Rekordus mušusioje užsakomosios žmogžudystės byloje bumerangas – netrukus

Prireikė net dešimt posėdžių

Kaip jau rašyta, kaltinimą šioje nemažą atgarsį sukėlusioje byloje palaikiusio Generalinės prokuratūros prokuroro Zdislavo Tuliševskio baigiamoji kalba, apėmusi net 36 lapus, nusitęsė per tris posėdžius, nes ją reikėjo pažodžiui versti į estų kalbą.

D.Bugavičiaus nužudymu kaltinamų, anot teisėsaugininkų, samdomų žudikų iš Estijos Arle Grabbi bei Hanso Eriko Ehverto ir jiems talkinusio iš Kauno kilusio buvusio perspektyvaus boksininko Ričardo Baikos advokatų baigiamosios kalbos truko penkis posėdžius. H.E.Ehverto advokatui Laurynui Pakštaičiui pagarsinti savo apie 30 lapų kalbą taip pat prireikė trijų posėdžių. Nedaug nuo jo atsiliko ir A.Grabbi advokatė Galina Kardanovskaja, kurios apie 20 lapų kalba truko du posėdžius.

Net dviejų posėdžių prireikė ir teisiamųjų paskutiniems žodžiams, nes H.E.Ehvertas buvo parengęs net 33 jo lapus. A.Grabbi – dešimt lapų. O R.Baika, neturėjęs iš anksto pasirašyto teksto, kalbėjo apie penkiolika minučių.

Visi teisiamieji, kaip ir tikėtasi, prašė juos išteisinti, nes jie – nekalti. Tokia pati buvo ir jų advokatų kalbų esmė. O prokuroras Z.Tuliševskis prašė įkalinti 38-erių A.Grabbi, kuris, remiantis kaltinamuoju aktu, paleido iš dviejų pistoletų į D.Bugavičių mažiausiai dvylika šūvių, 20 metų. 40-metį H. E.Ehvertą, kuris kaltinamas atvežęs D.Bugavičių nušovusį savo tautietį į nusikaltimo vietą ir po to padėjęs šiam skubiai iš jos pasišalinti, – 19 metų. O estams talkinusį iš Kauno kilusį, tačiau pastaruoju metu daugiau laiko užsienyje praleidusį taip pat 38-erių R.Baiką, kuris prieš 23-ejus metus buvo tapęs Europos jaunių bokso vicečempionu, – 17 metų.

Ričardas Baika

Paslaptys tapo viešos

Baigiamojoje prokuroro kalboje buvo pagarsinti ir kai kurie įslaptintų šios bylos liudytojų parodymai, duoti uždaruose teismo posėdžiuose.

Pavyzdžiui, kad R.Baika buvo vieno iš susidorojimo su D.Bugavičiumi organizatoriaus Renaldo Kanio, kuris kol kas sėkmingai slapstosi, „torpeda“. O H.E.Ehvertas net keletą kartų yra vežęs iš Estijos į Lietuvą, mūsų nusikalstamo pasaulio atstovų prašymu, ginklus. Be to, R.Kanio ir kito lietuvio Sergejaus Bėgliko nusikalstamai organizacijai, kuri užsiėmė ne tik narkotikų, bet ir labai didelio kiekio grynųjų pinigų, kuriuos skraidino lagaminais, kontrabanda, priklausę estai ne tik dideliais kiekiais gabeno kokainą, bet ir įvykdė nemažai užsakomųjų žmogžudysčių Europoje. Iki šiol jie garsėjo kaip nepaliekantys nusikaltimo vietoje pėdsakų. O A.Grabbi, kuris prieš aštuonerius metus buvo teistas Suomijoje už disponavimą labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų, anksčiau turėjo kitą pavardę.

R.Baika, anot minėtų liudytojų, gyvendamas Jungtinėje Karalystėje, augino ten kanapes. Be to jis gabeno iš Ispanijos per Lietuvą į Rusiją hašišą. Tačiau apie 20 kilogramų šios narkotinės medžiagos buvo pagrobta. Kai kurie liudytojai atskleidė ir tai, kad kai kas nutekindavo D.Bugavičiui bei dar vienam asmeniui, į kurio gyvybę taip pat kėsintasi, tačiau nesėkmingai, informaciją ir apie minėtus kvaišalų maršrutus, ir apie jų kiekius.

Arle Grabbi. Vilmanto Raupelio nuotr.

