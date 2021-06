Prostitutės sugadino pareigūno karjerą

Kietas riešutėlis

„Gerbiamas teisme, gerbiu jus, prokurorą ir tyrėjus, kurie atliko šį tyrimą“, – taip prasidėjo 38-erių R.Tamošaičio parodymai Kauno apygardos teismui. Jautėsi, kad R.Tamošaitis ne vienus metus valgė duoną iš teisinio išsilavinimo, ir šiam pasakojant apie jam inkriminuojamus nusikaltimus, dėl kurių esą labai nuoširdžiai gailisi.

Pavyzdžiui, pasakodamas, kaip paėmė pernai gruodžio 10-osios vidurdienį viename Vėtrungės gatvės daugiabutyje iš Ispanijos pilietės 50 eurų, R.Tamošaitis akcentavo nežinojęs, kad ji – užsienietė. Sužinojo tik tada, kai ši rusakalbė po to, kai jis parodė jai savo tarnybinį pažymėjimą, pareiškė maniusi, kad Lietuvoje verstis prostitucija nedraudžiama. Ir esą pati jam padavė 50 eurų, kai jis jai paaiškino, kad, pagal Lietuvos įstatymus, jai turėtų būti surašytas protokolas ir skirta 45 eurų bauda.

R.Tamošaitis teigė nusprendęs taip pasipinigauti dėl sunkios finansinės padėties, taip pat artėjo didžiosios metų šventės. Todėl ir prisiminė kažkada girdėtas kolegų kalbas apie galimą tokį pasipelnymo būdą.

Be to, R.Tamošaitis nenorėjo sutikti su kaltinimu, kad reikalavo kyšių iš prostitučių ir juos ėmė tarnybos metu. Esą tada, kai lankėsi pas minėtą Ispanijos pilietę, jis nevykdė jokių tarnybinių užduočių. Tačiau, atsakydamas į kitą prokuroro Gintauto Tamulionio, palaikiusio šioje byloje kaltinimą, klausimą, kokiu tikslu jis tada atvyko iš Lazdijų į Kauną, R.Tamošaitis iš esmės minėtą kaltinimą pripažino. Jis teigė, kad tai lėmė didesnis prostitučių pasirinkimas Kaune.

R.Tamošaičio, teigusio, kad pripažįsta savo kaltę ir nuoširdžiai gailisi, parodymai teisme kėlė prieštaringų minčių. (Vilmanto Raupelio nuotr.)

Panašiai – su išvedžiojimais, kuriuose taip pat buvo galima įžvelgti sąskaitų su Kauno teisėsaugininkais suvedinėjimą, teisiamasis kalbėjo ir apie aplinkybes, kuriomis susirado potencialias aukas. „Manau, kad ir šiandien interneto svetainėje skelbiu.lt – daug tokių skelbimų“, – rėžė R.Tamošaitis.

Ieškota tarp savų

Beveik aštuoniolika metų policijoje dirbęs R.Tamošaitis buvo gana kietas riešutėlis ir informacijos apie galimą jo piktnaudžiavimą tarnybiniais įgaliojimais gavusiems Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Imuniteto valdybos pareigūnams.

Gavus iš jo reketuotų Kauno prostitučių aplinkos informacijos, kad į šių uždarbį įsisuko policininkas, iš pradžių manyta, kad jo reikia ieškoti tarp Kauno policijos pareigūnų. Nežinota nei šio akiplėšos vardo, nei pavardės.

Galiausiai pavyko išsiaiškinti, kad galimas įtariamasis – visai iš kito Lietuvos regiono.

Ikiteisminis tyrimas pagal tris Baudžiamojo kodekso straipsnius – kyšininkavimas, papirkimas ir piktnaudžiavimas – buvo pradėtas dar 2020-ųjų vasaros pabaigoje. R.Tamošaitis įkliuvo su įkalčiais tik tų pačių metų gruodį. Nepaisant to, kad buvo klausomasi jo pokalbių telefonu.

Sulaikyti jį su ką tik paimtais pinigais už tai, kad nebūtų surašytas protokolas už vertimąsi prostitucija, pavyko tik pernai gruodžio 15-ąją. Tiesa, išeidamas iš vieno Savanorių prospekto daugiabučio, kur jam buvo surengta pasala, lifto, jis bandė ką tik gautais 100 eurų atsikratyti, šiuos išmesdamas. Tačiau tai buvo pastebėta.

