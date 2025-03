Nustatytos tragedijos, autobusui pervažiavus gulintį žmogų, aplinkybės: ar buvo galima to išvengti?

Žuvo toli nuo namų

Kaip jau rašyta, policijos suvestinės apie šią pernykštės lapkričio 5-osios tragediją, kaip įprasta, pranešė lakoniškai: „Apie 18.20 val. Technikumo gatvėje autobusas „Man“, vairuojamas blaivaus 1961 m. gimusio vyro, kliudė ir mirtinai sužalojo kelio važiuojamoje dalyje buvusį vyrą, gimusį 1986 m. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisyklių pažeidimo, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, per kurį žuvo žmogus.“ Už tai Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki aštuonerių metų. Be jokios kitos alternatyvos.

Velionio, kurį iš po minėto 42-ojo maršruto autobuso teko trukti ugniagesims gelbėtojams, tapatybė buvo nustatyta pagal jo turėtą dokumentą. Šio savininkas buvo Kaišiadoryse registruotas 38-erių metų asmuo. Vėliau jo palaikus atpažino artimieji, patvirtinę, kad velionis gyveno Kaišiadoryse su mama.

Tačiau, ką šis jaunas vyras savo mirties valandą veikė minėtoje Kauno dalyje, artimieji nežinojo, dėl ko spėliota, ar jis negalėjo čia atsidurti pasiklydęs – įlipęs ne į tą autobusą. O po to galinėje jo maršruto stotelėje išprašytas laukan, jeigu, pavyzdžiui, buvo neblaivus.

Mįslių buvo ne viena

Ikiteisminį tyrimą dėl šio tragedijos pradėję teisėsaugininkai kitą rytą po jos portalui kauno.diena.lt teigė, kad kol kas turi tik vieną asmenį, mačiusį velionį prieš šį vykį, t.y. galintį papasakoti, kaip jis atsidūrė įvykio vietoje. Tačiau šis liudytojas dar neapklaustas. Bet žinoma, kad jis velionio nepažinojo.

Žiniasklaidos atstovams lankantis tragedijos vakarą jos vietoje, vairuotojo, pervažiavusio žuvusįjį, kolegos pasakojo, kad kažkas matė pastarąjį prieš tai svirduliuojantį bei sėdintį.

Pačios tragedijos liudytojų be gulintįjį pervažiavusio vairuotojo nebuvo. O šis tikino, kad nematė velionio, kol nepajuto, kaip kažką pervažiavo.

Kazliškių seniūnaitė portalui kauno.diena.lt patvirtino, kad minėta autobusų apsisukimo aikštelė ties galine Technikumo gatvės stotele yra neapšviesta. O po tragedijos konstatuota, kad velionis neturėjo jokių atšvaitų.

Tačiau jis turėjo tuščios alaus taros, kas piršo prielaidą dėl galimo jo girtumo žūties valandą.

Svarbūs liudytojai

Dauguma šių prielaidų, pavykus rasti jau minėtus penkis liudytojus bei sulaukus teismo medicinos ekspertų išvados dėl velionio mirties priežasties, pasitvirtino.

Pastarieji patvirtino, kad žuvusysis buvo pervažiuotas, būdamas horizontalioje padėtyje, nes jau merdėjo. Nustatyta, kad savo mirties valandą jis buvo daugiau kaip keturių promilių girtumo. Be to, buvo vos penki laipsniai šilumos, dėl ko tokiomis aplinkybėmis buvo galima ir sušalti. Remiantis liudytojais, prieš tragediją žuvusysis galėjo pragulėti šioje neapšviestoje autobusų apsisukimų aikštelėje iki valandos.

Tokia prielaida padaryta, apklausus vietinius gyventojus, mačiusius čia gulintį nepažįstamąjį. Vienas tą vakarą bėgiojęs asmuo teigė bandęs gulintį kalbinti ir raginti keltis. Tačiau sulaukė iš jo tik necenzūrinio atsako. Kita vietinė gyventoja, vedžiojusi tą vakarą šunį, pasakojo pastebėjusi gulintįjį tik tada, kai į tai sureagavo jos keturkojis. Ir nusprendė apsukti dar ratą, o tada jau spręsti, ar neiškviesti nežinomajam pagalbos. Tačiau, kai grįžo, jau buvo po visko.

Lemtinga grandinė

Minėto 42-ojo maršruto autobuso, pervažiavusio gulintįjį, vairuotojas teisėsaugininkams teigė, kad tai įvyko, kai jis bandė apvažiuoti šioje neapšviestoje aikštelėje kažkokius sudėtus krepšius. Tai buvo jau minėtas žuvusiojo nešulys su tuščia alaus tara.

Nustatyta, kad jį į šią aikštelę atvežė kito – 31-ojo maršruto vairuotojas. Šis pasakojo, kad akivaizdžiai neblaivus vyras įlipo į jo autobusą Aleksote – stotelėje ties Jurgio Dobkevičiaus progimnazija. Bandė tai padaryti per galines duris, tačiau jų neatidarius, įlipo per priekines. Ir nuėjo į saloną, nesumokėjęs už kelionę. O atvykus į galinę stotelę, buvo paprašytas iš autobuso išlipti, nors nelabai norėjo to daryti.

Žuvusiojo mama pareigūnams teigė paskutinį kartą mačiusį sūnų tos pačios lapkričio 5-osios ryte prie savo darbovietės. Jis buvo pagyringas ir atrodė nekaip, dėl ko sūnui liepta eiti į namus ir susitvarkyti.

Velionio mamos nuomone, savo žūties dieną sūnus buvo atvykęs į Kauną pas kažkokius ten turėtus draugus.

Po visų minėtų įvykusios tragedijos aplinkybių konstatavimo ikiteisminis tyrimas nutrauktas, nenustačius autobuso vairuotojo veiksmuose jokių nusikaltimo požymių.