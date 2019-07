Mažametės tvirkintojas sulaukė aukos mamos antausio ir sužinojo, kas dar jo laukia

Nustatyta tik viena auka

Kaip jau rašyta, 29-erių metų M.Grybas iš Kudirkos Naumiesčio stojo prieš Kauno apygardos teismą praėjusią savaitę.

Jo byla buvo išnagrinėta per vieną posėdį.

Tai padaręs teisėjas Algirdas Giedraitis pritaikė sutrumpintą įrodymų tyrimą, nes teisiamasis, kaip ir ikiteisminio tyrimo metu, savo kaltę pripažino – kad taip pasielgė iš neturėjimo, ką veikti, nes yra bedarbis. Esą tai buvo tik žaidimas.

Kaip jau rašyta, M.Grybą demaskavo vienos iš šio viengungio aukų, su kuria jis susipažino socialiniame tinkle „Facebook“, motina, pasidomėjusi, kuo užsiima mobiliojo telefono iš rankų nepaleidžianti jos dešimtmetė dukra. Nuo to, ką tada aptiko, šios mažametės vilnietės motina pašiurpo.

Bylos duomenimis, teisiamasis buvo dešimtmetei atsiuntęs ne tik seksualinio pobūdžio žinutę, bet ir vyriško lytinio organo nuotrauką, prašydamas iš ją gavusiosios to paties. Ir ši jo prašymą išpildė.

„Gerai, kad dukra nematė, ką teisiamasis jai rašė toliau“, – prieš teismo posėdį portalui kauno.diena.lt sakė dešimtmetės motina.

Teisėsaugininkai nustatė, kad panašiai seksu telefonu M.Grybas tą pačią dieną užsiėmė ir su dar viena mergaite, taip pat užsiregistravusia socialiniame tinkle „Facebook“ vyresne, negu yra iš tikrųjų. Ši taip pat atsiuntė jam nuotrauką, kurioje, teisiamojo prašymu, buvo apsinuoginusi. Deja, nustatyti pastarosios asmenybės nepavyko.

Tačiau nustatyta, kad M.Grybas atsisiuntė iš interneto pornografinio turinio, kaip konstatavo ekspertai, nuotraukų į du savo mobiliuosius telefonus.

Teisinės subtilybės

Teisiamasis tikino, kad dešimtmetei nusiųsta vyriško lytinio organo nuotrauka – taip pat paimta iš interneto. Tačiau, tai nuo kaltinimo pornografinio turinio dalykais, už ką gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas arba laisvės atėmimas iki vienerių metų, jo neapsaugojo.

Už jaunesnio, negu šešiolikos metų asmens tvirkinimą, kuo taip pat kaltinamas pagrindinį išsilavinimą turintis M.Grybas, gresia laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.

O už vaiko išnaudojimą pornografijai – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Ir daugiau jokios alternatyvos. Ir nors M.Grybas pripažįsta savo kaltę, kas labai reta tokio pobūdžio bylose, kadangi jam pareikštas 150 tūkst. eurų ieškinys (50 tūkst. eurų moralinio atlygio prašo ir mažametės tėvas), baigti šios bylos baudžiamuoju įsakymu, t. y., kad teismas ją išnagrinėtų ir skirtų bausmę kaltinamajam nedalyvaujant, buvo neįmanoma. Be to, vaiko išnaudojimas pornografijai yra laikomas sunkiu nusikaltimu, todėl nebuvo minėtos galimybės, net ir jeigu nebūtų oficialaus ieškinio.

Tai – pirmoji M.Grybo, kaip įprasta tokiose bylose, teisiamo už uždarų durų, akistata su Temide. Prieš teismo posėdį jis buvo linkęs portalui kauno.diena.lt dievagotis, kad tai buvo pirmas kartas.

„Prisipažįstu – nepagalvojau“, – mykė iki nuosprendžio laisvėje paliktas M.Grybas. Nors turint galvoje, kad per vieną dieną sugebėta užverbuoti net dvi aukas, belieka tik įsivaizduoti, kiek šis bedarbis viengungis galėjo jų internete susižvejoti.

Mažinti ieškinius prašė ir prokuroras

Be to, M.Grybas prieš teismo posėdį buvo linkęs piktintis, kodėl, pavyzdžiui, dešimtmetė, kurios tėvai jam pridarė tiek problemų, buvo pasivadinusi ne savo vardu ir dėjosi keturiolikmete.

„Iš kur aš paimsiu tokius pinigus, kokių prašo jos tėvai? Gyvenu pas motiną ir stoviu Darbo biržoje. Be to, prieš ketverius metus turėjau galvos traumą – papuoliau į avariją, per kurią žuvo du mano draugai. Vienas iš jų ir vairavo. O man galva tirpsta iki šiol“, – pasakojo tada teisiamasis. Tiesa, psichiatrams abejonių dėl jo sveikatos būklės nekilo.

Siūlydamas M.Grybui dvejų metų laisvės atėmimo bausmę, kaltinimą palaikantis prokuroras Vytautas Gataveckas taip pat prašė teismo mažinti pareikštus ieškinius – iki 4 tūkst. eurų ir mažametei, ir jos tėvams. Remtasi teismų, kurie net nužudymų bylose nepriteisia tokio dydžio ieškinių, kokie pareikšti M.Grybui, praktika.

Teisiamąjį ginantis valstybės skirtas advokatas prašė M.Grybą dėl vaiko išnaudojimo pornografijai išteisinti, Esą jis nepadarė šio nusikaltimo.

Nuosprendį planuojama skelbti jau kitą savaitę.