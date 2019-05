Kauno rajone siaučia vagys: iš namo terasos dingo du dviračiai

Vagystė įvykdyta Kauno rajone, Raudondvaryje, naktį iš gegužės 7-osios į gegužės 8-ąją.

Ilgapirščiai iš namo terasos pasisavino du dviračius: moterišką juodą „Pegasus“ bei vyrišką mėlynai juodą „Ghost“.

Moters teigimu, dviračiai terasoje pastatyti tik prieš savaitę. Jie buvo pritvirtinti su grandine ir spyna. Be to, padaryta tvorelė, kad dviračiai per daug nekristų į akis.

Tačiau vagys nukarpė tvorą. Jie numetė vaiko dviratį, paspirtuką ir pasirinko vertingesnį grobį.

Pasak Milanos, ilgapirščių padaryta žala – apie 700 eurų.

„Jeigu pamatysite kažkur skelbimuose ar siūlys kas pirkti būtent tokius, prašau informuokite, skolingi neliksime. Ačiū. Saugokite savo daiktus“, – pagalbos prašė ir gyventojus perspėjo moteris.

Ką nors žinantys apie pavogtus dviračius gali pranešti Milanai telefonu +37065840040.

Kauno rajono gyventoja kreipėsi į policiją. Šį rytą pareigūnai buvo atvykę į įvykio vietą.