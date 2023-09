Rugsėjo 11-ąją Kauno gatvėse sužaloti užsieniečiai: prisiskraidė paspirtukais

Kaip jau rašyta, pastarasis atvejis, vos per plauką nesibaigęs tragedija, buvo užregistruotas 14.37 val. Savanorių prospekto bei Utenos gatvės sankryžoje. Joje automobilio „Toyota RAV4“ 77-erių metų vairuotojas kliudė, degant draudžiamam šviesoforo signalui, važiuojamąją kelio dalį kirtusį, patikslintais duomenimis, 24-erių metų paspirtukininką – Indijos pilietį.

Kauno policijos budėtojas iš karto po šio įvykio portalui kauno.diena.lt pasakojo, kad šis susidūrimas įvyko pėsčiųjų perėjoje, per kurią paspirtukininkas važiavo, o ne vedėsi, kaip priklausė, savo transporto priemonę. Be to, jis, pirminiais duomenimis nedėvėjo apsauginio šalmo, todėl, per susidūrimą nukritęs nuo paspirtuko ir skridęs ne vieną metrą, kaip užfiksavo nelaimės liudytojai, greitosios medikų buvo skubiai išvežtas į Kauno klinikas su įtariamomis galvos rankos traumomis.

Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ nuotr.

Tačiau pirmadienio nelaimių Kauno gatvėse sąrašą pradėjo 29-erių metų paspirtukininkė – Baltarusijos pilietė. Ją, apie 7.45 val. riedėjusią Siūlų gatvėje važiuojamąja kelio dalimi kliudė į dešinę – pirminiais duomenimis, automobilių stovėjimo aikštelę sukusio taip pat automobilio „Toyota“ vairuotojas. Po šio susidūrimo paaiškėjo, kad šis 53-ejų metų asmuo – neblaivus. Jis pripūtė 0,71 prom. alkoholio. To kaina – gydymo įstaigoje po susidūrimo su juo tą rytą atsidūrusi Baltarusijos pilietė.

Pirmadienio ryte V. Krėvės prospekte buvo sužalotas ir į važiuojamąją kelio dalį įbėgęs 23-ejų metų vyras. Jį kliudė pirmąja eismo juosta važiavęs automobilio „BMW 530D“ 26-erių metų vairuotojas.