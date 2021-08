Mįslingas išpuolis Raudondvaryje: kuo toliau – tuo įdomiau

Kiek moterų – tiek nuomonių?

„Aš nežinojau, kad mano sugyventinis turi ginklą, bet jis į mano nuomonę atsižvelgia. Ir kitą dieną po šio įvykio man apie jį papasakojo, sakydamas, kad prisiims už tai atsakomybę“, – teigė ši šviesiaplaukė, apibūdinusį Antaną Marmą, kuris kaltinamas minėtu išpuoliu, ne tik tokiais epitetais, kaip „labai geras“ ir „rūpestingas“, bet ir pateikusi teismui dar vieną gana subtilią priežastį, kodėl jos antroji pusė turėtų būti atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal jos laidavimą.

Vilmanto Raupelio, interneto nuotr.

Tikindama, kad sugyventinis niekada nėra naudojęs smurto jos atžvilgiu, nors jie jau ketverius metus gyvena kartu, S.Š. prašė atleisti A.Marmą nuo baudžiamosios atsakomybės pagal jos laidavimą be jokio užstato.

Pats teisiamasis šiandien labiau rūpinosi, kaip išsisukti nuo žiniasklaidos fotoobjektyvų, kas kėlė įtarimų, kad, ko gero, jis turi ir daugiau iškalbingų „uodegų“ nei jau aprašytos paraku kvepiančios istorijos, į kurias jis jau buvo įsivėlęs iki šūvių Raudondvaryje.

Kaip jau rašyta, netikėta šūvių serija ties vienu šios pakaunės gyvenvietės Atgimimo gatvės daugiabučiu, kuriame įsikūrusi grožio studija, nuaidėjo vėlų šiųmetės sausio 28-osios vakarą – likus vos pusvalandžiui iki vidurnakčio. Po jų viena šio namo gyventoja pastebėjo peršautą savo svetainės, esančios virš įeigos į minėtą studiją, langą. Po tos bemiegės nakties ši septintą dešimtį bebaigianti senjorė pasakojo, kad įvykio metu, gulėdama lovoje, žiūrėjo prie lango stovintį televizorių. Ir supratusi, kad už lango – ne petardų garsai, kaip maniusi iš pradžių, kai nuo sekcijos vienas paskui kitą nukrito du paveikslai bei knyga. Beveik tuo pačiu metu pažiro ir peršauto jos lango šukės. „Gerai, kad tuo metu nevaikščiojau po kambarį“, – buvo linkusi akcentuoti situacijos įkaite tapusi pašnekovė.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Ėjimas žirgu

Pasiteiravus tada minėtos senjorės – gal ji ką nors įtaria, ši atsakiusi, kad neturi su sutuoktiniu jokių priešų. Taikūs pensininkai – ir jų kaimynai. Dėl ko dauguma šio išpuolio sukrėstų Raudondvario gyventojų buvo įsitikinę, kad jo taikiniu buvo pirmajame daugiabučio aukšte esantis grožio salonas, kurio savininkė mirė prieš kelis metus. Po jos mirties šias patalpas paveldėjo taip pat Raudondvaryje gyvenantis velionės sūnus.

Išpuolio metu šiose patalpose jau buvo grožio studija, kurios savininkė – moteris. Ji taip pat žiniasklaidai teigė jokių grasinimų nesulaukusi. Nors sutiko, kad panašu, jog taikytasi į studijos langus, – buvo peršautas ne tik virš įeigos į ją esančio buto langus, bet ir keramikinės namo apdailos plytelės, esančios šalia studijos langų.

Aš nežinojau, kad mano sugyventinis turi ginklą, bet jis į mano nuomonę atsižvelgia.

Praėjus šešioms dienoms po Raudondvarį ne juokais išgąsdinusių šūvių, į policiją, lydimas advokato, atvyko gyvenamąją vietą Kaune, Vilijampolėje, deklaravęs, tačiau Raudondvaryje gyvenantis 33-ejų A.Marma, pareiškęs, kad tą naktį šaudė jis. Atnešė šis policijos svečias, dirbantis

vienos Kauno bendrovės, teikiančios visas valymo paslaugas, direktoriaus pavaduotoju plėtrai, ir legaliai laikytą savigynai jam išduotą 9 mm kalibro pistoletą KEVIN ZP, kuriuo teigė įvykdęs šį nusikaltimą.

