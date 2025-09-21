 Policijos sulaikoma moteris nagais apdraskė pareigūno veidą

2025-09-21 11:03
BNS inf.

Jonavoje, Kauno gatvėje, policijai šeštadienį iš buto išprašant nepageidaujamą moterį, pastaroji pradėjo aktyviais veiksmais priešintis ir nagais apdraskė pareigūno veidą.

Policijos sulaikoma moteris nagais apdraskė pareigūno veidą / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