Iškalbingi akcentai

Pagarsinus teisme kaltinamąjį aktą, paaiškėjo, kad tada jis paėmė minėtą sumą iš prostitute apsimetusios Kauno apskrities VPK Imuniteto valdybos pareigūnės. O prieš tai – gruodžio 10-ąją, po apsilankymo pas Ispanijos pilietę, dar buvo nuvykęs pas kitą šios pareigūnės kolegę, kuri taip pat jo laukė specialiai dėl šios operacijos išsinuomotame bute, tik šį kartą – T.Ivanausko gatvėje. Bet tada ne viskas pavyko.

Teisme R.Tamošaitis teigė, kad lemiamu momentu tada supratęs, kad elgiasi negerai. Tiksliau – išsigandęs, kai jo tarnybinė patirtis sureagavo į prostitute apsimetusios pareigūnės, ko jis dar tada nežinojo, atsakymą į vieną jo klausimą. Prostitute apsimetusi pareigūnė jam atsakiusi kitu klausimu: „O kiek duosi?“

Apie tai, kaip jis buvo sulaikytas jau po apsilankymo pas šios kolegę, kuriai jį pavyko pergudrauti, R.Tamošaitis taip pat pasakojo su iškalbingais akcentais. Esą ši įbruko jam kumštyje sugniaužtus pinigus tuo metu, kai jis jai aiškino, kad ji už vertimąsi prostitucija gali būti nubausta ir įspėjimu. Kokia tai buvo suma, jis sužinojo tik tada, kai buvo sulaikytas. Be to, tos dvi 50 eurų kupiūros, buvusios jo kišenėje, iškrito iš šios tada, kai jis, išsigandęs dėl to, kas vyksta, nevalingai ištraukė ten laikytą savo ranką.

Padedamas savo advokatės Onos Klinavičienės, ginančios jau ne pirmą už kyšininkavimą teisiamą Alytaus apskrities policijos pareigūną, R.Tamošaitis tikino, kad, jeigu nebūtų tada sulaikytas, vis tiek jau būtų sustojęs.

Beje, sulaikymo metu pas jį buvo rasta dar 150 eurų, bet įrodyti, kad ir šie galėjo būti gauti panašiomis aplinkybėmis, nepavyko. R.Tamošaitis tikino, kad buvo šiuos atsidėjęs nuo algos – susimokėti už medžioklės plotus, nes priklauso medžiotojų būreliui. Nors dar ką tik tikino teismą, kad nusikalto dėl sunkios finansinės padėties.

Atkeršijo maištininkės?

Būtent tuo, kad sunkiai sekėsi įvilioti prostitutes skriaudusį kolegą į spąstus, grindžiamas ir toks ilgas laikas nuo ikiteisminio tyrimo pradėjimo iki jo sulaikymo, ir tik trys jam šiandien inkriminuojamo kyšininkavimo epizodai, kuriems pakanka įkalčių. Nes R.Tamošaitis ne iš karto užkibo už jį persekiojusių kolegų masalo, įdėto į internetą. Tai buvo skelbimas apie teikiamas tam tikras paslaugas, į kokias jis buvo linkęs atkreipti dėmesį.

Kiek laiko R.Tamošaitis reketavo Kauno prostitutes, nustatyti nepavyko, nes ne visos jos sutiko bendradarbiauti su teisėsauga. Tačiau yra pagrindo įtarti, kad susidorojimo su šiuo policijos pareigūnu kolegų rankomis iniciatorėmis tapo maištininkės, nesutikusios dalytis su juo savo uždarbiu.

Nemaža dalis reketuotų Kauno prostitučių buvo rusakalbės. (Shutterstock nuotr.)

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nemaža dalis šio Lazdijų policijos tyrėjo reketuotų Kauno prostitučių buvo rusakalbės. Kai kurios iš jų – jau išvykusios iš Lietuvos. Duomenų, kad, paskambinęs skelbimuose nurodytais telefonais ir apsimetęs siūlomų paslaugų ištroškusiu klientu, R.Tamošaitis iš tikrųjų būtų jomis pasinaudojęs, teismui perduotoje jo byloje nėra. Pagal tai, ką pavyko nustatyti, atvykęs pas prostitutę, jis parodydavo tarnybinį pažymėjimą, nes, žinoma, būdavo be uniformos. Ir duodavo laiko pagalvoti, kokią išeitį renkasi demaskuotoji.

