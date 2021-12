Prognozės dėl Kalėdų kriminalo Kaune pildosi: jo autorius turėjo užtektinai laiko aritmetikai

Kaip jau rašyta, naktį iš gruodžio 25-osios į 26-ąją, apie 2.12 val., pravažiuojančio automobilio vairuotojas pranešė, kad mato minėtoje sankryžoje į stulpą įsirėžusį BMW bei išsiskleidusias dvi jo oro pagalves. Tačiau, ar automobilio viduje yra ir žmonių, kurie galbūt prispausti, jis teigė tamsoje neįžiūrėjęs.

Į įvykio vietą pasiųsti ugniagesiai gelbėtojai iš arčiausiai esančios jų komandos netrukus Bendrajam pagalbos centrui raportavo, kad nemato žmonių nei automobilio viduje, nei prie jo. O brautis vidun neketina, nes stulpą taranavęs BMW užrakintas.

Po kurio laiko į šią sankryžą atvykusi ir policija, anot jos atstovės, nutransportavo sudaužytą BMW į saugomą aikštelę. Ir nustatė jo 29-erių metų savininką.

„Šiuo metu aiškinamasi, kas vairavo automobilį ir kokia žala buvo padaryta“, – pirmadienį po pietų, t.y. praėjus daugiau kaip pusantros paros po gauto pranešimo apie šį įvykį, portalui kauno.diena.lt teigė policijos atstovė. Ir leido suprasti, kad tai nenustačius, dar nenuspręsta ir, ar pradėti dėl šio įvykio ikiteisminį tyrimą. Nors jau tada buvo aišku, kad pradėti jo dėl vairavimo išgėrus nepavyks, nors tokia tikimybė, turint galvoje, kad tai įvyko per didžiąsias metų šventes, buvo. Tik bėglio girtumą, norint konstatuoti, kad jis galimai didesnis nei 1,51 promilės, reikėjo nustatinėti karštais pėdsakais.

Tačiau iš policijos šiandien pateiktos informacijos apie tai, kad pagaliau išsiaiškinta, kas vairavo šį BMW, neaišku, kodėl to nebuvo galima padaryti karštais pėdsakais.

Kauno policijos atstovė informavo, kad tik antradienį nustatyta, jog šį BMW vairavo pats jo savininkas – to paties Dainavos mikrorajono gyventojas. Šis kaunietis dėl to pareigūnams prisipažino. Jis teigė, kad sukėlė minėtą eismo įvykį dėl slidžios kelio dangos. Dėl šios jis nesuvaldė automobilio ir rėžėsi į gatvės apšvietimo stulpą, jį apgadindamas. O po to kartu su keleive pasišalino iš įvykio vietos. Dėl to taip pat teisintasi tradiciškai: esą dėl patirto išgąsčio.

Po tokios įvykių sekos pradėta administracinė teisena dėl pasitraukimo iš eismo įvykio vietos. O pažeidėjui gresianti bauda priklausys nuo jo padarytos turtinės žalos dydžio. Šis dar nustatinėjamas. Teoriškai gresia baudos nuo 600 iki 1100 arba nuo 1100 iki 2000 eurų. Taip pat gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo vienų iki trejų metų. O, jeigu šį pažeidimą padaręs asmuo tokios teisės neturėjo, atsakomybę už pasitraukimą iš eismo įvykio vietos numatantis Administracinių nusižengimų kodekso straipsnis grasina ir transporto priemonės, su kuria jis padarytas, konfiskavimą.

Minėtas kodeksas numato baudas nuo 150 iki 230 eurų ir tokio pažeidėjo keleiviams, pasišalinusiems kartu su juo iš eismo įvykio vietos.

Belieka priminti, kad jeigu būtų nustatyta, kad šio BMW vairuotojas buvo girtesnis nei 1,51 promilės, be nuostolių atlyginimo jam jau grėstų bauda nuo 2500 iki 100 tūkst. eurų arba areštas nuo penkiolikos iki 90 parų, arba net laisvės atėmimas iki vienerių metų. Ir taip pat automobilio konfiskavimas bei teisių vairuoti transporto priemones praradimas jau iki penkerių metų.

Anot policijos, minėtas BMW vairuotojas jau yra baustas už tokius Kelių eismo taisyklių pažeidimus, kaip saugos diržo nesegėjimas, transporto priemonės mažesniu nei leidžiama šviesos pralaidumu vairavimas bei greičio viršijimas.