana piktu balsu siūlė skambinti pastariesiems.

Pirminiais šių duomenimis, pranešimas apie šį gaisrą degalinės „Viada“ kaimynystėje gautas 7.53 val. Pranešta, kad dega restorano-viešbučio „Via Baltica“ stogas. Tačiau, kas apie tai pranešė – ar pravažiuojančių automobilių vairuotojai, ar patys viešbučio darbuotojai, neaišku.

Pastarieji ugniagesiams teigė, kad suveikus priešgaisrinei viešbučio signalizacijai, jie puolė su gesintuvais į trečiajame pastato aukšte esančią katilinę. Ir pradėjo dešimtyje antrojo aukšto kambarių apsistojusių viešbučio svečių evakuaciją.

Netrukus prie šios prisidėjo ir į įvykio vietą pasiųstos gausios Kauno ugniagesių gelbėtojų pajėgos – penkios autocisternos iš įvairių komandų bei autokopėčios. Šių prireikė tik gaisro gesinimui.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos nuotr.

Kurį laiką šią sumaištį stebėjo ir keliolika iš viešbučio evakuotų asmenų, kalbančių rusiškai, angliškai ar vokiškai. Tačiau netrukus jau jiems reikėjo važiuoti į darbus.

Kaip portalui kauno.diena.lt teigė į įvykio vietą pasiųsti greitosios medikai, niekam jų pagalbos nei dėl prisikvėpavimo pavojingais dūmais, nei dėl galimų streso pasekmių neprireikė.

Gaisras lokalizuotas gana greitai – per dešimt minučių. Ir netrukus visiškai užgesintas. Tespėjo išdegti apie 20 kvadratinių metrų stogo apie kaminą. Ir dalis jau minėtos apie 30 kvadratinių metrų katilinės, šildomos gamtinėmis dujomis, kurioje ir buvo gaisro židinys. O likusi šios patalpos dalis apdegė. Be to, aprūko ir kitos trečiojo aukšto patalpos.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos nuotr.

Nors šį gaisrą tirsiantis Kauno ugniagesių gelbėtojų tyrėjas dar negali tiksliai įvardyti jo priežasties, labiausiai linkstama prie versijos, kad ši bus techninė. Ir, laimė, kad šis gaisras kilo ne naktį ir buvo laiku pastebėtas.