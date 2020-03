Nuosprendis kalinių prižiūrėtojui: už grotų nepateko, bet gavo „vilko bilietą“

Kauno apylinkės teismas šiandien paskelbė nuosprendį, kuriuo Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų pareigūnas Martynas Budrys pripažintas viršijęs jam suteiktus tarnybinius įgaliojimus, dėl ko nukentėjo ne tik vienas iš šios įkalinimo įstaigos nuteistųjų bei pati įstaiga, kurioje jis atliko bausmę, bet ir didelę neturtinę žalą patyrė valstybė. Dėl to jam trejus metus atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje.

M.Budrys sėdo į teisiamųjų suolą dėl to, kad dirbdamas minėtos nepilnamečių įkalinimo įstaigos Saugumo valdymo skyriaus jaunesniuoju specialistu, 2018-ųjų rugsėjo 28-ąją, apie 14.30 val., vieno iš nuteistųjų būrio trečiojo aukšto aikštelėje be pateisinamos priežasties tyčia keliu spyrė nuteistajam E. T. į veidą ir sužalojo šiam nosį. Šios paraudimas bei patinimas teisiškai įvertintas kaip fizinio skausmo E.T. sukėlimas ir nežymus jo sveikatos sutrikdymas.

Kaip teigiama Kauno apylinkės teismo atstovės Indrės Cvilikaitės pranešime apie teisėjos Vaivos Nevardauskienės nuosprendį M.Budriui, nors šis savo kaltę ir neigė, ji įrodyta nukentėjusiojo bei liudytojų parodymais ir kitais byloje esančiais įrodymais,tarp kurių – ir filmuota medžiaga. O tai, kad M. Budrys suprato savo veiksmų neteisėtumą, rodo jo parodymų nenuoseklumas ir šių neatitikimas jau minėtiems jo kaltės įrodymams.

Pranešime akcentuojama, kad įvertinęs šio statutinio valstybės tarnautojo nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą, jį charakterizuojančią bylos medžiagą, lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių už padarytą nusikaltimą nebuvimą, teismas skyrė M.Budriui 5 tūkst. eurų baudą ir jau minėtam maksimaliam pagal Lietuvos įstatymus laikotarpiui atėmė teisę dirbti valstybės tarnyboje.

Šį nuosprendį M.Budrys dar gali per 20 dienų apskųsti, ką greičiausiai ir padarys, nes savo kaltės jis nepripažino. Nors šią pripažinus skirta bausmė jam galėjo būti sumažinta trečdaliu.