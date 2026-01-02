Pasitvirtino baisiausias scenarijus: keturratininkas aptiktas spąstais tapusio tvenkinio dugne

Kaip jau rašyta, sausio 1-ąją, apie 21 val., Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta, kad į vieną iš Samylų seniūnijos Gervėnupio kaime esančių sodininkų bendrijų tvenkinių įvažiavo ir apvirtęs įlūžo keturratis su dviem žmonėmis. Keleivė – išsigelbėjo, vairuotojas – galimai nuskendo.
Kai kurios užregistruoto pranešimo detalės skambėjo šokiruojančiai.
Pirmiausiai, apie šią nelaimę buvo pranešta tik maždaug po pusvalandžio – kai išsigelbėjusi 40-metė grįžo kiaurai permirkusi į taip pat Gervėnupiuose esančius savo tėvų namus.
Moteris teigė, kad viskas įvyko, kai ji kartu su Naujuosius metus jos tėvų namuose šventusiu 36-erių metų draugu išvažiavo šio vairuojamu keturračiu kažko pasiimti į jo namus, esančius taip pat Gervėnupyje. Ir grįžtant atgal neblaivus draugas pradėjo demonstruoti, kaip jis šauniai valdo keturratį. Tam pasirinktas jau ne tas kelias, kuriuo važiuota į jo namus, o kažkokie šunkeliai – kur daugiau pusnių.
Šokant per vieną iš jų – po lemtingo posūkio jie atsidūrė vandenyje.
Anot išsigelbėjusiosios, ji dar spėjo pamatyti kažkokias liepsnas iš pradėjusio grimzti keturračio.
Moteris teigė, kad jai šiaip taip pavyko išsikapanoti krantan, o keturračio vairuotojui – ne.
Ne mažiau šokiruojančiai skambėjo ir moters pasiteisinimas, kodėl ji pranešė apie šią, kaip pati teigė, maždaug prieš pusvalandį įvykusią nelaimę tik dabar. Ji sakė, kad bandė eiti pas arčiau nelaimės vietos gyvenančius žmones, kad šie praneštų apie įvykį greičiau, tačiau niekas jos neįsileido. Nestojo ir jos, vilkinčios kiaurai peršlapusiais rūbais, stabdomi automobiliai. Todėl ji ir pranešė apie nelaimę tik po pusvalandžio, kai pagaliau pasiekė tėvų namus.
Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai gelbėtojai aptikto tvenkinyje apvirtusį keturratį maždaug po penkiolikos minučių. Jis rastas apie metras nuo kranto.
Ištraukę keturratį krantan, ugniagesių gelbėtojų narai ėmė ieškoti ir galimai nuskendusio žmogaus.
Tačiau kobiniais išdaužus 40 kvadr. metrų plote tvenkinio ledą, kūno rasti nepavyko. Tik konstatuota, kad dugnas gilėja ir toliau tęsti paieškas yra nesaugu.
Policijos prašymu, paieškos atnaujintos penktadienį – apie 10.20 val. Panašu, kad galutinai įsitikinus, kad keturratis vairavęs vyras taip ir negrįžo nei į savo namus, nei į tragiškai pasibaigusią šventinę užstalę.
Jo kūną Kauno ugniagesių gelbėtojų narai aptiko maždaug po valandos – apie 11.30 val.
(be temos)