Kauno teisėsauga – garsių menininkų atžala: jau – 3:0

Vidurdienio trileriai

Kaip jau rašyta, 41-erių B.Bučo atžvilgiu vasaros pabaigoje buvo pradėti du ikiteisminiai tyrimai, vėliau sujungti į vieną.

Liepos 26-osios popietę jis įtariamas apšaudęs Gričiupio mikrorajono daugiabučio, kuriame gyveno, kieme esančios boilerinės savininką bei šio sutuoktinę iš savo balkono laidyne. Ir grasino nusukti jiems galvas bei išvežti į koncentracijos stovyklą.

Įvertinę po šio išpuolio likusias kraujosrūvas 59-erių metų boilerinės savininko kojoje bei pilve, teismo medicinos ekspertai konstatavo jam nežymų sveikatos sutrikdymą.

Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas ne tik dėl viešosios tvarkos pažeidimo, bet ir dėl grasinimo nužudyti arba žmogaus terorizavimo, buvo prijungtas prie kitos B.Bučo bylos, pradėtos dėl jo išpuolio ir prieš ugniagesius gelbėtojus bei priminusios šį jau ne vienerius metus Kauno teisėsaugininkų galvos skausmu esantį skandalistą.

Minėtu atveju skandalingajam anūkui taip pat buvo pareikštas įtarimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo bei dėl neteisėto disponavimo ginklais ir šaudmenimis. Taip baigėsi rugpjūčio 2-osios įvykiai Pietų gatvės penkiaaukščio, kuriame jis gyveno, kieme, į kuriuos kviesta net Antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“.

Stop kadras

Tądien buvo gauti du vietinių gyventojų pranešimai apie jiems po langais kūrenamus laužus, kas Kaune kategoriškai draudžiama. Tačiau juos užkūręs B.Bučas, anot kaimynų, jau išvakarėse pradėjęs rengti jų kvartale kažką panašaus į performansą, suprantamą tik jam vienam, ugniagesiams antrą kartą sutrukdžius jo planams, ėmė elgtis dar neadekvačiau. Kaip teigta policijos suvestinėse, nuėjęs į savo butą, jis apšaudė ugniagesius gelbėtojus šratiniais rutuliukais.

Dar vienas performansas

Sulaikyti B.Bučą tada pavyko tik už pustrečios valandos. Kadangi jis Kauno policijos į savo butą neįsileido, teko kviesti pagalbon „Aro“ pareigūnus.

Tačiau šie į šaulio slėptuvę pateko tik po to, kai pavyko rasti jo artimuosius, kurie atvežė šio buto durų raktus. Patekus jo vidun, buvo atlikta ir krata, per kurią rasti du galimai savadarbiai ginklai bei septyni šaudmenys.

Po sulaikymo B.Bučui nustatytas 0,94 prom. girtumas.

Prašant teismo jį suimti, B.Bučas kaltino ugniagesius sužlugdžius jo socialinį projektą. Esą tądien jis kieme įrenginėjo vietą, skirtą kaimynų susipažinimui ir tolesniam bendravimui. Be to, atvykę ugniagesiai savo uniformomis jam nebuvo panašūs į ugniagesius, o labiau priminė chuliganus. Dėl to jis savo veiksmais ir siekė apginti kiemą nuo šių asmenų.

Teisėja Vaiva Nevardauskienė tada tenkino prokurorės Renatos Oželienės prašymą izoliuoti B.Bučą nuo visuomenės dviem mėnesiams tik iš dalies, skirdama jam tik penkiolikos parų suėmimą.

Pagrindiniu tokio sprendimo argumentu buvo tai, kad tik ekspertams įvertinus, kokie ginklai rasti per kratą B.Bučo namuose, bus galima vertinti jo veiksmų pavojingumą ir, ar reikalingas tolesnis griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimo jam pratęsimas.

Priemonių ėmėsi teisėsauga

Baigiantis minėtam suėmimo terminui, prokurorės prašymas pratęsti B.Bučo suėmimą dar mėnesiui jau tenkintas pilnai, nors dar nebuvo pateiktos ekspertų išvados dėl minėtų ginklų.

Bernardas Bučas/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Tačiau tada B.Bučas, prie kurio išpuolio prieš ugniagesius gelbėtojus jau buvo prijungtas ir jo išsišokimas prieš boilerinės savininką bei šio sutuoktinę, grasinant jiems nusukti galvas, teisme pareiškė, kad ir toliau ketina vykdyti savo socialinius projektus. Ir ne tik Kaune. Ir jeigu jam bus trukdoma tai daryti, jis gali imtis atitinkamų priemonių.

Teisėja Vilma Tamošaitienė tada pratęsė B.Bučo suėmimą dar mėnesiui, konstatuojant, kad paskiriant jam švelnesnę kardomąją priemonę, nebūtų galima užtikrinti, jog jis nepadarytų nusikaltimų, kuriuos grasina padaryti.

Trečiadienį, einant į pabaigą ir šiam B.Bučo suėmimo terminui, vėl prašyta jį pratęsti dar mėnesiui, nes dar nėra ne tik jau minėtos ekspertų išvados dėl pas jį rastų ginklų, bet tam tikros srities specialistų pasisakymo dėl šiam skandalingam kauniečiui skirtos ambulatorinės ekspertizės dėl dabartinės jo sveikatos būklės.

Naują prokurorės prašymą vėl nagrinėjo teisėja V.Nevardauskienė. Ir šiandien

jį tenkino jau pilnai, konstatuodama tą patį, ką ir jos kolegė V.Tamošaitienė: nors B.Bučo advokatas Aidas Venckus ir prašė paleisti savo ginamąjį iš suėmimo, nes jo padaryti nusikaltimai yra nesunkūs, suėmimo pratęsimas užkirs kelią galimam sunkių nusikaltimų, kuriais B.Bučas grasino, padarymui.

Kaip jau rašyta, anksčiau šio skandalingo kauniečio taikiniais yra buvę muziejininkai, antstoliai bei policija. Pirmieji įrašai kriminalinėje jo biografijoje, kuri prasidėjo nuo ikiteisminių tyrimų dėl sukčiavimo ir vagysčių, atsirado dar 2008-aisiais.

UŽDARYTI >



















0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00