LAT ėmėsi kamuolinių bylos: skundus parašė ir besislapstančių Gaidankos ir Lukausko advokatai

Nuteisti kamuoliniai teisme nepasirodė – jie posėdį nuotoliniu būdu stebėjo iš Vilniaus, Alytaus ir Pravieniškių kalėjimų, kur dabar atlieka bausmes. Tarp stebinčiųjų posėdį per ekraną buvo ir grupuotės lyderis 49 metų Giedrius Janonis.
Dar du nuteistieji – Tomas Gaidanka ir Mindaugas Lukauskas – yra pasislėpę nuo bausmės vykdymo, pareigūnai dar kovą paskelbė jų paiešką. Tačiau 10 metų laisvės atėmimo bausme nuteisto T. Gaidankos bei 7 metų nelaisvės bausme nubausto M. Lukausko pėdsakų aptikti nepavyko.
Teisėjai vertins 14-kos paduotų kasacinių skundų argumentus. Skundus parašė ir besislapstančio 52 metų T. Gaidankos advokatas Kristupas Ašmys bei M. Lukausko gynėjas. Pastarasis prašo palikti pirmos instancijos paskelbtą išteisinamąjį nuosprendį.
T. Gaidankos advokatas prašė panaikinti abiejų instancijų teismų sprendimus – ir Kauno apygardos teismo, ir Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžius – ir klientą visiškai išteisinti.
„Kodėl pasislėpė – nežinau, jo reikia klausti. Aš jo namuose neturiu. Kreiptis į advokatą gali ne tik pats T. Gaidanka, bet ir šeimos nariai, giminaičiai ir kiti asmenys. Aš to komentuoti negaliu, įstatymas man neleidžia“, – Eltai sakė advokatas K. Ašmys.
M. Lukausko advokatas Kęstutis Jonaitis tikino nežinantis, kur yra jo klientas.
„Aš skundą rašiau, aš su juo po nuosprendžio kovą mačiausi. Jis atvažiavo, davė pavedimą (rašyti skundą – ELTA), pasirašėm sutartį. Apie ateities jo veiksmus aš nežinojau“, – Eltai teigė advokatas K. Jonaitis.
Prašo teisingo teismo
Dauguma nuteistųjų savo kalbose minėjo, kad, nagrinėjant šią bylą, buvo pažeistos Baudžiamojo proceso kodekso normos, nagrinėjo šališkas teismas – bylos nagrinėjime dalyvavo teisėja, kuri anksčiau sprendė su byla susijusius skundus. Gynėjai taip pat piktinosi, kad labai griežtos laisvės atėmimo bausmės buvo paskirtos, praėjus 15 metų po galimų nusikaltimų įvykdymo – per tą laiką nuteistieji naujų nusikaltimų nepadarė, sukūrė šeimas, dirbo.
Lietuvos apeliacinis teismas kovą nuo trijų iki penkių kartų prailgino „Kamuoliniams“ skirtas laisvės atėmimo bausmes. Grupuotės lyderiui G. Janoniui anksčiau Kauno apygardos teismas buvo skyręs 4 metus ir 1 mėnesį, jis buvo laikomas atlikęs bausmę. Tačiau Apeliacinis teismas nusprendė, kad vyras turi kalėti 13 metų.
„Prašau patenkinti advokato kasacinį skundą, nešališko ir teisingo teismo tikiuosi“, – iš kalėjimo į LAT teisėjus kreipėsi G. Janonis.
Genadijui Borisovui anksčiau buvo skirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė, taip pat buvo laikoma, kad jis jau yra atlikęs bausmę, tačiau Apeliacinis teismas vyrui paskyrė 11 metų kalėjimo.
Bylos duomenims, nusikaltimai įvykdyti Lietuvoje ir Nyderlanduose, nusikaltimų ištakos siekia 2011 metus.
