Iš pataisos namų paleistam kolumbiečiui paskirtas suėmimas

Lietuvos apeliacinis teismas ketvirtadienį pranešė neskundžiama nutartimi atmetęs jo advokato skundą dėl paskirtos kardomosios priemonės.

Kardomąją priemonę teismas skyrė gavęs iš naujo apeliacine tvarka nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje D. Pena Murillo nuteistas dėl neteisėto disponavimo dideliu kiekiu narkotinių medžiagų.

Šios kardomosios priemonės skyrimą teismas grindė tuo, kad yra pagrindas manyti, jog nuteistasis, būdamas laisvėje, gali bėgti ir slėptis nuo teismo.

Nuteistojo gynėjas prašė nutartį panaikinti ir nuteistajam D. Pena Murillo paskirti švelnesnes kardomąsias priemones, nesusijusias su laisvės atėmimu. Tai jis motyvavo nuteistojo šeimynine padėtimi, tuo, kad jis anksčiau nebuvo teistas ir yra ramaus būdo, kai, tuo tarpu, kitiems šioje byloje nuteistiems asmenims taikomas švelnesnes kardomąsias priemones.

„Gynėjo vertinimu, ši aplinkybė leidžia teigti, kad nuteistasis diskriminuojamas dėl tautybės ir pilietybės“, – rašoma Apeliacinio teismo nutartyje.

Prokuroro nuomone, nusikaltimų sunkumas ir bausmės griežtumas duoda pagrindą manyti, kad, D. Pena Murillo gali bėgti ar slėptis nuo teismo, yra duomenų, kad paleistas iš pataisos namų D. Pena Murillo nesėkmingai bandė kirsti Rusijos sieną.

Byloje esama duomenų ir apie tai, kad nuteistasis ketina per kitos užsienio valstybės oro uostą išskristi į Kolumbiją. Be to, kolumbietis neturi ryšių Lietuvoje, yra Olandijos ir Kolumbijos pilietis.

Prokuroras teismui pateikė birželio 4 dieną išduotą Europos arešto orderį, taip pat akcentavo, kad D. Pena Murillo šiuo metu yra sulaikytas Nyderlanduose.

Jis, įtariama, neteisėtai paleistas iš Kybartų pataisos namų, kai Lietuvos Aukščiausiasis Teismas grąžino bylą nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui.

Kolumbietis buvo nuteistas vieno didžiausių narkotikų kontrabandos krovinio byloje.

Jis pripažintas kaltu organizuotoje grupėje neteisėtai įgijęs bei sandėlyje laikęs labai didelį kiekį narkotinės medžiagos – kokaino. Nustatyta, kad disponuota daugiau nei 71 kg kokaino, turint tikslą jį realizuoti.

D. Pena Murillo pernai sausio pabaigoje Kauno apygardos teismo nuosprendžiu nuteistas devynerių metų laisvės atėmimo bausme už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.

Šioje byloje pirmosios instancijos teismo taip pat nuteisti du lietuviai – Vaidotas Matulaitis ir Kęstutis Zienka, jie nuteisti atitinkamai aštuonerių ir aštuonerių su puse laisvės atėmimo bausmėmis, tačiau V. Matulaitis Apeliacinio teismo išteisintas.

K. Zienkai ir D. Pena Murillo paliktos laisvės atėmimo bausmės, tačiau kai byla buvo grąžinta Lietuvos apeliaciniam teismui, prokurorų nuomone, nuteistiesiems turėjo likti galioti jiems pirmosios instancijos teismo paskirtos kardomosios priemonės.

K. Zienkai tuomet nebuvo skirtas suėmimas, o D. Pena Murillo buvo suimtas. Todėl prokurorai yra įsitikinę, jog kolumbietis negalėjo būti paleistas į laisvę.

Kauno apygardos prokuratūra dėl tarnybos pareigų neatlikimo įtarimus yra pateikusi dviem Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriaus darbuotojams.

Iš Kolumbijos kartu su anglimi atgabentą narkotikų krovinį policija aptiko 2015 metais po kelerius metus trukusios operacijos. Tai vienas didžiausių kiekių rasto kokaino nepriklausomos Lietuvos policijos istorijoje.

Gabentojai kokainą įmaišė į 250 tonų anglies krovinį.

Įtarimai pataisos namų darbuotojams

Ikiteisminiame tyrime dėl nuteistojo Diego Pena Murillo (Diego Penijos Muriljaus) paleidimo iš pataisos namų įtarimai pareikšti dviems pataisos namų darbuotojams.

Kaip BNS informavo Kauno apygardos prokuratūros atstovė Izabelė Bočkienė, du Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriaus darbuotojai įtariami tarnybos pareigų neatlikimu.

„Ikiteisminis tyrimas tebevyksta, planuojami ir atliekami ikiteisminio tyrimo proceso veiksmai“, – sakė ji.