Minėta Ispanijos pilietė – vienintelė, pagal kaltinamąjį aktą, tikrai prostitute dirbusi R.Tamošaičio auka, pateko į jo bylą teismui rengusių pareigūnų akiratį, besiklausant teisiamojo pokalbių telefonu.

Atleistas iš tarnybos

Sulaikytas kolegų su įkalčiais, R.Tamošaitis prarado kalbos dovaną. Tik po kurio laiko pradėjo duoti parodymus ir prisipažino ėmęs kyšius iš Kauno prostitučių. Bet tik dėl minėtų trijų atvejų, dėl kurių įkalčiai – akivaizdūs.

Duomenų, kad R.Tamošaitis būtų reketavęs ne tik Kauno, bet ir kitų miestų prostitutes, ikiteisminį tyrimą atlikę pareigūnai teigė neturintys.

Iš karto po sulaikymo R.Tamošaitis buvo nušalintas nuo tarnybos. Tačiau nesuimtas – jam skirtos švelnesnės kardomosios priemonės: rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas. Šie vėliau R.Tamošaičiui grąžinti, kad galėtų įsidarbinti kitur, nes už mėnesio po sulaikymo, net nelaukiant ikiteisminio tyrimo pabaigos, o vadovaujantis atlikto tarnybinio patikrinimo išvadomis, jis buvo atleistas iš tarnybos policijoje už pareigūno vardo pažeminimą.

R.Tamošaitis kaltinamas ir neteisėtu disponavimu šaudmenimis. Per kratą jo tarnybiniame seife buvo rasti 75 šoviniai, kurie neturėjo būti ten laikomi. R.Tamošaitis teisinosi radęs juos miške ir pasidėjęs į seifą trumpam, saugiai juos užrakindamas. Tačiau vėliau dėl didelio darbo krūvio, nors, remiantis kaltinamuoju aktu, rasdavo laiko darbo dienos bėgyje nuvažiuoti ir į Kauną, pamiršęs, kadangi šie šoviniai buvo po dokumentų krūva.

R.Tamošaičio bylą norėta užbaigti baudžiamuoju įsakymu. Tačiau jis nesutiko su prokuroro siūlyta 15 tūkst. eurų bauda, nors ši buvo mažesnė už grėsusios vidurkį. Baudžiamasis kodeksas už kyšininkavimą vykdant neteisėtą veiką numato baudą nuo 7 500 iki 300 tūkst. eurų arba laisvės atėmimą iki septynerių metų. O už neteisėtą disponavimą šaudmenimis – areštą arba laisvės atėmimą iki penkerių metų.

Prašo objektyvaus sprendimo

R.Tamošaitis teigė nesutikęs su minėta bauda, nes nebūtų pajėgus ją sumokėti. Jis teigė, kad, atleistas iš policijos, susirado tik tokį darbą, už kurį mokama vos 700 eurų alga popieriuje. Žmona, dirbanti ligoninėje, gauna tik minimumą. O jie augina du mažamečius vaikus.

R.Tamošaičiui stojus prieš teismą, kur jis susidūrė ir su žiniasklaida, prokuroras jau pasiūlė jam didesnę – 16 tūkst. eurų baudą. Nors ir ši jau buvo trečdaliu sumažinta, nes, atsižvelgus į teisiamojo prisipažinimą, pritaikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas. Kartu su šia bausme prokuroras siūlė ir ketveriems metams atimti iš R.Tamošaičio teisę dirbti valstybės tarnyboje.

Ričardas Tamošaitis/Vilmanto Raupelio nuotr.

Teisiamojo advokatė prašė, kad jos ginamajam inkriminuojamas kyšininkavimas būtų pripažintas tęstine veika ir jis būtų baudžiamas ne už tris, o už vieną nusikaltimą. Taip pat ji prašė atleisti R.Tamošaitį nuo baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą šovinių laikymą dėl šios nusikalstamos veikos mažareikšmiškumo.

Prašė teismo mažesnės baudos ir pats R.Tamošaitis, suteikus jam teisę į paskutinį žodį. „Nuoširdžiai gailiuosi – turėjau laiko pamąstyti, kokioje situacijoje dabar esu atsidūręs“, – teigė teisiamasis, prieš tai sakęs, kad tikisi, jog tai, ką jis padarė, teismas įvertins objektyviai.

Bylą nagrinėjęs teisėjas Aurelijus Rauckis, apeliuodamas į jos sudėtingumą, planuoja skelbti savo sprendimą tik liepos pabaigoje.