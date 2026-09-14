Po neeilinio sujudimo prie Kauno mečetės – svarbi žinia iš policijos

„Jeigu kalbate, ar šiandien planuojama papildomai ekipažų, tai tokios informacijos šiandien nėra. Skirdama papildomas pajėgas, ekipažus, policija atsižvelgia į signalus, galimas grėsmes, informaciją apie galimas grėsmes. Kaip suprantu, šio ryto informacijoje tokių duomenų nėra, kad ten galėtų būti kažkokie neramumai. Jeigu tokia informacija atsirastų, į tai atitinkamai būtų reaguojama“, – Eltai pirmadienio rytą sakė Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
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Kaip skelbė naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“, penktadienį Kauno mečetėje ir prie mečetės vykusias musulmonų bendruomenės pamaldas sutrikdė būrys baikerių. Jie skandavo „Lietuva“, triukšmavo, garsiai leido muzikinius roko kūrinius, atsinešė kiaulės galvą.
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Kaip rašė portalas, kalbinti baikeriai negalėjo pasakyti, kokią konkrečią žinutę nori pranešti.
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Po įvykusio susibūrimo policija pradėjo administracinę teiseną dėl susirinkimų ir kitų renginių pažeidimo bei aplinkybių patikslinimą. Pasak policijos, baikeriai neturėjo savivaldybės išduoto leidimo rinktis prie mečetės.
„Dalies asmenų (dalyvavusių baikerių susirinkime prie mečetės – ELTA) tapatybė buvo aiški jau penktadienį. Jeigu pareigūnams reikės, jie aiškinasis ir kitų asmenų tapatybes. Administracinėje teisenoje pareigūnai aiškinasi, kas organizavo šį susibūrimą, ar žmonės buvo kviečiami į jį ateiti ir panašiai“, – Eltai sakė policijos atstovė O. Vaitkevičienė.
Policija tikslina aplinkybes ir pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už neapykantą ir kurstymą prieš žmonių grupę. Ikiteisminis tyrimas kol kas nėra pradėtas.
Muftijus: akcija nukreipta prieš musulmonus
Tuo metu muftijus Aleksandras Beganskas sako, kad surengta akcija buvo tiesiogiai nukreipta prieš musulmonus.
„Pasakyčiau taip, kad akcijos taikinys buvo mūsų musulmonai, nes jeigu baikeriai norėtų kažkaip pasisakyti prieš užsieniečius ar emigrantus, jie galėtų važiuoti prie Seimo, Migracijos departamento ar dar kažkur, bet ne į maldos vietą ir ne maldos metu“, – LRT radijui pirmadienį teigė Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos – Muftiato – valdybos pirmininkas A. Beganskas.
Čia buvo akcija prie musulmonus.
„Šita akcija buvo labai gerai suplanuota, surežisuota iš anksto, nes šimtas žmonių negalėjo atsitiktinai atvykti į tą vietą ir būtent dar turėti kiaulės galvą. Čia buvo akcija prie musulmonus“, – pridūrė jis.
Anot A. Begansko, prie mečetės susirinkę baikeriai rėkė, grasino ten susirinkusiems, tačiau ten budėję policijos pareigūnai tai esą ignoravo.
Muftijus teigė manantis, kad dėl incidento policijoje turėtų pradėtas vidinis tyrimas, ar pareigūnai vykdė savo pareigas užtikrinti viešąjį saugumą.
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