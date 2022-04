Neeilinį išpuolį gimtinėje surengusi emigrantė pabūgo pasirodyti teisme be advokato

Akibrokštas įamžintas

Kodėl to nebuvo galima padaryti anksčiau – ši byla buvo perduota teismui vasario pabaigoje, neaišku. Be to, ikiteisminio tyrimo metu – po to, kai išsiblaivius atvyko pagal šaukimą pas ikiteisminį tyrimą pradėjusią tyrėją, J.Gobytė pageidavimo turėti advokatą nepareiškė. O, kadangi net nebuvo po šio skandalingo išpuolio sulaikyta, jai šis ir nebuvo privalomas.

Kaip jau rašyta, ši plačiai nuskambėjusi istorija įvyko Taikos prospekte esančioje parduotuvėje „Iki“ pernykštės rugsėjo 9-osios pavakarę, t. y. dar prieš pradedant reikalauti iš pirkėjų galimybių paso.

Už tai, kad buvo paprašyta užsidėti privalomą, lankantis parduotuvėje, apsauginę veido kaukę, ir, neskubant to daryti, atsisakius įleisti ją į prekybos salę, J.Gobytė ne tik necenzūriškai išplūdo savo darbą dirbusį apsaugininką, bet ir pradėjo prieš šį smurtauti. Į tėvus tikęs apsaugininkas terorizuotas apie dešimt minučių. Remiantis tuo, ką įamžino parduotuvės vaizdo kameros, – tąsydama jį už plaukų, dėl ko apsaugininkas negalėjo ištrūkti, J.Gobytė dar daužė šį žilagalvį rankomis bei spardė.

Situacijos įkaitą išlaisvino į įvykio vietą iškviesta policija. Neblaiviai išsišokėlei buvo nustatytas vidutinis – 2,13 prom. girtumas.

Grandininė reakcija

Paaiškėjo, kad įtariamoji šiuo viešosios tvarkos pažeidimu, pasibaigusiu nežymiu apsaugininko sveikatos sutrikdymu (jam buvo apdraskytas veidas bei padaryta kraujosrūva kojoje), – ne per seniausiai į Lietuvą iš Anglijos, kur gyvena jau beveik 20 metų, pasidaryti naujo paso sugrįžusi 45-erių J.Gobytė.

Neblaivios išsišokėlės policija nusprendė tą vakarą areštinėje neapgyvendinti. Ji buvo išleista į namus, įteikus šaukimą nurodytu laiku atvykti į apklausą pas ikiteisminio tyrimo pareigūnę.

Šiai pareiškus J.Gobytei įtarimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo, t. y., įžūliais veiksmais demonstruojant nepagarbą aplinkiniams, iš chuliganiškų paskatų ne mažiau kaip keturis kartus sudavus rankomis ir spyrus apsaugos darbuotojui į įvairias kūno vietas, ji savo kaltę pripažino. Tiesa, išsiblaivius J.Gobytė teigė, kad visų savo veiksmų neprisimena ir net nenori prisiminti, nes jai labai dėl jų gėda. Įtariamoji tikino, kad nuoširdžiai gailisi dėl tokio savo elgesio ir labai nori atsiprašyti nukentėjusiojo.

Pagal J.Gobytės ikiteisminio tyrimo metu pateiktą versiją, dėl visko kaltas tą rytą per pokalbį telefonu su draugu įvykęs konfliktas. Būdama pikta ant šio, ji išgėrė butelį vyno. Tačiau pyktis nepraėjo, o alkoholio namuose nebuvo, nes ji apie porą metų šio nevartojo. Todėl teko eiti į arčiausiai namų esančią parduotuvę. Tačiau šioje ją, kalbančią telefonu, sustabdė apsaugos darbuotojas, liepęs užsidėti kaukę. Ir nelaukęs, kol ji, toliau kalbėdama telefonu, susiras kaukę krepšyje, sugriebė ją už rankos bei už šono, pradėdamas tempti link išėjimo. Supykusi dėl tokio apsaugininko elgesio, ji šiam ir sudavė. Galėjo ir įspirti.

Galimas ir susitaikymas

Viešosios tvarkos pažeidimų atvejais yra galimas susitaikymas. Tačiau nukentėjusysis pareiškė J.Gobytei 1 tūkst. eurų ieškinį, apimantį ir turtinę, ir neturtinę žalą. O ši, pirminiais duomenimis, nebuvo linkusi taip pat vertinti nukentėjusiajam padarytą žalą.

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, teismui apie tai, kad negali dalyvauti šios dienos posėdyje, išvakarėse pranešė ir nukentėjusysis. Tačiau jis teigė, kad pageidauja dalyvauti šiame teismo procese, todėl prašė perkelti šiandieninį posėdį į kitą dieną.

Pagal pareikštą kaltinimą, J.Gobytei, kuri dar neteista, tačiau jau dešimt kartų bausta už administracinius pažeidimus, nors į Lietuvą, kurioje po šio įvykio užsibuvo, prieš tai atvykdavo tik du-tris kartus per metus, gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės atėmimas iki dviejų metų. Dar 43 eurų ieškinį jai yra pareiškusi ir Kauno teritorinė ligonių kasa – už nukentėjusiojo gydymosi išlaidas.

Kitas bandymas atversti šią bylą planuojamas po kelių savaičių.