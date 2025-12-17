LAT skelbs sprendimą dėl teisėjui Arūnui Purvainiui skirtos nuobaudos

Tai BNS patvirtino LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė. Jos žiniomis, sprendimas bus skelbiamas gyvai.
Pats A. Purvainis paskelbimo išvakarėse nurodė nežinantis, ar atvyks išklausyti sprendimo.
Kaip skelbė BNS, buvęs teismo pirmininkas LAT prašo panaikinti Teisėjų garbės teismo jam skirtą nuobaudą – pastabą.
Ši A. Purvainiui spalį pareikšta dėl teisėjų etikos principų pažeidimo darbe bendraujant su kitais teisėjais ir darbuotojais, neetiškai elgiantis susirinkimuose, kritikuojant kolegų procesinius sprendimus, draudžiant teisėjams viešai komentuoti savo sprendimus.
Drausmės bylą A. Purvainiui dėl nepagarbaus bendravimo su teisėjais ir teismo darbuotojais gegužę iškėlė Teisėjų etikos ir drausmės komisija, vertinusi kelis galimai netinkamo jo elgesio epizodus nuo 2022-ųjų gegužės.
Komisija nustatė, kad teismo pirmininkas nepagarbiai atsiliepdavo apie kai kuriuos teisėjus, juos žemino tokiais išsireiškimais kaip „pasižiūrėk, kaip atrodo pati teisėja“, „ji padarys gėdą teismui“, „stoties lygis“, „negalima pasitikėti“, „žemiau plintuso“.
Teisėjų garbės teismui rugsėjį nagrinėjant bylą A. Purvainis pripažino, kad jo bendravimas buvo „ne be trūkumų“, bet kėlė abejones, ar tai sudaro pagrindą drausminei atsakomybei ir prašė bylą nutraukti.
Lapkritį bylą nagrinėjant LAT, A. Purvainis skundus dėl jo elgesio siejo su konkurencija eiti teismo pirmininko pareigas.
T. Merkevičiūtė pažymėjo, kad atvejai, kai teisėjai Garbės teismo sprendimus skundžia LAT, yra „išskirtinai reti“. Paskutinįkart tokio pobūdžio byla Aukščiausiajame Teisme nagrinėta 2022 metais.
A. Purvainio kadencija Kauno apylinkės teismo pirmininko pareigose baigėsi balandžio 10-ąją, dabar jis dirba to paties teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėju. Teismui laikinai vadovauja pirmininko pavaduotoja Vaida Motiejūnienė.
