 Kauno policija sukelta ant kojų – dingo 12-metė Gabija

Kauno policija sukelta ant kojų – dingo 12-metė Gabija

2026-09-25 11:54 kauno.diena.lt inf.

Kauno pareigūnai ieško Gabijos J. (gim. 2014 m.) ir prašo visuomenės pagalbos.

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Ieškoa mažametė

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Mažametė rugsėjo 23 d. išėjo iš savo gyvenamosios vietos, esančios Kaune, A. Ramanausko-Vanago g., ir iki šiol negrįžo. Mažametė iš namų išeina ne pirmą kartą.

Mažametė išeidama vilkėjo juodos spalvos palaidinę, juodos spalvos kelnes, juodos spalvos „Nike“ kedus.

Asmenis, mačiusius ar žinančius Gabijos J. buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Žaliakalnio PK vyriausiąją tyrėją Godą Stankevičienę, el. paštu [email protected] arba skambinti skubios pagalbos telefonu 112.

Šiame straipsnyje:
dingo mažametė
ieško policija
dingo be žinios

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Komentarai

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drt
Tipiška prostė. Ne išėjo iš namųo nuėjo į savo darbo vietą.
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