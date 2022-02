Mįslingojo akibrokšto atomazga: ekspertai jau įvertino Kauno eglės padegėjo sveikatos būklę

Atsakymo ieškota ir Norvegijoje

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, ambulatorinė teismo psichiatrinė ekspertizė, Kauno apylinkės teismo nutartimi, įtariamajam svetimo turto ar kultūrinės reikšmės turinčios vertybės sugadinimu visuotinai pavojingu būdu buvo skirta sausio 11-ąją. Po to, kai jis pagaliau buvo išleistas iš specifinės paskirties gydymo įstaigos, kurios medikai daugiau kaip mėnesį neleido jo apklausti.

Kaip jau rašyta, iki tol buvo gauti ir šio 39-erių metų asmens kraujo mėginių, kurie buvo paimti iš karto po jo sulaikymo, tyrimo rezultatai. Nei alkoholio, nei narkotikų juose nerasta.

Išrašius šį asmenį iš minėtos ligoninės, jo globos, prižiūrint privalomą lankymąsi pas specialistus bei paskirtų vaistų vartojimą, ėmėsi patys Kauno teisėsaugininkai. Bendravo šis asmuo ir su ikiteisminį tyrimą dėl jo išpuolio pradėjusiais pareigūnais. Tačiau, anot pastarųjų, tai, kaip jis motyvavo savo poelgį, sveiku protu sunkiai suvokiama.

Kaip jau rašyta, anksčiau – dar belaukiant jau žinomo specialistų verdikto, teigta, kad eglės padegėjas neigė turėjęs kažkokių motyvų. Juo labiau – kam nors už kažką kerštavęs. Nors teisėsaugininkams užsitvėrus tylos siena – kaip teigiama, dėl įtariamojo sveikatos būklės, ši istorija jau spėjo apaugti ir tokiais gandais.

Belaukdami šio specialistų verdikto, teisėsaugininkai teigia bandę aiškintis ir galimas įtariamojo sugrįžimo iš Norvegijos sąsajas su šiuo išpuoliu. Tačiau nieko, kas jį galėjo priversti grįžti į gimtinę ir sukelti čia tokį rezonansą, nenustatyta.

Panašu, kad daugiau nieko visuomenė ir nesužinos, nors klausimų, į kuriuos lig šiol neatsakyta, bent – viešai, dar liko. Tolimesnis eglės padegėjo likimas bus sprendžiamas uždaruose teismo posėdžiuose ir jam nedalyvaujant.

TV3 laidos „Farai“ nuotr.

Iškalbinga dvikova

Kaip jau rašyta, tą pernykštės gruodžio 4-osios naktį, kai buvo padegta Rotušės aikštėje esanti eglė, įtariamasis šiuo išpuoliu buvo sulaikytas po keliolikos minučių A.Juozapavičiaus prospekte. Jo automobilio modelį ir valstybinius numerius, akcentavę, kad šie – norvegiški, nurodė šio įvykio liudytojai.

TV3 laidos „Farai“ nuotr.

Įtariamojo automobilis buvo pastebėtas jau už poros minučių važiuojantis link Šančių. Nei į garsinius, nei į šviesos signalus iš jį persekiojusių policininkų tarnybinio automobilio šio „Mitsubishi ASX“ vairuotojas nereagavo. Todėl nuspręsta kviestis pagalbon kolegas.

Šaukit! Nušaukit!

„Mitsubishi“ sustabdytas prievarta A.Juozapavičiaus prospekto pradžioje, kaip vėliau paaiškėjo – pakeliui į namus, užblokavus jam kelią. Atsidūrusiojo spąstuose reakcija į tai ir į jo automobilį apsupusius policininkus, vienas iš kurių buvo atstatęs į jį pistoletą, buvo isteriška: „Šaukit! Nušaukit!“ Tačiau prieš tai, bandydamas važiuoti atbulas, jis bandė parblokšti durelėmis ir vieną iš policininkų, kuriam, kaip vėliau pranešta, jo sulaikymo metu buvo sužaloti viena alkūnė ir vienas kelis.

Apie tai, kad jis nukentėjo, bandydamas užgesinti „Mitsubishi“ variklį, minėtas pareigūnas pasakojo šį sulaikymą įamžinusios televizijos laidos „Farai“ įraše. Tačiau įtarimas dėl pasipriešinimo policijai „Mitsubishi“ vairuotojui pareikštas nebuvo. Bent per pirmąją jo apklausą po išrašymo iš specifinės paskirties ligoninės.

