Neblaiviam vairuotojui nepavyko pasprukti nuo pareigūnų

Per praėjusią savaitę nustatyta 13 leistino važiavimo greičio viršijimo atvejų: du vairuotojai viršijo greitį nuo 20 iki 30 km/val., septyni – nuo 30 iki 40 km/val., keturi – nuo 40 iki 50 km/val. Be to, tikrintas ir transporto priemonių vairuotojų blaivumas. Iš viso išaiškinti aštuoni neblaivūs automobilių vairuotojai, nustatyti septyni lengvo girtumo atvejai, vienas – vidutinio. Taip pat nustatyta 10 neblaivių dviračių vairuotojų.

Birželio 2 d. apie 21.30 val. Jonavos r., Juškonių k., pareigūnai stabdė automobilį „Opel Astra“, kurio vairuotojas, nepaklusęs reikalavimui sustoti, padidinęs greitį nuvažiavo. Netrukus automobilį pavyko sustabdyti, nustatyta, jog jį vairavo 32 m. vyras, kuriam alkoholio matuokliu nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,36 prom. Asmeniui, vairavusiam automobilį, surašytas protokolas ne tik už teisėtų reikalavimų nevykdymą, bet gresia ir baudžiamoji atsakomybė dėl vairavimo neblaiviam.

Birželio 2 d. apie 19.20 val. Jonavos r., Upninkų k., Kaštonų g., pareigūnai nustatė neblaivų dviračio vairuotoją. 60 m. vyras vairavo dviratį, kuomet alkoholio matuokliu jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,10 prom.

Praėjusią savaitę pareigūnai užfiksavo 33 pėsčiųjų eismo dalyvių padarytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Užfiksuoti du pavojingo ir chuliganiško vairavimo pažeidimai. Taip pat pareigūnai nustatė septynis asmenis, vairavusius transporto priemones, tačiau neturinčius teisės to daryti.