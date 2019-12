Po meilės dramos – tikras siaubo trileris: buvusį draugą kaltina išžaginimu

Išsaugojo įrašus

Teisėsauga pradėjo tyrimą, tačiau istorijos herojė dėl jai adresuotų grasinimų ir toliau gyvena baimėje.

"Kauno dienai" Gintarė pasakojo, kad apie jos gyvenimą apvertusį įvykį nusprendė prabilti, nes tiki, kad tik taip pagaliau sulauks teisingumo ir ramybės.

Šios Gintarė neturėjo dar gerokai prieš pareigūnų apsilankymą jos namuose lapkričio 8-ąją. Jaunos moters kančių epopėja prasidėjo, kaip ji pati teigia, po pažinties su kauniečiu L.M.

"Draugavome šią vasarą. Prabuvome kelias savaites kartu, o tada spalio pradžioje sužinojau, kad jis turi moterį ir kokia veikla verčiasi. Tuomet pasakiau, kad viskas baigta. Tačiau jis man vis tiek neduodavo ramybės – atvažiuodavo pas mane į namus, darbą. Dėl jo palikau buvusią darbovietę, nes man buvo labai gėda. Jis man grasindavo. Tuos įrašus esu išsaugojusi telefone", – drama virtusią draugystės istoriją prisimena pašnekovė.

Tiesa, moteris neslepia – pirmomis pažinties dienomis L.M. buvo dėmesingas vyras: "Nors prie širdies dėk."

Gintarė Nečitailo ir L.M./Asmeninio archyvo nuotr.

Lemtingas susitikimas

Gintarė pasakoja, kad santykiams ėmus braškėti, susirašinėta socialiniuose tinkluose, kartas nuo karto vis dar bendrauta žinutėmis, o galiausiai, dieną prieš lemtingą įvykį, L.M. atvažiavo pas ją į namus esą pasikalbėti.

"Tądien aš turėjau išvažiuoti ir mes susitarėme pakalbėti kitą dieną. Maniau, kad tiesiog taikiai sutarsime, kad sukame skirtingais keliais ir atgausiu ramybę. Tačiau labai klydau. Lapkričio 7-osios vakarą jį pas mane atvežė ir paliko draugai. Jis buvo neblaivus. Iš pradžių pakalbėjome normaliai, tačiau per akimirką tarsi kažkas apsivertė aukštyn kojom – jis mane pagriebė ir pradėjo mušti", – pasakodama vis dar sunkiai tramdė emocijas Gintarė.

Ji paminėjo, kad visi jos sumušimai yra konstatuoti ekspertų, o tai patvirtinantis oficialus raštas pateiktas pareigūnams: kraujosrūvos po akimis, žaizdos vidinėje lūpų pusėje, sutrenkta ausis.

Gintarės sumušimai yra konstatuoti ekspertų – kraujosrūvos po akimis, žaizdos vidinėje lūpų pusėje, sutrenkta ausis./Asmeninio archyvo nuotr.

Agresijos auka tapusi alytiškė telefonu spėjo padaryti ir garso įrašą, kuriame girdima, kaip jos buvęs draugas, paklaustas Gintarės, ar "normalu, kad tu atvažiuoji ir mane sumuši, ir kodėl nemuši vyrų", atkerta: "Mušiu ir vyrus, jei reikės...".

Išgelbėjo vienas skambutis

Tačiau viskas tuo nesibaigė. To, kas įvyko vėliau, Gintarė sakosi nelinkėtų net didžiausiam priešui.

"Jis atėmė mano telefoną ir pradėjo prie manęs lysti – nurenginėjo, liepė jį tenkinti lytiškai, nes kitaip subjauros mano veidą. Tada mane išprievartavo", – siaubingas akimirkas pasakoja jauna moteris.