„Kamuolinių“ gaujos nariai nuteisti už neteisėtą laisvės atėmimą, sveikatos sutrikdymą, neteisėtą disponavimu šaunamaisiais ginklais, kontrabandą, plėšimą ir kitus sunkius nusikaltimus.
Nusprendė susidoroti su R. Morkevičiumi
Teisėsaugos duomenimis, kamuoliniai 2011 metų vasarą nusprendė susidoroti su nusikalstamu pasauliu sietu kovinio sporto atstovu R. Morkevičiumi ir kitu asmeniu M. P., kuris buvo sumušęs kamuolinių svainį. Svainį sužalojusiam asmeniui ketinta peršauti stuburą, kad jis nevaikščiotų, peršauti kojas, sulaužyti rankas, nupjauti ausį.
R. Morkevičiaus ir kito asmens „Kamuoliniai“ ilgai ieškojo Lietuvoje, tačiau jų rasti nepavyko. Paaiškėjo, kad kitas asmuo gyvena Olandijoje. Tada aštuoni „Kamuoliniai“ dviem automobiliais ginkluoti vyko į šią valstybę ir viduryje miesto apšaudė M. P., o ginklą išmetė į kanalą.
R. Morkevičiaus jiems rasti nepavyko. Tačiau sportininkas buvo nušautas 2016 metų gruodį Kaune, nusikaltimą užsakė ir įvykdė kiti nusikaltėliai. Sportininką nušovė iš Estijos atvykęs žudikas Imre Arakas. Jis jau nuteistas kalėti.
Bylos duomenimis, sunkų M. P. sveikatos sutrikdymą Olandijoje organizavo G. Borisovas, Rolandas Borisovas, G. Janonis, Deividas Čereška, o Artūras Osmankinas, Regimantas Jonušas, Tauras Grinius, Eligijus Maželis ir Mindaugas Lukauskas jį įvykdė, disponavo šaunamaisiais ginklais ir kontrabandos būdu gabeno juos į Olandiją, taip pat rengėsi sunkiai sutrikdyti dar ir R. Morkevičiaus sveikatą, tačiau jo neradę nusikaltimo nebaigė.
Apeliacinis teismas A. Juodžiui skirtą įkalinimo bausmę pailgino nuo 4 metų iki 6 metų 9 mėn., A. Osmankinui – nuo 7 metų iki 9 metų 6 mėn., E. Maželiui – nuo 3 metų iki 9 metų, M. Navickui ir J. Jašinskui – nuo 2 metų 6 mėn. iki 3 metų, R. Jonušui ir T. Griniui – nuo 5 metų 6 mėn. iki 8 metų, A. Guogai – nuo 2 metų iki 6 metų, panaikinant bausmės vykdymo atidėjimą, E. Meizeraičiui – nuo 2 metų iki 5 metų 2 mėn.
Apeliacinis teismas bausmes padidino nustatęs pavojingą organizuotos grupė veikimą: jos struktūra, aiškią hierarchija, nustatytas griežtas smurtines bausmes organizuotos grupės nariams, kurie nepaklūsta lyderiams, nevykdo nurodymų. Pasak teismo, tai atspindi organizuoto nusikalstamumo pobūdį.
Tirdama nusikaltimus, Lietuva bendradarbiavo su Olandija. Teisėsauga gavo duomenų, kokioje vietoje Olandijoje buvo išmestas ginklas, pagal šią informaciją narai ginklą iš kanalo nurodytoje vietoje ir ištraukė.
Pagrindinis bylos liudytojas teisėsaugai taip pat papasakojo ir apie peršautą automobilį. Šią mašiną pareigūnai surado. Ekspertizė parodė, kad joje buvo padaryta šautinė skylė, ją meistras Kaune suremontavo. Bylos duomenimis, paslaugą grupuotei atlikęs meistras taip pat buvo rastas.
Teismuose šiuo metu nagrinėjama ir daugiau „Kamuolinių“ gaujos bylų. 2018 metų pavasarį Lietuvos policija paskelbė, kad sulaikė šios grupuotės narius.
