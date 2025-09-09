Mergaitės pagrobimu kaltinamo Gedimino Filipavičiaus byloje – baigiamosios kalbos

„Numatomos baigiamosios kalbos“, – BNS posėdžio išvakarėse nurodė teismo atstovė Milda Kryžė.
Pasak jos, kaltinamasis bus konvojuotas į teismo salę.
Šią baudžiamąją bylą nagrinėja teisėja Judita Sungailaitė, valstybinį kaltinimą palaiko prokuroras Mindaugas Sabaitis. Kaltintojas savo baigiamojoje kalboje įprastai pasiūlo bausmę.
Kaip rašė BNS, G. Filipavičius kaltinamas 13 nusikaltimų, tarp jų – svetimo vaiko pagrobimu, neteisėtu laisvės atėmimu, nesunkiu sveikatos sutrikdymu, plėšimu, neteisėtu disponavimu šaunamuoju ginklu.
Byla dėl nukentėjusiaisiais pripažintos mergaitės ir jos tėvų apsaugos nagrinėjama neviešuose teismo posėdžiuose, prokuratūra nėra įvardijusi visų vyrui inkriminuojamų nusikalstamų veikų, kaip ir pateikto civilinio ieškinio dydžio. M. Sabaitis anksčiau sakė ieškinį palaikysiantis.
Pirmajame teismo posėdyje sausį kaltinamasis, kaip teigė jo advokatas Aleksandras Pocius, davė parodymus ir pripažino kaltę.
Vyras su dingusia mergaite Kaune esančiame garažų masyve rastas pernai sausio 9-ąją, po kelias dienas trukusių paieškų.
Naujausi komentarai