Visą ši procesą, pasak Gintarės, vyras fiksavo telefonu: "Tik nežinau, ar su garsu, ar be jo, bet tas vaizdo įrašas tikrai yra. Aš jam pasakiau, kad parašysiu pareiškimą policijai, o jis ėmė šaipytis, esą už smurtą ne kažin kiek gaus. Tuomet jis liepė man paskambinti vienam bičiuliui teisininkui ir paklausti, kokią bausmę už smurtą jam galėtų pasiūlyti. Šis skambutis mane tarsi išgelbėjo, nes draugas, supratęs iš mano balso, kad kažkas ne taip, nieko nelaukęs paskambino į policiją."

"Atvykę pareigūnai manęs paklausė, ar aš juos kviečiau? Šiek tiek sutrikau, nes nežinojau, ką sakyti. Labai bijojau L.M., kad jei papasakosiu, kas buvo, jis man gali pridaryti žiaurių dalykų. Buvau ištikta šoko, nežinojau, ar rašyti pareiškimą. Tačiau galiausiai neiškenčiau ir pareigūnų akivaizdoje apsiverkiau. Tuomet jie greičiausiai suprato situacijos rimtumą ir įkalbėjo mane papasakoti, kas nutiko. L.M. buvo išvestas į pareigūnų automobilį, o aš parašiau pareiškimą", – kraupias prisiminimų detales žėrė moteris.

Jis atėmė mano telefoną ir pradėjo prie manęs lysti – nurenginėjo, liepė jį tenkinti lytiškai, nes kitaip subjauros mano veidą. Tada mane išprievartavo.

Pradėtas tyrimas

Apie Gintarės išgyventą įvykį "Kauno dienai" patvirtino Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Izabelė Bočkienė.

"Ikiteisminis tyrimas dėl išžaginimo pradėtas lapkričio 8 d., gavus nukentėjusiosios pranešimą apie padarytą nusikaltimą. Tą pačią dieną įtariamasis L.M. buvo sulaikytas, jam pareikštas įtarimas", – atsiųstame laiške rašė prokuratūros atstovė ir patvirtino, kad po dviejų dienų, lapkričio 10 d, L.M. buvo paleistas į laisvę. Jam paskirtos trys kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir dokumentų paėmimas.

L.M. gresia laisvės atėmimas iki septynerių metų.

Pasipylė grasinimai

Iškart po incidento, pasak Gintarės, į jos telefoną ėmė plūsti L.M. draugų žinutės su raginimais atsiimti pareiškimą: "Pareigūnai apie suėmimą informavo į jo telefoną paskambinusią jo širdies damą, greičiausiai ji buvo spėjusi paskambinti L.M. draugams".

Iš Gintarės namų skirtingais ekipažais ji ir jos buvęs draugas buvo nuvežti į ligoninę, kad būtų atliekami reikalingi tyrimai.

"Rašydama pareiškimą papasakojau viską, kas buvo – kad patyriau smurtą ir buvau išžaginta. Ligoninėje man buvo atliktas patikrinimas, o vėliau vykau į komisariatą duoti parodymų. Pareigūnai man žadėjo, kad jis nebus išleistas, nes yra pavojus mano sveikatai ir gyvybei. Nepaisant to, jau sekmadienį, lapkričio 10 d., gavau vieno iš L.M. draugų grasinančią žinutę, kad jis laisvėje ir aš daugiau nebepasieksiu policijos, reikalavo atsiimti pareiškimą", – Gintarė neslėpė, kad tuomet ėmė bijoti ne tik buvusio draugo, bet ir jo draugų.

L.M. draugo žinutės Gintarei Nečitailo/Asmeninio archyvo nuotr.

Spalvinga praeitis

Pagrindo bijoti jauna moteris tikrai turi. Internete laisvai prieinamoje teismų sistemoje galima rasti, kad L.M. yra teistas už viešosios tvarkos pažeidimą, plėšimą, vagystę. Tačiau didžiausią laisvės atėmimo bausmę jis gavo už didelį narkotikų kiekio platinimą. Siekdami demaskuoti narkotikų platintoją, pareigūnai imitavo nusikalstamos veikos modelį – L.M. didelį narkotikų kiekį pardavė pareigūnams, ir ne vieną kartą. Jis buvo sekamas, o surinkta medžiaga tik dar labiau patvirtino didelį nusikaltimo mastą.

