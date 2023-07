Praeivius piktina stotelėje užmigę du girti vyrai: pasitinka blogi kvapai ir butelių duženos

Apie 16 val. kitoje pusėje nei autobusų stotis, keleiviai stebėjo niūrų vaizdą. Viešojo transporto stoginėje, ant suoliuko miegojo du vyrai. Aplink juos matyti pridaužytų butelių, besimėtančių alaus skardinių, tad kauniečiai darė prielaidą, kad vyrai bus gerokai padauginę alkoholio.

„Nekoks vaizdelis. Du vyrai ant vieno suoliuko išdribę. Vienas jų – net be viršutinės kūno dalies drabužių. Aplink juos mėtosi ir alkoholio tara, sklinda kvapas. Kaip iš vis taip galima viešoje vietoje“, – nepasitenkinimą reiškė praeiviai.

„Suprantu, kad žmonės gali padauginti, bet toks vaizdas – nepadorus“, – replikavo kitas.

Skaitytojo nuotr.

Paprastai specialiųjų tarnybų atstovai girtus asmenis pristato į saugios nakvynės namus, esančius Petrašiūnuose. Šioje įstaigoje neblaivūs žmonės gali saugiai pernakvoti, jei reikia, pasinaudoti dušu. Po to už nakvynę išrašoma sąskaita. Be to, už viešosios tvarkos pažeidimą baudą gali skirti ir policijos pareigūnai.

Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovai patvirtino, kad pranešimas apie stotelėje miegančius du akivaizdžiai neblaivius asmenis gautas apie 16.10 val. Į įvykio vietą nuvykę pareigūnai iškvietė medikus. Šie įvertins vyrų būklę – ar reikia medicininės pagalbos.