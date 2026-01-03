Kauno rajone po ledu rastas vyro kūnas

Ugniagesiai į skenduolio paiešką vyko šeštadienio rytą, apie 9.30 valandą.
1989 metais gimusio vyro kūnas rastas nutolęs dešimt metrų nuo kranto, maždaug dviejų metrų gylyje.
Kauno rajone, Gervėnupio kaime, po ledu rastas nuskendusio vyro kūnas, šeštadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