"Jis girdavosi, kad priklauso organizuotai gaujai (Lapinų ar Agurkinių). Man taip pat žinoma, kad jis yra smurtavęs ir prieš kitas merginas. Taip pat jas šantažuoja, kad išplatins jų intymias nuotraukas ar įrašus", – pasakojo alytiškė.

"Apie visą jo veiklą pasakiau ir tyrėjai per apklausą, vykusią iškart po įvykio. Tikrai maniau, kad su tokia praeitimi žmogus bus laikomas suimtas. Tačiau klydau. Sužinojusi, kad L.M. jau paleistas, bijojau išeiti iš namų, nes nežinojau, kas jam gali šauti į galvą. Juk grasinimus, kuriuos turiu įsirašiusi telefone, jis galiausiai įvykdė – mane sumušė", – apie toliau tvyrančią įtampą sakė Gintarė.

Akmuo į tyrėjos daržą

Per tolimesnį pokalbį žodis "tyrėja" ėmė skambėti vis dažniau. Tiesa, Gintarės žiniomis, ikiteisminio tyrimo tyrėja pasikeitė. Dabartinė – Alytaus apskrities VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresnioji tyrėja Neringa Narkevičienė – jau antroji, su kuria merginai teko bendrauti.

Kaip teigia nukentėjusioji, praėjus košmariškam savaitgaliui ji tikėjosi, kad su ja bus susisiekta, vyks pakartotinė apklausa, jai bus suteikta pagalba dėl valstybės garantuojamo gynėjo. Deja, viltys subliuško.

"Nesulaukusi jokių žinių iš policijos, išskyrus pranešimą, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl išžaginimo, negavusi jokio kvietimo duoti parodymus, pati susisiekiau su tyrėja, savo iniciatyva nusiunčiau jai išsaugotas gautas grasinančias žinutes. Nepaisant to, tyrėja su manimi visiškai nesiaiškino paties įvykio detalių. Man taip pat nepavyko gauti jokios ikiteisminio tyrimo medžiagos, nors jos prašiau. Norėjau susipažinti su medikų išvadomis. Taip pat turėti dokumentą, patvirtinantį, kad aš pripažinta nukentėjusiąja. Man buvo atsisakyta duoti medžiagą. Motyvas – netinkamai surašyto prašymo forma", – teisines kliūtis ėmė vardyti moteris.

Negana to, pas Gintarę namuose ėmė lankytis įtartini asmenys. Kaip ji pasakoja, vieną kartą prisistatę policijos pareigūnais, o netrukus kiti – neva beieškantys šuns.

"Buvo atvykę keli vyrai. Prisistatė esantys iš policijos, parodė kažkokius pažymėjimus, kurių neįžiūrėjau, pakvietė į mašiną be policijos skiriamųjų ženklų. Jie klausinėjo apie įvykį, apie turimus įrodymus. Sakė, kad juos esą reikės pateikti bylos tyrėjai. Tačiau, kai po to iš policijos niekas su manimi nesusisiekė, manau, kad tai buvo L.M. draugai, norėdami išgauti iš manęs informaciją apie bylą. Be to, buvęs draugas man yra sakęs, kad turi pažinčių prokuratūroje", – vis didesnę grėsmę dėl savo saugumo ėmė jausti pašnekovė.

Jaunai moteriai ikiteisminio tyrimo vykdymo aplinkybės sukėlė nemažai klausimų. Negana to, kad galimai smurtą patyrusi ir išžaginta alytiškė mažų mažiausiai turėjo sulaukti psichologo pagalbos, jai ilgą laiką nebuvo paskirtas net valstybės gynėjas.

