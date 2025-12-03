Neeilinis incidentas pakaunės siuntų sandėlyje: kiek kalėdinių dovanų spėjo pasiglemžti ugnis?

Apie tai, kad minėto sandėlio, esančio Inovacijų gatvėje, kieme dega konteineris, šalia kurio – ne tik automobilis, bet ir pastatas, buvo pranešta 17.18 val.
Į įvykio vietą pasiųstos dvi ugniagesių gelbėtojų autocisternos. Jos rado degantį 7x4 metrų dydžio ir 3 metrų aukščio konteinerį su siuntomis.
Gaisras lokalizuotas per keliolika minučių ir netrukus užgesintas, konstatavus, kad spėjo apdegti siuntos bei apsilydyti garažo vartų guma. Tačiau dar prireikė papildomos pagalbos perkasti degusio konteinerio turinį – kad gaisras neatsinaujintų.
Įvykio vietoje pabuvojusi gaisrų tyrėja įvardijo šio gaisro priežastį kaip savaiminį užsidegimą – manoma, kad jį galėjo sukelti kažkurioje iš siuntų buvusi ličio jonų baterija. Tačiau neaišku, kada ji galėjo būti pažeista – dar prieš kraunant šią siuntą į užsidegusį konteinerį, pakuojant ar paties krovimo metu.
Portalui kauno.diena.lt išsiaiškinus, kad gaisras kilo tarptautinės logistikos kompanijos UPS sandėlyje, kreiptasi komentaro ir į ją. Labiausiai rūpėjo, kiek kauniečių gali šiemet gauti apdegusias kalėdines dovanas.
Įmonės vadovas Vaidotas Lašas portalui kauno.diena.lt patvirtino, kad jiems tai buvo neeilinė situacija. Tačiau viskas išsisprendė su minimaliais nuostoliais, už ką jie dėkingi tą vakarą dirbusių savo darbuotojų bei ugniagesių gelbėtojų profesionalumui.
V. Lašas teigė, kad šis lokalus gaisras kilo vakarinio rūšiavimo metu – 17.17 val.
„Pirminiais duomenimis, konteineryje, kurį tuo metu krovėme, užsidegė kompiuterinėje įrangoje buvusios baterijos su defektais“, – pritarė gaisrų tyrėjos išvadai V. Lašas, akcentuodamas, kad gerai, jog tai buvo krovimo pradžia ir konteineris buvo dar apytuštis. Anot jo, tai – nelaimingas atsitikimas, kuris baigėsi su minimaliais nuostoliais – nei žmonės, nei pastatai nepatyrė jokių didesnių nuostolių.
„Gera žinia, kad niekas nenukentėjo, ir komanda, ir gaisrininkai suveikė super operatyviai (pastarieji per mažiau nei 10 minučių nuo gaisro pradžios jau buvo įvykio vietoje) bei profesionaliai. Nuostolių žmonėms, pastatams ar technikai nėra, išskyrus sudegusį siuntų konteinerį ir greta buvusias siuntas. Apdegusios siuntos keliavo iš Vakarų Europos į kitas Baltijos šalis, todėl gavėjai Lietuvoje jokių nuostolių nepatirs“, – rašė savo atsakyme portalui kauno.diena.lt V. Lašas, akcentuodamas, kad UAB „Skubios siuntos“ ir pasaulinis UPS tinklas turi draudimo partnerius. Taigi, incidentas bus sprendžiamas su jų pagalba. Ir dar kartą padėkojo ir savo komandai, ir ugniagesiams už tikrai operatyvų ir profesionalų darbą.
