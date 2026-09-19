 Pasidalijo perspėjimu: vandalai vėl nusitaikė į automobilius

Pasidalijo perspėjimu: vandalai vėl nusitaikė į automobilius

2026-09-19 12:25
Ieva Niekytė

Klaipėdiečiai vėl sunerimo dėl niokojamų automobilių. Gyventojai vieni kitus ragina pasitikrinti savo transporto priemones.

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Pasidalijo perspėjimu: vandalai vėl nusitaikė į automobilius / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

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Viešoje „Facebook“ grupėje „Debreceno“ klaipėdietis pasidalijo perspėjimu gyventojams.

Įraše teigiama, kad Debreceno g., tikėtina, vėl gadinami automobiliai – aštriu daiktu praduriamos jų padangos.

Įrašo autorius ragino gyventojus patikrinti savo automobilių būklę ir teigė, kad toks atvejis šioje gatvėje nėra pirmas – anksčiau čia taip pat buvo niokojami automobiliai.

Kol kas nėra aišku, kas galėjo apgadinti automobilius, bet tikimasi, kad tai bus išaiškinta.

LR Baudžiamojo kodekso 187 straipsnis nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
automobiliai
padangos
pradurtos padangos

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