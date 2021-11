Lietuvio ir kinės meilė finišavo teisme: Temidės sprendimą lėmė jų mažamečių vaikų parodymai

Kaltinamojo versija

Paskelbti šio kauniečio pavardės negalima, nes šis teismo procesas buvo neviešas. Be to, tokia pati pavardė ir jo sūnų, kurie šioje istorijoje nors ir nėra oficialūs nukentėjusieji, vis dėlto juos galima tokiais laikyti.

Ne per seniausiai Kauno apygardos teismas atmetė šio smurtautojo skundą dėl Kauno apylinkės teismo prieš metus jam skirtos bausmės už smūgį sutuoktinei ranka į peties sritį.

Vyras prašė jį išteisinti kaip nepadariusį jokio nusikaltimo. Esą sutuoktinė, su kuria po aštuonerių metų bendro gyvenimo jis tuo metu jau buvo nusprendęs skirtis dėl neišsprendžiamų kultūrinių skirtumų ir ideologinių įsitikinimų, jį melagingai apkalbėjo, norėdama užsitikrinti sėkmingą skyrybų proceso baigtį. O mažamečiai juodviejų sūnūs davė mamai naudingus parodymus, nes prieš šią apklausą dvi savaites gyveno vien tik su ja ir buvo pamokyti, ką sakyti teisėjui.

Anot berniukų tėvo, iš tikrųjų jie tą rytą nieko nematė, nes dar miegojo. Tačiau šį konfliktą girdėjo jo mama, kuri gali patvirtinti, kad jokio fizinio kontakto jis tada su sutuoktine neturėjo. O iš kur ant jos peties atsirado kraujosruva, kurią konstatavo teismo medicinos ekspertai, kaltinamasis nežymiu sutuoktinės sveikatos sutrikdymu teigė nežinantis. Beje, jis pateikė teismui kito specialisto konsultacinę išvadą, kad ši kraujosruva galėjo atsirasti ant jo sutuoktinės peties ir vėliau, nei buvo šis konfliktas.

Vaikų parodymai

Kauno apygardos teismas, kaip ir prieš tai kaltu šį kaunietį pripažinęs Kauno apylinkės teismas, rėmėsi ne tik teisiamojo sutuoktinės, teigusios, kad sumušimo vietą skaudėjo apie savaitę, bet ir jos draugės, pranešusios apie šį smurto atvejį per policijos e.paslaugų sistemą ePolicija.lt, bei nukentėjusiosios vaikų parodymais. Nors nė vienas iš jų tiesiogiai, kaip tėvas smurtavo prieš mamą, panašu, nematė: vienas tuo metu pusryčiavo virtuvėje, o kitas, nors ir buvo tame pačiame kambaryje, kur viskas vyko, tačiau sėdėjo nugara į mamą ir skaitė knygą.

Tačiau šis mažametis teigė girdėjęs smūgį, o virtuvėje buvęs jo brolis – konfliktą, per kurį mama klausė tėčio, už ką šis ją mušė. Ir po šių žodžių jis teigė nuskubėjęs pas mamą ir išsivedęs ją į virtuvę.

Beje, vienas iš vaikų pasakojo ir apie tai, kad prieš mamą yra smurtavusi ir močiutė. Po to, kai tėtis ją pasikvietė gyventi kartu – anot mažamečio, kad lengviau būtų pyktis su mama. Močiutė taip pat yra kartą pliaukštelėjusi mamai ranka per veidą. Ir vadinusi šią, girdint jam bei broliui, gyvate ir kiaule.

Lemtinga kibirkštimi, anot šio sutuoktinės, pavertusia jį smurtautoju, tapo jos kvietimas sūnui eiti pusryčiauti, pasakytas kinų kalba.

Anytos vaidmuo

Kinės draugė lietuvė, kuri kartu buvo ir nukentėjusiosios vaikų auklė, pranešusi policijai apie jų mamos patirtą smurtą, pasakojo ir daugiau iš berniukų mamos girdėtų nusiskundimų dėl anytos elgesio. Pavyzdžiui, kad ši apie 6 val. ryto ant jos miegančios yra tyčia išpylusi puodelį šalto vandens. Tačiau ši liudytoja teigė nusprendusi galų gale pranešti policijai apie nesibaigiantį psichologinį anytos ir sutuoktinio smurtą prieš jos draugę, kai šios sutuoktinio elgesys, lig tol buvęs jos atžvilgiu tik grubus ir nepagarbus, perėjo į fizinį smurtą. Ši liudytoja teigė mačiusi ir jį patyrusiosios atsiųstą to iliustraciją, kuri ir privertė ją apsispręsti, nes suprato, kad yra naudojamasi tuo, kad jos draugė kinė, gyvendama jai svetimoje šalyje, yra labai pažeidžiama.

Kinės anyta visa tai neigė. Ir, savo ruožtu, apibūdino marčią kaip baisią tinginę. O jos sūnus savo apsisprendimą skirtis su sutuoktine grindė ir tuo, kad esą, kai ji viešėdavo su juodviejų vaikais savo gimtojoje Kinijoje, šie ten fotografuodavosi prie komunistinių simbolių, o jo senelis – partizanas.

Teismui pavyko atkurti tokias baudžiamąja byla pasibaigusio konflikto aplinkybes. Jis kilo dėl to, kad sutuoktiniai nesutarė, kuris kurį vaiką veš į mokyklą ar darželį ir po to iš ten juos paims. Anot teisiamojo, vis dažniau kylant dėl to problemų, jis ir pasikvietė kartu gyventi savo motiną. O lemtinga kibirkštimi, anot šio sutuoktinės, pavertusia jį smurtautoju, tapo jos kvietimas sūnui eiti pusryčiauti, pasakytas kinų kalba. Sutuoktinis supyko, kad ši pertraukė jų pokalbį. Berniuko mama teigė turėjusi skubinti sūnų, kad šis nepavėluotų į mokyklą.

Išgirdo nuosprendį

Prieš sutuoktinę smurtavęs berniuko tėvas Kauno apylinkės teismo buvo nuteistas devyniems mėnesiams laisvės apribojimo, įpareigojant šį laikotarpį nuo 23 iki 6 val. būti namuose ir per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose. Be to, iš jo priteisti 418 eurų už valstybės jo sutuoktinei skirto advokato paslaugas.

Lietuviškoji Temidė savo sprendimą pripažinti kaunietį kaltu smurtavus prieš savo sutuoktinę ir vaikų motiną kinę, nors šis tai neigė, o jam antrino nukentėjusiosios anyta, grindė surinktų įrodymų visuma. (T.Lukšio/BFL nuotr.)

Kauno apygardos teismui atmetus smurtautojo skundą, šis nuosprendis įsiteisėjo.

Kauno teisėsaugininkai prisipažino svarstę ir apie kinės anytos patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už tai, kad ji taip pat yra trenkusi marčiai per veidą. Tačiau tam buvo būtinas jau pačios nukentėjusiosios pareiškimas. Kinė, motyvuodama tuo, kad jos auklėjimas neleidžia taip elgtis su sutuoktinio mama, jokio pareiškimo dėl šio incidento, nutikusio maždaug prieš mėnesį iki bylon sugulusių įvykių, nerašė, teigdama, kad pretenzijų anytai dėl to neturi.