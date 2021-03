Nekaltu dėjęsis advokatas pripažintas kaltu

Kaltinimas – virš 100 lapų

47-erių D.Gintautas, turintis Kaune Ostapo Benderio su advokato mantija pravardę, kaltintas neteisėtu vertimusi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, dokumentų klastojimu ir aplaidžiu buhalterinės apskaitos tvarkymu.

Šią bylą sudaro daugiau kaip 20 tomų, o jos kaltinamasis aktas dėl šiam advokatui inkriminuojamų nusikaltimų, padarytų 2013–2015 metais, – 108 lapus. Įdomus sutapimas, kad šiuo laikotarpiu jis buvo Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus pirmininko pavaduotoju, o šiai draugijai tuo metu vadovavo dabartinis Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė.

Ši skandalinga byla buvo perduota Kauno apylinkės teismui 2017-ųjų gruodį. O ikiteisminis tyrimas joje pradėtas 2015-aisiais – Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos pareigūnams sustabdžius patikrinimui transporto priemonę, kurios vairuotojas pateikė juos šokiravusį dokumentą. Jis buvo išduotas Savadarbių transporto priemonių gamintojų asociacijos, kuriai vadovavo D.Gintautas.

Dalius Gintautas/Laimio Steponavičiaus nuotr.

Ikiteisminio tyrimo metu paaiškėjo, kad asociacijos vadovas galėjo pasinaudoti įstatymų netobulumu, pasikeitus kai kurių transporto priemonių registravimo tvarkai.

Beveik reketas

Remiantis kaltinamuoju aktu, D.Gintauto vadovaujama asociacija registravo savadarbes transporto priemones ir keturračius, neturėdama tam Susisiekimo ministerijos išduoto leidimo, ir ėmė už tai pinigus.

Pirmiausia užkibusieji už skelbimo apie tokias paslaugas turėjo įstoti į asociaciją ir sumokėti nario mokestį. Vėliau jiems asociacijos vardu būdavo išduodami transporto priemonės numeriai ir registracijos bei techninės patikros liudijimai. Šiuos gavusiems teigta, kad jie esą galioja porą metų, t.y. tiek laiko su jais galima dalyvauti viešajame eisme.

Kelių policijos pareigūnams su tokiu dokumentu įkliuvęs vairuotojas buvo nubaustas administracine tvarka. Nors, kaip ir kiti parodymus D.Gintauto teisme davę liudytojai, o jų šioje byloje buvo virš 100, jau buvo už jam įbruktą dokumentą sumokėjęs teisiamojo vadovaujamai asociacijai ir išgirdo pažadą, kad, jeigu sustabdytų policija ir pradėtų kabinėtis, dalyvaus asociacijos atstovas ir jų bylos nagrinėjime.

2018-ųjų gegužę D.Gintautui pavyko pasiekti, kad teismas grąžintų jo bylą prokurorei – kaltinimui patikslinti. Tai padarius, 2019-ųjų vasarį byla vėl perduota teismui. Tačiau, pasinaudojęs šia pertrauka jos nagrinėjime, D.Gintautas sugebėjo tapti advokatu. Nors prieš pirmą kartą perduodant bylą teismui buvo vos prieš pusmetį tapęs advokato padėjėju. Ikiteisminį tyrimą atlikusiems pareigūnams informavus apie tai, kaip jau minėta, D.Gintauto kolegas iš Teisininkų draugijos – I.Vėgėlės vadovaujamą Advokatų tarybą, iš šios nesulaukta jokios reakcijos. Maža to – 2019-ųjų spalį Advokatų taryba įtraukė D.Gintautą į naujai įsteigto jos Regionų komiteto sudėtį.

Vienas skęsti nenorėjo

Kita priežastis, kodėl D.Gintauto byla nagrinėta taip ilgai, buvo įvairūs šio teisinį išsilavinimą turinčio kaltinamojo trukdymai sklandžiam teismo procesui.

Bandė jis nušalinti ir bylą nagrinėjusią teisėją Tatjaną Butkienę, ir kaltinimą palaikiusią prokurorę Ritą Čivinskaitę. Reikalavo teisiamasis išvaryti iš posėdžių salės ir šios publikacijos autorę, kurią nesėkmingai bandė apskųsti ir Visuomenės informavimo etikos komisijai.