Pirmas raundas pralaimėtas

Pareiškus A.Marmai įtarimą dėl svetimo turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu, jis pateikė keistokai nuskambėjusią įvykio versiją.

Esą tai įvyko, kai draugas tąnakt vežė jį savo automobiliu iš sporto treniruotės į namus. Ir jis griebėsi ginklo iš baimės – pamatęs link jų automobilio grėsmingai einantį galimai neblaivų vyrą. Tačiau šovė, tikindamas, kad buvo tuo metu blaivus, pro važiuojančio automobilio langą ne į šį asmenį, o į viršų. Ir pataikė į šalia buvusį daugiabutį netyčia, apie ką sužinojo tik kitą dieną iš žiniasklaidos. Ir nieko nelaukęs atlygino padarytus nuostolius. Peršauto lango savininkei sumokėjo 100 eurų, o šūvių apgadintas daugiabučio apdailos plyteles pakeitė sveikomis.

Tą patį A.Marma pakartojo ir stojęs prieš teismą. Nors jam yra pareikštas kaltinimas tyčia ne mažiau kaip keturis kartus šovus į minėtą daugiabutį gyvenamąjį namą. Bylą teismui rengę teisėsaugininkai rėmėsi šalia įvykio vietos buvusios vaizdo kameros įrašais, kuriuose tuo metu joks praeivis neužfiksuotas. Teisiamasis tai aiškino savaip. Esą galimai minėtas asmuo po jo šūvių apsigręžė ir grįžo atgal, iš kur atėjo, todėl ir nepateko į vaizdo kameros stebėjimo lauką.

Tikindamas, kad labai dėl šio įvykio gailisi, ir primindamas, jog jau atlygino padarytą žalą, A.Marma prašė taikyti jo bylai sutrumpintą įrodymų tyrimą, kas reikštų ir trečdaliu mažesnę bausmę. Nors teisiamasis prašė iš viso atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal sužadėtinės laidavimą. Ir teigė, kad sutinka, jog jo pistoletas būtų konfiskuotas kaip nusikaltimo įrankis.

Bylą nagrinėjantis teisėjas Rimantas Grigas šiandien paskelbė, kad A.Marmos bylai nebus taikomas sutrumpintas įrodymų tyrimas, t.y. stojo prokurorės, akcentavusios, kad tai – neįmanoma, nes teisiamasis pripažįsta savo kaltę tik iš dalies, pusėn.

Gyvenimas ant parako statinės

Į kitą šios bylos posėdį jau bus kviečiami ir liudytojai. Viena iš jų tuo metu, kai nuaidėjo šūviai, buvo išvedusi pasivaikščioti šunį. Kitas – BMW, tada vežusio A.Marmą į namus, vairuotojas T.Š.

Ikiteisminio tyrimo metu teisiamojo vaikystės draugas T.Š., kuris, pirminiais duomenimis, taip pat yra vienos UAB direktorius, iš esmės pasakojo tą patį, ką ir jo keleivis, vežtas tada į namus iš Žaliakalnio. Tiesa, šiek tiek kitur dėdamas akcentus: kad važiavo tik apie 40 km/val. greičiu, nes snigo bei buvo slidu. Ir į važiuojamąją kelio dalį išsvirduliavęs asmuo buvo su veidą dengiančia kauke. O jis bandė šį apvažiuoti ir signalizavo, bet minėtas asmuo toliau artinosi link jų. Kol likus iki jo apie 50 metrų, netikėtai nuaidėjo šūviai, – kad priekinėje keleivio sėdynėje įsitaisęs A.Marma, kuris prašė tą vakarą parvežti jį į namus, nes sugedo jo automobilis, nešiojasi su savimi ginklą, BMW vairuotojas tikino nežinojęs.

Kaip jau rašyta, 2007-ų-jų sausio 5-osios vakarą, būdamas vos devyniolikos, A.Marma tapo vienu iš nukentėjusiųjų per plačiai nuskambėjusias žudynes, surengtas prie Kauno technikos kolegijos Tvirtovės alėjoje. O 2011-ųjų vasarį jis įkliuvo per Kauno policijos reidą Jonavos gatvėje už visureigio BMW X5, kuriame buvo aptikti du užtaisyti pistoletai, vairo. Tačiau lig šiol A.Marmos biografija yra be teistumų, dėl ko teoriškai jį galima atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

Antanas Marma/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Pagal pareikštą kaltinimą A.Marmai gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.