Viską neigė

Minėtame laidos „Farai“ įraše užfiksuota ir, kad buvo problemų ištraukti eglės padegėją iš automobilio, kurio viduje jautėsi stiprus benzino kvapas. Bandyta jį ištraukti laukan ir per vairuotojo, ir per priekines keleivio dureles, kol galiausiai tai pavyko per pirmąsias. Ir sulaikytasis paguldytas ant asfalto užlaužtomis rankomis, ant kurių netrukus uždėti antrankiai.

TV3 laidos „Farai“ nuotr.

Nuo šios vietos vaizdas visiškai pasikeitė. Atsidūręs tarnybiniame policijos automobilyje, sulaikytasis staiga virto romiu avinėliu. Ir vebleno į įsiaudrinusių policininkų užduodamus klausimus, kad nežino dėl ko yra sulaikytas, prie eglės nieko nedarė, ir jokių kvaišalų nevartoja. Galiausiai iš viso atsisakė su pareigūnais kalbėti.

Po sulaikymo įtariamasis eglės padegimu pripūtė į alkoholio matuoklį nulius. Tačiau buvo nuvežtas medikams – paimti kraujo mėginių, ar nevartojo narkotikų. Ir medikai jau jo nebeišleido.

TV3 laidos „Farai“ nuotr.

Įamžintas ir pats išpuolis

Ne mažiau iškalbingas ir vaizdo įrašas iš pačios Rotušės aikštės. Ir bandžiusiųjų sulaikyti eglės padegėją nusikaltimo vietoje parodymai.

Užfiksuota, kaip lėtai į Rotušės aikštę, kurioje vaikšto nemažai žmonių, apie 1.40 val. lėtai įvažiuoja automobilis. Ir šiam sustojus prie pat eglės, iš jo vairuotojo vietos išlipęs asmuo atidaro beveik visas automobilio dureles. Galiausiai nešinas plastikine talpa, pirminiais duomenimis, su benzinu jis prieina prie eglės ir šią nušviečia šviesos pliūpsnis, po kurio ji pradeda nuo apačios degti.

TV3 laidos „Farai“ nuotr.

Nusikaltimo vietoje padegėją sulaikyti bandę vaikinai pasakojo, kad jiems besiraičiojant ant žemės, atbėgę kiti asmenys, vieną iš jų palaikė įtariamuoju. O tuo pasinaudojęs padegėjas ištrūko ir įšokęs į savo automobilį, palikdamas nusikaltimo vietą, vos nepartrenkė žmogaus.

Už svetimo turto ar kultūrinės reikšmės turinčios vertybės sugadinimą visuotinai pavojingu būdu už Baudžiamasis kodeksas numato baudą arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki penkerių metų. Tačiau po minėto specialistų verdikto į teismą bus kreipiamasi tik dėl priverčiamųjų medicinos poveikio priemonių Kauno Kalėdų eglės padegėjui taikymo.

Neįvertintas keistuolis

Kaip jau rašyta, teisėsaugininkų duomenimis, įtariamasis pastaruoju metu – apie dešimt metų gyveno Norvegijoje, kur dirbo įvairius darbus. Ir grįžo į Kauną – pas Žemųjų Šančių daugiabutyje gyvenančią mamą maždaug prieš mėnesį iki šio skandalingo įvykio.

Tačiau apie jo tolimesnius planus – ar atvyko tik šventėms, ar jau visam laikui, mama teigia nežinojusi, nes sūnus buvo uždaro būdo ir su ja beveik nebendravo.

Eglės padegėjo mama pareigūnams teigė nežinanti ir šio sūnaus poelgio motyvų. „Galbūt jį užpuolė kokia nors liga“, – užsiminė teisėsaugininkams ši Žemųjų Šančių gyventoja.

Iki šio išpuolio Lietuvos teisėsaugai eglės padegėjas buvo žinomas tik dėl keliolikos metų senumo Kauno teismo nuosprendžio dėl narkotikų realizavimo, kuriuo dėl kelių šios nusikalstamos veikos epizodų buvo pasiųstas keliems metams už grotų. Ir 2006-aisiais buvo paleistas į laisvę, po ko greičiausiai netrukus išvyko į Norvegiją. Būtent ten buvo išduotas ir pas jį sulaikymo metu rastas vairuotojo pažymėjimas. O minėtas jo teistumas jau yra išnykęs.