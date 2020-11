Nuosprendis skandalingojo Asilo gelbėtojams: sausa iš balos išlipo tik mama

Rastas trečias variantas

Sandrai Baliulevičiūtei, turėjusiai minėtoje eilinėje M.Mažeikos byloje nukentėjusiosios statusą, tačiau vėliau tapusiai jo bendrininke ir pradėjusiai duoti teisiamajam palankius parodymus, teisėja Tatjana Butkienė šiandien skyrė šešių mėnesių laisvės apribojimą, įpareigojant S.Baliulevičiūtę dirbti.

Ir ši bausmė subendrinta su S.Baliulevičiūtei prieš porą metų skirta, tačiau iki šiol nesumokėta 1700 eurų bauda už vairavimą išgėrus. Tada iš jos buvo nuspręsta konfiskuoti ir automobilio vertę atitinkančius 3120 eurų, kuriuos ji iki šiol taip pat skolinga valstybei.

Sandra Baliulevičiūtė/Vilmanto Raupelio nuotr.

Eugenijui Brazinskui, minėtame M.Mažeikos teisme antrinusiam S.Baliulevičiutei, kad prieš šią smurtavo ne teisiamasis, o nakties vaiduoklis – mergina, kurios nei anketinių duomenų, nei adreso jis nežino, nors ir parvežė ją tada namo, taip pat skirtas toks pats laisvės apribojimas pusei metų.

Eugenijus Brazinskas./Vilmanto Raupelio nuotr.

Prokurorė jiems abiem siūlė laisvės apribojimą devyniems mėnesiams, įpareigojant tiek laiko nuo 21 iki 7 val. būti namuose.

Ir S.Baliulevičiūtė, ir E.Brazinskas, suteikus tada jiems teisę į paskutinį žodį, teigė, kad, jeigu teismas pripažintų juos kaltais, tai jie labiau norėtų piniginės baudos.

Teisėja T.Butkienė savo nuosprendžiu pasirinko trečią variantą – įpareigojo abu per tą pusmetį, kol bus apribota jų laisvė, dirbti.

Atsižvelgta į finansinę padėtį?

Trečiąja kaltinamąja šioje byloje buvo M.Mažeikos mama Nijolė Agnietė Mažeikienė, sūnaus teisme tikinusi, kad ikiteisminį tyrimą atlikusi policijos tyrėja suklastojo jos tada duotus parodymus. Dėl ko pareigūnė net buvo kviečiama į teismą apklausai ir jos metu N.A.Mažeikienės kaltinimą paneigė.

Prieš teismą dėl melagingų parodymų stojusią 80-metę N.A.Mažeikienę puolė gelbėti jos dukra, parašiusi prašymą atleisti mamą nuo baudžiamosios atsakomybės pagal jos laidavimą.

Prokurorė tam neprieštaravo, tačiau pasiūlė, kad šis laidavimas būtų su 500 eurų užstatu.

Teisėja T.Butkienė atleido N.A.Mažeikienę nuo baudžiamosios atsakomybės pagal dukters laidavimą vieneriems metams, tačiau be jokio užstato. Galimai atsižvelgta į teismui pristatytus dokumentus apie prastą šios teisiamosios bei jos sutuoktinio finansinę padėtį.

Visų trijų teisiamųjų advokatai prašė juos išteisinti. O N.A.Mažeikienės advokatas Ričardas Girdziušas dar siūlė ir kitą galimą variantą – atleisti jo ginamąją nuo baudžiamosios atsakomybės dėl mažareikšmiškumo.

Išimtį lėmė prisipažinimas?

Tai, už ką buvo teisiama ši trijulė, – dar gana reta mūsų teismų praktikoje byla, nors melagingų parodymų davimas juose – gana dažnas reiškinys. Už tai gresia viešieji darbai, arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

N.A.Mažeikienė – vienintelė iš teisiamųjų prisipažino apsimelavusi. Nors pagarsinus jai pareikštą kaltinimą, iš pradžių teigė, kad nieko neprisimena, bet, „jeigu taip parašyta, prisipažįsta.“ Galiausiai apsistojo ties „prisipažįstu, bet neprisimenu.“ Savo kaltę ji bandė grįsti dėl amžiaus suprastėjusia atmintimi ir teismui pateikta privačios klinikos išduota medicinine pažyma apie tai.