"Socialinė darbuotoja su manimi susisiekė ir padėjo suprasti, kur bei kam turiu rašyti prašymus. Man taip pat padėjo draugas teisininkas, nes daugiau nežinojau, kur galėčiau kreiptis. Norėjau bent susipažinti su bylos duomenimis, kadangi kol kas atstovauju pati sau. Norėjau pasidaryti bylos kopiją, tačiau prašymai keliavo iš rankų į rankas. Tyrėja liepė gauti prokuroro leidimą, o jam leidus, vėl, dėl neaiškių aplinkybių, nukreipdavo pas jį", – tyrėjos darbo peripetijas vis vardijo pašnekovė.

Tik praėjus trims savaitėms po įvykio Gintarei galiausiai leista susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga, tačiau jos kopijos pasidaryti moteris vis tiek negalėjo.

Tiesa, žurnalistams pradėjus domėtis Gintarės istorija, praėjus maždaug trims savaitėms po įvykio, jau minėta tyrėja N.Narkevičienė neneigė, kad "šiai dienai su manimi joks gynėjas, kuris ją atstovauja, nėra susisiekęs."

Tyrėjos pasiteiravus, ar nukentėjusioji žino, ką reikia daryti norint gauti valstybės gynėją, atsakymas buvo trumpas: "Žino žino".

O sužinojo Gintarė viską tik padedama socialinės darbuotojos. Nukentėjusioji išsiuntė prašymą, kad galiausiai jai būtų skirta valstybės garantuojama teisinė pagalba.

Grasinimai praslydo pro akis?

"Kauno diena" pabandė išsiaiškinti, kodėl nereaguojama į Gintarės informaciją dėl jai po nusikaltimo skriejančius, kaip įtariama, L.M. draugų grasinimus. Taip pat į tai, kad pats įtariamasis yra jai grasinęs ir, panašu, kad savo žodžius pavertė realybe.

Tyrėjos N.Narkevičienės pasiteiravus, ar ją pasiekė nukentėjusiosios laiškas su L.M. draugų grasinimais, taip pat garso įrašai, kuriuose, kaip teigia Gintarė, pats buvęs draugas žeria tokius žodžius kaip: "Tau kas bus, tai tu achuj...", "Nuplėšiu snukį ir sėdėsiu lagerį, ir visi žinos, kad aš tai padariau", sulaukta gluminančio atsakymo.

"Ji apie tą medžiagą buvo užsiminusi pareigūnams, kurie buvo nuvykę į įvykio vietą. Bet, kiek man žinoma, raštiškai jų nebuvo... Man ji buvo siuntusi tik, nesuprasi ten, kažkokį telefono numerį ir nerišlų pokalbį", – pareiškė tyrėja.

N.Narkevičienės paklausus, ar nemato realios grėsmės dėl paties įtariamojo veiksmų Gintarės atžvilgiu, atsakymas buvo trumpas: "Mano turimais duomenimis, jis pats asmeniškai kaip įtariamasis jai nėra grasinęs iki šios dienos."

Prokuratūros atstovė I.Bočkienė "Kauno dienai" taip pat pateikė atsakymą, kodėl L.M. grasinimai Gintarės atžvilgiu nesuvirpina teisėsaugininkų širdžių.

"Šiuo metu nėra pagrindo svarstyti kardomosios priemonės griežtinimo klausimų, mat po paleidimo iš policijos įstaigos įtariamasis nukentėjusiajai nėra rašęs, nėra grasinęs nei rašydamas į mobilųjį telefoną, nei per socialinio tinklalapio "Messenger" programą", – aiškino prokuratūros atstovė.

Sužinojusi, kad L.M. jau paleistas, bijojau išeiti iš namų, nes nežinojau, kas jam gali šauti į galvą.

