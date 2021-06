Nakties gaudynės: aštuonių policijos ekipažų persekiotas girtas BMW vairuotojas trauktas laukan jėga

Šiąnakt net per kelis Kauno mikrorajonus vyko įspūdingos gaudynės, pasibaigusios grumtynėmis. Nuo policijos bėgusio BMW vairuotojo ir jam ant kulnų lipusių pareigūnų automobilių lenktynės startavo Žaliakalnyje, nusidriekė per Savanorių prospektą ir finišavo ties Milikonių kalnu.

Anot Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Odetos Vaitkevičienės, viskas prasidėjo, kai naktį mieste patruliavusiems pareigūnams 2.05 val. P.Dovydaičio gatvėje stabdomas nestojo automobilio BMW vairuotojas. „Stabdyti naktį tokius pavienius automobilius ir tikrinti jų vairuotojų blaivumą, ar šie neveža draudžiamų daiktų, o gal tiesiog grįžta iš nusikaltimo vietos, – yra įprastinė praktika“, – teigė policijos atstovė.

Visus minėtus įtarimus dar labiau sustiprino tai, kad stabdomas BMW vairuotojas vietoj to, kad sustotų, padidino greitį. Jo gaudynės miegančio miesto gatvėse vyko su įjungtomis pareigūnų automobilių sirenomis. Bėglys buvo raginamas sustoti ir per garsiakalbį. Jo persekiojime dalyvavo net aštuoni policijos ekipažai, vienam iš kurių galiausiai pavyko užblokuoti bėgliui kelią.

Jis buvo priverstinai sustabdytas 2.17 val. jau pakeliui iš Vilijampolės į Šilainius – Linkuvos ir Apuolės gatvių sankryžoje. Minėtą atkarpą nuo Žaliakalnio turgavietės prieigose esančios P.Dovydaičio gatvės iki Milikonių kalno policijos persekiojamo BMW vairuotojas įveikė per 12 minučių. Jam nustatytas 1,43 prom. girtumas. Tačiau, policijos atstovės teigimu, jokių draudžiamų turėti daiktų bėglio automobilyje per šio apžiūrą nerasta.

Eitvydo Kinaičio nuotr.

Įvykio vietoje buvęs portalo kauno.diena.lt fotografas, kurio pasirodymu pareigūnai buvo labai nepatenkinti, įamžino sujauktą BMW automobilio vidų po jo vairuotojo sulaikymo. Buvo išplėšta net multimedija. Jau nekalbant apie išdaužytą vairuotojo priekinių durelių stiklą.

Eitvydo Kinaičio nuotr.

Pats vairuotojas tuo metu jau sėdėjo pusnuogis surakintas antrankiais pareigūnų automobilyje.

Policijos atstovės teigimu, priverstinai sustabdytas BMW vairuotojas ne tik atsisakė išlipti, bet ir atidaryti automobilio dureles, dėl ko teko šį 20-metį Žaliakalnio gyventoją ištraukti laukan jėga, išdaužant jo durelių stiklą. Tačiau portalo fotografo įamžintas sujauktas BMW automobilio vidus su išplėšta multimedija su šiuo įvykiu nėra susijęs.

Eitvydo Kinaičio nuotr.

Pasak policijos atstovės, sulaikytasis buvo žinomas jos kolegoms ir iki šio įvykio. Jis jau ne kartą buvo baustas administracine tvarka. Tarp šių nuobaudų - ir bausmės už Kelių eismo taisyklių pažeidimus.

Po šios nakties įvykių 20-mečiui, kuris po apklausos policijoje buvo paleistas, pradėta dar viena administracinė teisena – bus aiškinamasi, kiek jis per tas dvylika minučių padarė Kelių eismo taisyklių pažeidimų, be to, kad vairavo automobilį neblaivus ir nepakluso pareigūnų reikalavimui sustoti.