D.Gintautas pateikė teismui ir dokumentą, esą įrodantį, kad vieną iš jam inkriminuojamų nusikaltimų padarė jo sutuoktinė, su kuria šiuo metu skiriasi.

"Nepamenu, kad būčiau pasirašiusi tokį dokumentą", – teigė per apklausą teisme ši liudytoja. Tokia buvo D.Gintauto sutuoktinės reakcija į šį, anot teisiamojo, įkaltį liudijantį, kad tvarkyti Savadarbių transporto priemonių gamintojų asociacijos, kuriai jis vadovavo, buhalteriją buvo pavesta sutuoktinei, kuri buvo viena iš trijų asociacijos steigėjų.

D.Gintauto sutuoktinė turėjo teisę neduoti parodymų prieš savo šeimos narį, tačiau pareiškė, kad duos. Ir prisiekė, padėjusi ranką ant Konstitucijos, kad sakys tiesą ir nieko nenutylės.

Ši liudytoja teigė sutikusi tapti teisiamojo vadovaujamos asociacijos steigėja tik dėl reikalavimų, nes tam reikėjo trijų žmonių. Antruoju tapo D.Gintauto tėvas. Daugiau asociacijos veikloje nedalyvavo, nes netrukus pagimdė du vaikus ir augino juos. O pastaruoju metu ne kartą prašė, kad sutuoktinis išbrauktų ją iš savo asociacijos narių. "Girdėjau iš jo tik, kad asociacijai gerai sekasi. Tačiau nieko apie jos buhalterinę apskaitą ar ataskaitas Mokesčių inspekcijai", – teigė teismui teisės magistrės laipsnį turinti D.Gintauto sutuoktinė.

Nuleistas ant žemės

Prokurorė R.Čivinskaitė prašė teismo pripažinti D.Gintautą kaltu dėl visų trijų jam inkriminuotų nusikaltimų. Ir skirti už visus nusikaltimus 20 713 eurų baudą. Nors už visus juos yra numatytas ir laisvės atėmimas nuo dvejų iki ketverių metų. Tačiau tai buvo pirmoji šio advokato akistata su Temide jau kaltinamojo, o ne jį ginančiojo kailyje. Po nevykusių bandymų susirasti, kas jį gintų paties byloje, galiausiai D.Gintautas ėmė gintis pats.

Jo baigiamoji kalba, per kurią teisiamas advokatas dėstė savo argumentus, kodėl jis turi būti išteisintas, truko gerą valandą.

Tačiau bylą nagrinėjusi teisėja T.Butkienė ketvirtadienį Lietuvos Respublikos vardu paskelbė, kad pripažįsta D.Gintautą kaltu dėl visų trijų jam inkriminuotų nusikaltimų. Ir skyrė šiam advokatui už juos visus 15 064 eurų baudą, kurią jis privalo sumokėti per dvejus metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo. O jeigu to per nurodytą terminą nepadarys, ši bauda bus iš jo išieškota priverstinai.

"Nors kaltinamasis nurodė, kad nėra teisės akto, kuris draustų viešajam juridiniam asmeniui – asociacijai vykdyti veiklą, kuri neprieštarauja įstatymams ir yra numatyta steigimo dokumentuose, be to, savadarbių transporto priemonių, sunkiųjų keturračių motociklų ar panašių transporto priemonių registracija nenumatyta jokiais teisės aktais, tačiau principas "leidžiama viskas, kas neuždrausta" galioja civilinėje teisėje, o baudžiamojoje ir administracinėje vadovaujamasi priešingu principu – "draudžiama viskas, kas nėra tiesiogiai leidžiama", – teigiama teisėjos T.Butkienės D.Gintautui paskelbtame nuosprendyje, kurio apimtis – 172 lapai.

Kauno apylinkės teismas ketvirtadienį paskelbė, kad advokatas D.Gintautas padarė net tris nusikaltimus. (Laimio Steponavičiaus nuotr.)

Už tai, kad veikė neteisėtai, t.y. viršydamas įgaliojimus, kaltu pripažintas advokatas D.Gintautas dar turi teisę apskųsti šį nuosprendį aukštesnės instancijos Kauno apygardos teismui. Abejonių, kad jis taip ir padarys, beveik nėra.