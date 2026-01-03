 Kauno rajone po ledu rastas vyro kūnas

2026-01-03 09:19
BNS inf.

Kauno rajone, Gervėnupio kaime, po ledu rastas nuskendusio vyro kūnas, šeštadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Kauno rajone po ledu rastas vyro kūnas / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Ugniagesiai į skenduolio paiešką vyko šeštadienio rytą, apie 9.30 valandą.

1989 metais gimusio vyro kūnas rastas nutolęs dešimt metrų nuo kranto, maždaug dviejų metrų gylyje.

