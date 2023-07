Keverzonės ant nuosprendžio – tik grasinimas nužudyti, bet ne nepagarba teismui?

Radinys išgąsdino

Vienos iš taip atrodančios šio nuosprendžio kopijos paskutinį lapą su jį priėmusių teisėjų vardais, pavardėmis bei parašais ir valstybės herbu, esančiu šio teismo antspaude, vieną 2021-ųjų lapkričio vidurdienį rado sulenktą perpus ir įkištą į jo tvorą vienos kaimo bendruomenės pirmininkas, atstovavęs šią bendruomenę vienoje iš nesibaigiančių 28-erių metų P. Kašalyno bylų.

Tai buvo nuosprendžio, kuriuo bendruomenės pirmininkui 2021-ųjų spalio pabaigoje pavyko išsikovoti, kad P. Kašalynui įsilaužusiam tų pačių metų vasario 14-osios vakarą su bendrininku į bendruomenės pirtį bei ją nuniokojusiam ir pasisavinusiam suaukotus 141 eurą, būtų sugriežtinta Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų už tai skirta lygtinė vienerių metų laisvės atėmimo bausmė, pakeičiant ją į realų įkalinimą tokiam pačiam laikotarpiui.

Ant paskutinio šio pakeisto nuosprendžio lapo su jau minėtomis jį priėmusios teisėjų kolegijos vardais, pavardėmis bei parašais ir valstybės herbu buvo raudonu rašalu užrašyta „VENDETA“ bei „LAIKAS PARODYS“ ir nupieštas degantis namas su kryžiais virš jo. O šalia – necenzūrinis gestas – iškeltas vidurinis rankos pirštas.

Bendruomenės pirmininkas, gyvenantis P. Kašalyno kaimynystėje, žinodamas apie ankstesnius šio išpuolius, suprato minėtą radinį kaip grasinimą jam bei jo šeimai, kurioje auga du mažamečiai vaikai, kad, kai P. Kašalynas atliks šią bausmę, jis kažko jų atžvilgiu imsis.

Kalėjimų departamento nuotr.

Kiti kaimynai buvo pasakoję taip pat pabuvoję panašioje situacijoje, kai P. Kašalynas juos buvo apvogęs, o jie dėl to kreipėsi į policiją. Po tokio jų veiksmo P. Kašalynas buvo atėjęs pas juos į svečius su mačete bei įrankiu, panašiu į kūjį. Be to, neprognozuojamas P. Kašalynas apie tai, kad neatleis bendruomenės pirmininkui, buvo užsiminęs ir kaime esančios parduotuvės savininkui.

Viena ranka muša, kita glosto

P. Kašalynas savo kaltės nepripažino – esą subjauroti paskutinį šio nuosprendžio lapą bei įsikišti jį į savo tvorą, suverčiant kaltę jam ir taip siekiant jį ilgam įkalinti, galėjo ir pats bendruomenės pirmininkas.

Tačiau Alytaus apylinkės teismas šių metų kovą konstatavo, kad taip pasielgė P. Kašalynas. Remtasi ir Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro išvada, kad užrašas „LAIKAS PARODYS“ – tikėtina išraitytas jo.

Tačiau P. Kašalyno bylą nagrinėjusi teisėja išteisino jį dėl kaltinimų valstybės simbolių išniekinimu bei nepagarbos teismui – nes „nepadaryta veika, turinti šių nusikaltimų požymių.“ Bet nuteisė dėl bendruomenės pirmininko terorizavimo, grasinat padegti šio namus bei padaryti kitokią pavojingą jo šeimos narių sveikatai bei gyvybei veiką.

Už tai P. Kašalynui skirtas vienerių metų laisvės atėmimas. O subendrinus šią bausmę su ankstesnių jam paskelbtų kelių nuosprendžių paskirtomis bausmėmis, kurių P. Kašalynas dar nėra atlikęs, skyrė jam trejų metų ir dviejų mėnesių įkalinimą. Tačiau nepriteisė, kaip jau ne kartą yra buvę, iš P. Kašalyno ir jį šiame teismo procese atstovavusiam valstybės skirtam advokatui daugiau kaip 994 eurus už suteiktą teisinę pagalbą, nes „teisiamąjį atstovauti buvo būtina, o jis atlieka laisvės atėmimo bausmę ir neturi jokio turto, t. y. jo turtinė padėtis yra sunki.“

Išgarsėjo kaskadiniu triuku

Net trys iš vienuolikos P. Kašalyno teistumų yra dėl pabėgimo iš Alytaus kalėjimo.

Garsiausias iš jų buvo incidentas Alytaus poliklinikoje, į kurią P. Kašalyną buvo atlydėjęs šių pataisos namų pareigūnas. Tačiau recidyvistui, minančiam teismų slenksčius nuo 18-kos metų, tarp kurio teistumų – ir smurtas artimoje aplinkoje, vagystės, turto sunaikinimai, plėšimai, sukčiavimai, pavyko pareigūną pergudrauti. Nors tada jis pabėgo gana tradiciniu būdu, kai pasiprašęs į tualetą iššoko per šio langą, esantį apie dviejų metrų aukštyje, pareigūnui laukiant už iš vidaus užrakintų tualeto kabinos durų.

Kauno apygardos teismas į apskųsto nuosprendžio P. Kašalynui ir dėl jo grasinimų bendruomenės pirmininkui nagrinėjimą nusprendė šio kalinio neatsivežti. O susijungti su kalėjimu, kuriame jis šiuo metu laikomas, nuotoliniu būdu.

Nagrinėti šį skundą paskirta dviem iš trijų ankstesnės teisėjų kolegijos, tenkinusios prašymą sugriežtinti bausmę P. Kašalynui ir tuo vėl pažadinusios jame tūnantį žvėrį, narių.