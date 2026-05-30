Rusakalbiai „ekstrasensai“ kaišiadorietę paliko pliką basą

Policijos duomenimis, gegužės 29 d. apie 11 val. į Kauno apskrities VPK Kauno miesto Nemuno policijos komisariatą kreipėsi 1972 metais gimusi moteris. Ji pareigūnams nurodė, kad nuo gegužės 4 d. iki gegužės 20 d., būdama namuose Kaišiadorių rajone, sulaukė nepažįstamų asmenų skambučių.
Pasak nukentėjusiosios, skambinusieji bendravo rusų kalba ir prisistatė ekstrasensais. Apgaulės būdu iš moters buvo išviliota 17 500 eurų.
Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
(be temos)
(be temos)
(be temos)