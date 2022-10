Laisvės alėjoje – specialiųjų tarnybų apgultis: neeiliniame pastate – neeilinis radinys

Į įvykio vietą, įvedus planą „Skydas“, pasiųstos visos specialiosios tarnybos. Kai kurių iš jų atskubėjo su sirenomis.

Evakavus pastate buvusius žmones ir aptvėrus jo prieigas „Stop“ juosta, laukiama iš Vilniaus atvykstančių „Aro“ išminuotojų.

Portalui kauno.diena.lt susisiekus su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininku Vladu Sungaila, šis apie tai, kas vyksta, pasakojo pusiau su šypsena.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Anot V.Sungailos, sumaištį sukėlė jų pastate įsikūrusio knygynėlio darbuotoja, pastebėjusi ant vidinės palangės neaiškų daiktą odiniame dėkle. Įtarimą sukėlė iš šio išlindę keli laidai. Be to, per susegimą matėsi, kad viduje – kažkas, susuktas į izoliacija, bei daugiau laidų.

„Vieną iš kambarių mes nuomojame šauliams, todėl paprašėme jų, kad įvertintų radinį. Konsultantai liepė skambinti į policiją“, – apie įvykio kulminaciją pasakojo V.Sungaila.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Tačiau, jau atvykus specialioms tarnyboms, paaiškėjo, kad tai tebuvo įžanga į kulminaciją. Netrukus pasirodė vidutinio amžiaus vyriškis, kuris mėgino patekti į pastatą per policijos užkardą, tačiau buvo pareigūnų neįleistas. Nors tikino, kad tai jis ryte – atėjęs pas šiame pastate dirbantį laikrodininką, paliko ant šalia esančios palangės jam atneštą bateriją, nes laikrodininko nerado. O dabar, sugrįžęs vėl, jau rado pastatą apgultą specialiųjų tarnybų.

Policija nusprendė sulaukti „Aro“ pareigūnų, kad šie patvirtintų minėto vyro žodžius.