"Kauno dienai" pradėjus domėtis alytiškės istorija, visa informacija apie grasinimus galiausiai pasiekė ikiteisminiam tyrimui vadovaujantį prokurorą Arūną Juknevičių. Pasirodo, iki tol iš tyrėjos jis jos nebuvo gavęs. Prokuroras ėmėsi veiksmų – jau kitą dieną Gintarė vyko į apklausą ir pateikė savo poziciją žodžiu. Iškart po to A.Juknevičius moteriai atsiuntė laišką, kuriuo ji pasidalijo su "Kauno diena":

"Įtariamajam L.M. yra paskirtos trys kardomosios priemonės, skirti griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą, nėra pagrindo. Ikiteisminio tyrimo metu įtariamąjį paleidus iš sulaikymo, iš jo nebuvo gauta jokių grasinamo pobūdžio žinučių ar išreikšto grasinimo kitokiais būdais prieš jus. Visi asmenys, kurie grasino L.M. vardu, bus nustatyti ir apklausti, esant būtinumui, bus imtasi baudžiamojo poveikio priemonių prieš jus. Taip pat bus surinkta visa L.M. charekterizuojanti medžiaga, taip pat ir galimas priklausymas nusikalstamoms grupuotėms", – teigiama laiške.

Ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio prokuroro pozicija dėl L.M. draugų grasinimų, moteriai leido pasijusti šiek tiek ramiau.

"Kauno dienai" susisiekus su prokuroru A.Juknevičium, jis sakėsi ikiteisminio tyrimo duomenų atskleisti negalintis, tačiau patvirtino, kad moteris buvo apklausta, surinkti visi reikalingi vaizdo ir garso įrašai. Pokalbio metu į detales prokuroras nebuvo linkęs leistis, tačiau užsiminė: "Žinokit, visko čia šioje istorijoje yra. Mes iš savo pusės padarysime viską, kas priklauso".

Bando išsisukti?

"Kauno dienai" telefonu pavyko susisiekti su L.M. Vyras, pradėjęs kiek trumpiau nei pusvalandžio trukmės savo įvykių versijos pasakojimą, per tą laiką keletą kartų užsiminė, kad nežino, ar gali kalbėti su žurnalistais, esą turi pasitarti su advokate ir gavęs jos pritarimą perskambins. Viso pokalbio metu šalia buvo ir Gintarės pasakojime jau minėta draugė, kuri vis įterpdavo vieną kitą savo komentarą.

L.M. kai kuriuos Gintarės mestus kaltinimus pripažino, kai kuriuos buvo linkęs vadinti visiška nesąmone: "Čia yra labai didelė "Santa Barbara"./Asmeninio archyvo nuotr.

Pokalbio metu L.M. kai kuriuos Gintarės mestus kaltinimus pripažino, kai kuriuos buvo linkęs vadinti visiška nesąmone: "Čia yra labai didelė "Santa Barbara".

Visa ši istorija, pasak jo, esą negali būti pasakojama konkrečiai nuo tos lemtingos dienos, kai jis buvo išvežtas pareigūnų iš Gintarės namų. O neva reiktų kalbėti apie kelių mėnesių įvykius, kurie privedė prie kai kurių jo veiksmų prieš nukentėjusią merginą.

Kai kuriuos mestus kaltinimus L.M. bandė paneigti net ir teisėsaugos jam paskirta kardomąja priemone. Esą jis po sulaikymo buvo paleistas, o praktikoje, savo teisines žinias demonstravo jis, tokių dalykų nebūna, kai kalba eina apie tokio sunkumo nusikalstamas veikas.

Iš pokalbio buvo aišku, kad jis santykių su Gintare rimtai nevertino, o ir kai kuriuos merginos minėtus faktus, patvirtino. Kaip, tarkim, kad jo telefone yra "medžiagos", kuria remiantis jis bandys įrodyti savo nekaltumą.

Neneigė L.M. ir to, kad yra teistas, tačiau, kaip minėjo jis pats, "ne už tokio pobūdžio nusikaltimus". "Visko būna gyvenime", – sakė vyras.

Pokalbio pabaigoje aktyviai vis savo nuomonę reiškusi L.M. draugė patvirtino, jei advokatė sutiks, žurnalistės klausimų norės sulaukti raštu. Tačiau praėjus savaitei, nei vienas jų intereso bendrauti taip ir neparodė.