Atkurtas visa įvykių eiga

A.Grabbi, H.E.Evertas ir R.Baika yra kaltinami veikę organizuotoje grupėje su minėto ginkluoto nusikalstamo susivienijimo, įkurto 2007-aisiais, nariais, kurių buvo pasitelkti tik organizuojant D.Bugavičiaus nužudymą. A.Grabbi su H.E.Ehvertu sutiko dalyvauti šiame nusikaltime dėl piniginio atlygio. O R.Baika – siekdamas pelnyti susidorojimo su D.Bugavičiumi organizatorių palankumą.

Pagrindinė susidorojimo su šiuo Kauno gaujų atstovu priežastis buvo gauta informacija, kad jis galėjo kelti grėsmę neteisėtai šio nusikaltimo organizatorių veikai – prekybai narkotikais stambiu mastu. Dėl to nusprendusieji pašalinti jį kaip konkurentą 2015-ųjų vasarą Ispanijos karalystėje kreipėsi pagalbos į asmenį, turintį ryšių su samdomais žudikais.

Po to D.Bugavičiaus nužudymo scenarijuje atsirado ir A.Grabbi su H.Ehvertu bei R.Baika, turėjęs estams padėti. Netrukus buvo įsigyta slapta sekimo įranga, kuri buvo sumontuota D.Bugavičiaus automobilyje. Ir Prancūzijoje pavogtas „Renault Megane“, kuriuo žudikai atvyko į nusikaltimo vietą. O Ispanijos karalystėje buvo apsirūpinta cheminėmis medžiagomis nusikaltimo pėdsakams naikinti. Du 9 mm kalibro pistoletai, panaudoti susidorojant su D.Bugavičiumi, buvo nelegaliai įvežti į Lietuvą maršrutiniu autobusu – apie planuojamą nusikaltimą nežinančio asmens kuprinėje. Ir perduoti šios užduoties vykdytojams vienoje Trakų rajono kavinėje.

Hansas Erikas Ehvertas. Vilmanto Raupelio nuotr.

Pasala prie užtvaro

27-erių D. Bugavičius buvo nušautas paskutinėmis 2015-ųjų lapkričio 6-osios minutėmis prie išsinuomoto kotedžo Šilainiuose, Šėtos gatvėje, – automobilyje „Mercedes-Benz“. Po to žudikų transporto priemonė, kuria jie pasišalino iš nusikaltimo vietos, sudeginta viename netoliese esančios Vėtrungės gatvės daugiabučių kieme. Palikti nusikaltimo vietą, o netrukus ir Lietuvą, remiantis kaltinamuoju aktu, A.Grabbi ir H.E.Ehvertui padėjo R.Baika.

Ši trijulė kaltinama ne tik D.Bugavičiaus nužudymu iš savanaudiškų paskatų bei kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu, bet ir neteisėtu disponavimu ginklais bei šaudmenimis ir svetimo turto sunaikinimu visuotinai pavojingu būdu – buvo ne tik sušaudytas D.Bugavičiaus mamos mersedesas. Viena kulka išdaužė ir vieno Baltų prospekto gyventojo langą. O nuo padegto „Renault Megane“ apdegė ir minėtame Vėtrungės gatvės kieme stovėjęs automobilis „Toyota“.

Su D.Bugavičiumi tada kartu buvusi popgrupės „Naujosios pupytės“ narė Vita Jakutienė teisme pasakojo, kad belaukiant, kol pakils užvaras, kurio pultelis buvo pas jos mylimąjį, atbulomis prie jų privažiavo netoliese stovėjęs automobilis tranzitiniais numeriais. Ir užkirto jiems kelią. O iš šio automobilio keleivio pusės išlipo asmuo su gobtuvu, prisidengęs veido apačią šaliku. Šis asmuo laikė rankoje ginklą. Ir iššovė iš šio, stovėdamas už dviejų metrų nuo jų mersedeso. Po to žengė dar porą žingsnių arčiau ir vėl šovė. V.Jakutienė sakė atpažinusi šį asmenį iš pareigūnų pateiktų nuotraukų. Ir teigė, kad jis yra teismo salėje, nurodydama A.Grabbi.

V.Jakutienė prašo priteisti jai bei judviejų su velioniu dukrai, gimusiai jau po tėvo žūties, vieną milijoną 854 tūkst. eurų. Velionio mama ir brolis – po 300 tūkst. eurų.

Bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija planuoja skelbti nuosprendį šiame neeiliniame teismo procese birželio 30-ąją.