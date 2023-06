(Ne)laukta dvimečio pagrobimo pakaunėje atomazga: įtariamojo likimą lėmė Prancūzijos teismas

Kaip jau rašyta, apie mažylio pagrobimą tos pačios 2021-ųjų sausio 1-osios popietę Kauno policijai pranešė jo mama. Ši Lietuvos pilietė, gimusi 1988 m., teigė, kad 1989 m. gimęs berniuko tėvas, turintis Prancūzijos pilietybę, be jos žinios ir leidimo bei, pažeisdamas teismo sprendimą dėl laikinosios bendravimo tvarkos, galimai išsivežė judviejų vaiką į užsienį. Nors pareiškime buvo nurodyta, kad tai įvyko apie 9.30 val., dėl to kreiptasi tik apie 16 val. Panašu, kad, kai sutartu laiku tėvas mažylio negrąžino.

Kauno teisėsaugininkai netruko nustatyti, kad per mūsų oro uostus dvimetis iš Lietuvos išvežtas nebuvo. Jis buvo išvežtas automobiliu.

Tačiau tai buvo atskleista tik po poros dienų, kai, paskelbus berniuko paiešką, iš Prancūzijos buvo gautas atsakymas, kad vaikas rastas jų šalyje, kur yra saugus su savo tėvu ir seneliais. Toks pranešimas buvo gautas jau sausio 3-iąją, kai Prancūzijos pareigūnai, mūsų teisėsaugininkų prašymu, apsilankė mažylio tėvo gyvenamojoje vietoje.

Paaiškėjus vaiko išvežimo iš Lietuvos aplinkybėms, „Kauno diena“ tada klausė Policijos departamento atstovo, kaip buvo įmanoma išvežti dvimetį iš šalies per jų blokpostus, išstatytus tada – siaučiant pandemijai, visoje Lietuvoje. „Jeigu juose budėjusiems pareigūnams buvo parodyti, pavyzdžiui, lėktuvo bilietai, tai neturėjo būti sunku. O šalies sienos nėra uždarytos“, – toks tada buvo Policijos departamento atstovo atsakymas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dvimečio pagrobimo strigo nuo pat pradžių. Pirmiausiai niekaip nepavyko prisišaukti į Lietuvą apklausai mažylio tėvo, dėl ko buvo išduotas Europos tyrimo orderis, kuriuo prašyta, kad įtarimą dėl sūnaus pagrobimo jam pareikštų ir jį apklaustų Prancūzijos pareigūnai.

Tik šiemet birželio pradžioje buvo gautas atsakymas iš Prancūzijos, kad vietinis teismas savo verdiktą dėl šio įvykio paskelbė dar 2022-ųjų vasarį. Ir nepripažino savo šalies piliečio kaltu pagrobus sūnų, nes konstatuota, kad Lietuvos ir Prancūzijos teismų sprendimai dėl tėvų bendravimo su mažyliu tvarkos buvo prieštaringi. Ir kiekvienas iš tėvų juos perskaitė taip, kaip jiems buvo patogiau.

Be to, nors Lietuvos teisėsaugininkų žiniomis, Naujuosius metus tada su sūnumi Lietuvoje sutiko ir mažylio močiutė – jo tėvo mama, t. y. ji kartu su sūnumi išvežė iš Lietuvos anūką, Prancūzijoje jai kaltinimas dėl to pareikštas nebuvo. Tik berniuko tėvui.

Tačiau, kaip jau rašyta, Prancūzijos teisėsaugininkų sprendimu, mažylis dar 2021-ųjų viduryje buvo paimtas iš tėvo ir grąžintas motinai, kurį ji parsivežė į Lietuvą. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, mažylio sugrąžinimas į Lietuvą buvo jo mamos Prancūzijoje inicijuotų civilinių procesų, remiantis Hagos konvencija, kuri pasitelkiama tokiais atvejais, rezultatas.

Už vaiko pagrobimą, jeigu tai padarė jo tėvas ar kiti artimi giminaičiai, Lietuvos įstatymai numato laisvės atėmimą iki dvejų metų. O pagrobus svetimą vaiką - iki aštuonerių.