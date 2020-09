Pasiūlytos bausmės „Jėzaus“ žudikams: vienam iš jų tai – jubiliejinė dovana

Suaugusių žmonių žaidimai

M.Germanavičius ir V.Šatas kaltinami iš chuliganiškų paskatų, demonstruojant niekinantį požiūrį į nukentėjusįjį Robertą I., šį nužudžius. Pagal pareikštą kaltinimą jiems gresia laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki 20 metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos.

Lemtingomis 54-erių Robertui I. tapusios išgertuvės, kuriose degtinė užsigerta alumi, įvyko 2017-ųjų kovą jo namuose Žemaičių gatvėje.

V.Šatas ir M.Germanavičius kaltinami padarę užstalės šeimininkui mirtinus sužalojimus žirklėmis, kurių rasti nepavyko. Jie teigė išmetę šias netoli nusikaltimo vietos esančiame Žaliakalnio šlaite, kuriame vienas vietinis gyventojas renka metalą.

Ikiteisminio tyrimo metu abu teisiamieji prisipažino, kad apsvaigę sumanė pasišaipyti iš impozantiškos užstalės šeimininko išvaizdos, dėl kurios šis ir turėjo Jėzaus pravardę. Tačiau tikrai neketinę jo žudyti. Ir padarė tai netyčia. Iš pradžių apkirpo jam miegančiam barzdą. O po to norėjo pagražinti ir ūsus. Tačiau netyčia įkirpo į nosį. O, kai „gražinamasis“ esą visai dėl to nesipriešino, įkirpo jam ir į ausį.

„Pagražinę“ užstalės šeimininką jo svečiai girtavo ir toliau. Ir tik po kurio laiko pastebėjo, kad jis jau pamėlynavęs. O tai pastebėję, dar bėgo į netoliese esančią parduotuvę ir prašė iškviesti greitąją. Tačiau atvykę greitosios medikai jau niekuo jų aukai negalėjo padėti.

Kiek ekspertų – tiek nuomonių?

Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus ekspertai konstatavo, kad Robertas I. mirė nuo ūmaus nukraujavimo, kurį sukėlė pjautiniai nosies bei ausies sužalojimai.

Šią išvadą patvirtino ir Valstybinės teismo medicinos tarnybos, įsikūrusios Vilniuje, specialistų komisija. Po to, kai ten kreipėsi šį nusikaltimą tyrę teisėsaugininkai, norėdami apsidrausti, ar tikrai galimas toks mirtinas nukraujavimas pažeidus, atrodo, tokius gyvybiškai nelabai svarbius organus.

Tačiau perdavus bylą teismui vieno iš kaltinamųjų žmogžudyste – M.Germanavičiaus – advokatė Diana Višinskienė pateikė prašymą prijungti prie bylos naują išvadą dėl Roberto I. mirties, pasirašytą privačia praktika besiverčiančio teismo medicinos eksperto Pauliaus Petreikio, turinčio šią kvalifikaciją jau 20 metų. Joje teigta, kad pūlingu bronchitu sirgęs Robertas I. mirė dėl apsinuodijimo etilo alkoholiu.

Tačiau teismas, kaip tikėjosi ši advokatė, naujos kompleksinės ekspertizės dėl Roberto I. mirties priežasties neskyrė.

Vidas Šatas

Sustabdė tik grotos

Perduodant šią bylą teismui, M.Germanavičius su V.Šatu, kurie po Roberto I. mirties buvo suimti, jau buvo laisvėje. Tačiau šiandien – abu už grotų.

M.Germanavičius suimtas už tai, kad pažeidė, paleidžiant iš suėmimo, jam skirtą švelnesnę kardomąją priemonę – naktimis būti namuose. O V.Šatas, prasidėjus liudytojų apklausoms, pradėjo ignoruoti teismo posėdžius, dėl ko buvo suimtas už akių. Tačiau dar kurį laiką slapstėsi, kaip įtarta, Vokietijoje. Tačiau 2018-ųjų pabaigoje buvo sulaikytas Lietuvoje.

Be to, ir M.Germanavičius, ir V.Šatas, jau perdavus Roberto I. nužudymo bylą teismui, užsidirbo ir naujų teistumų. M.Germanavičius buvo nuteistas Kauno apylinkės teismo penkių mėnesių laisvės atėmimo bausme už fizinio skausmo sukėlimą bei svetimo turto sunaikinimą. Tiesa, šiuos nusikaltimus jis padarė dar iki Robertui I. lemtingų išgertuvių. O laisvėje nuosprendžio laukęs V.Šatas net du kartus per pusmetį buvo sulaikytas neblaivus vairuojantis automobilį. Abiem atvejais jam buvo nustatytas daugiau negu pusantros promilės girtumas, dėl ko jis buvo nubaustas ir Kauno, ir Šiaulių apylinkės teismo.

Mantas Germanavičius

Tai bent trisdešimtmetis

Nukentėjusiuoju šioje byloje pripažintas Roberto I. brolis prašo iš V.Šato ir M.Germanavičiaus 10 tūkst. eurų moralinio atlygio.

Teisme jau savo kaltės nepripažino nė vienas iš jų.

Kaltinimą palaikantis prokuroras Vytautas Gataveckas pasiūlė 37-erių M.Germanavičiui keturiolikos metų laisvės atėmimo bausmę. O V.Šatui, kuriam šiandien sukako trisdešimt, – penkiolikos metų įkalinimą.

Teisiamųjų advokatai prašė jų ginamuosius išteisinti arba perkvalifikuoti jiems pareikštą kaltinimą į neatsargų gyvybės atėmimą.

Patys teisiamieji per paskutinį žodį pakartojo, kad jokio nusikaltimo jie nepadarė, todėl prašo juos išteisinti.

Kauno apygardos teismas savo sprendimą skelbs spalį.