Beje, duoti parodymus sūnaus teisme N.A.Mažeikienė galėjo atsisakyti. Tačiau, savanoriškai juos davė, taip patekdama į teisinius spąstus, nes prisiekė teismui, kad sakys tiesą ir nieko nenutylės bei buvo perspėta dėl gresiančios atsakomybės už melagingus parodymus.

Nijolė Agnietė Mažeikienė (viduryje)/Vilmanto Raupelio nuotr.

Laikėsi savo

Nei Jonavos rajone gyvenanti ir niekur nedirbanti netrukus 31-erių sulauksianti S.Baliulevičiūtė, nei aukštąjį išsilavinimą ir mažąją bendriją turintis Prienų rajono gyventojas E.Brazinskas, kuriam – 24-eri, savo kaltės davus M.Mažeikos teisme melagingus parodymus nepripažino.

E.Brazinskas lig šiol teisėsaugininkams užkliuvęs nebuvo. O S.Baliulevičiūtė prieš porą mėnesių iki minėton M.Mažeikos bylon sugulusių įvykių, buvo teista už automobilio vairavimą, apsvaigus nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Sulaikyta tada netoli Karmėlavos neblaivi prie automobilio „Audi A3“ vairo, ji pripūtė į alkoholio matuoklį 2,5 promiles. Nors buvo apie 11 val. dienos.

Asilo gelbėtojų byla buvo susijusi su M.Mažeikai, kuriam ne per seniausiai už grotų sukako 45-eri, prieš metus Kauno apylinkės teismo paskelbtu nuosprendžiu, baigus nagrinėti didelį atgarsį turėjusio vieno Žemaičių gatvės buto šturmo 2018-ųjų lapkričio 29-osios vidurdienį, kurį surengė Kauno specialiosios tarnybos, aplinkybes. Per jį buvo išlaisvinta per savo mamą – nusiuntus jai mobiliuoju telefonu savo nuotrauką po konflikto su M.Mažeika, pagalbos besišaukusi S.Baliulevičiūtė.

Šioje byloje M.Mažeika kaltintas, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir kokaino, nesunkiai sutrikdęs buvusios savo keturiolika metų jaunesnės sugyventinės sveikatą, šią kankinant ar kitaip itin žiauriai.

Šturmuotame bute teisėsaugininkai aptiko kokaino bei tablečių su psichotropine medžiaga – lorazepamu. Rasta pastarųjų ir per M.Mažeikos asmens kratą policijoje. O ekspertai, kuriems jis tada buvo nuvežtas, aptiko draudžiamų medžiagų ir sulaikytojo organizme.

Užvertė visus skundais

M.Mažeikos bylą nagrinėjusi teisėja Rasa Paulauskaitė pripažino jį smurtavus prieš S.Baliulevičiūtę. Ir skyrė M.Mažeikai ketverių metų laisvės atėmimo bausmę.

Tačiau šį nuosprendį apskundė ir M.Mažeika, ir nukentėjusioji. Kauno apygardos teismas S.Baliulevičiūtės skundą atmetė. O M.Mažeikos tenkino iš dalies – išteisindamas jį tik dėl disponavimo šturmuotame bute aptiktais kvaišalais, turint tikslą juos ir platinti. Dėl to M.Mažeikai skirta bausmė sumažinta beveik metais – iki trejų metų ir 20 dienų įkalinimo.

Tačiau ir šį Kauno apygardos teismo sprendimą M.Mažeika su nuolatiniu savo advokatu R.Girdziušu apskundė Aukščiausiajam Teismui. Šis jų skundą priėmė ir šią savaitę jį išnagrinėjo. Tačiau savo sprendimą skelbs tik po kelių savaičių – priešpaskutinę galimo termino apskųsti šiandieninį Kauno apylinkės teismo nuosprendį Asilo gelbėtojams dieną.

Belaukdamas Kauno apylinkės teismo verdikto dėl smurto prieš S.Baliulevičiūtę, M.Mažeika išgirdo ir nuosprendį dėl savo draugo, kaip ir jis siejamo su agurkiniais, nužudymo 2016-ųjų kovą. Jis buvo nušautas ir išmestas į sąvartyną. Kauno apygardos teismas pernai rugpjūtį konstatavo, kad ir šį nusikaltimą padarė M.Mažeika, ir įkalino jį dvylikai metų. Buvo apskųstas ir šis nuosprendis. Apeliacinis teismas dėl šio skundo taip pat dar nepasisakė.